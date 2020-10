Non, ce reportage ne montre pas de "faux patients" Covid pour "faire pleurer dans les chaumières"

Au moment du tournage, 28 patients sont hospitalisés à Saint-Luc à cause du coronavirus, dont 5 aux soins intensifs. Sur Facebook, en quatre jours, la vidéo récolte 316.000 vues de plus d’une minute (plus de 1,4 million au total) et suscite 20.000 commentaires. Et parmi eux, nombre d’accusations, de soupçons.

C’est un reportage tourné dans une unité Covid 19 des cliniques universitaires Saint-Luc, début octobre. On y voit des malades hospitalisés témoigner face caméra, comme cette dame, qui évoque "tous les gens dehors, qui font un déni de ce Covid, ils ne se rendent pas compte comme tout le monde doit courir ici". On y entend une infirmière expliquer que "psychologiquement, on n’est pas prêt" pour une seconde vague…

Une immersion de 14 heures à 18 heures pour donner à voir ce qui se passe derrière les murs de l’hôpital, dans une unité de soins pour malades du Covid (pas aux soins intensifs), ni plus ni moins, et sans a priori dans un sens ou l’autre. Dans la séquence, les chiffres du jour sont indiqués, et on voit que la situation est sous contrôle, tout en précisant qu’il manque des infirmières et que l’inquiétude est là. "Malgré ça, il y a quand même des gens qui disent encore que c’est du cinéma et face à ça, j’avoue que je ne sais pas quoi faire", poursuit Gilles. "A ce moment-là, tu te demandes : même si tu prenais ces gens, que tu les amenais dans une unité et que tu les habillais [avec un équipement de protection], des gens diraient que c’est une mise en scène de l’hôpital, des figurants".

Une méfiance qui vire au déni de réalité. Et le paradoxe, c’est que ce reportage a justement été tourné à l’intention des sceptiques. Gilles Monat, qui a réalisé le tournage le lundi 5 octobre, a pris au mot l’infectiologue Leïla Belkhir quand elle a déclaré sur le plateau d’une émission télé qu’elle invitait ceux "qui n’y croient pas" à venir visiter son unité. "J’y suis allé de manière très naïve, simplement en disant ‘faites-moi faire un tour de votre unité’", explique Gilles. "J’y suis allé un après-midi et ce que j’ai enregistré, c’est simplement du live, pris sur le moment, il n’y a rien qui est préparé, la seule chose que j’ai demandée, c’est de demander avant aux patients s’ils étaient d’accord d’être filmés".

Impossible d’estimer la proportion d’internautes convaincus d’avoir déjoué un mensonge, détecté de faux malades (parce qu’ils ne correspondent pas à l’image qu’ils s’en font ? qu’ils sont dans un état moins grave que d’autres, n’étant pas en soins intensifs ?), repéré des incohérences révélatrices d’une mise en scène (le respirateur, la présence d’une équipe télé dans un lieu difficile d’accès, le sourire d’intervenants…), sans chercher d’autres explications qu’une volonté de manipulation et de propagande de la part de la RTBF. Les explications sont pourtant parfois très simples : le respirateur est effectivement à la fois utilisé pour le Covid et pour d’autres pathologies, une équipe télé a effectivement accès à ce type d’unité moyennant accord de l’hôpital et équipement adapté, il arrive aux gens de sourire dans leur cadre professionnel (est-il vraiment besoin de le dire ?)… Par exemple.

On le sait, les réactions sur les réseaux sociaux ne sont pas non plus le reflet de toute l’opinion publique. A la rédaction, nous sommes toutefois conscients que nous sommes parfois accusés d’en faire trop et d’exagérer, parfois au contraire accusés de minimiser et d’être trop rassurants (notamment par rapport aux chiffres, voir cet article d’Inside à ce sujet). Et nous sommes aussi bien conscients que cela s’inscrit dans un contexte plus général de perte de confiance du public envers la presse. De là à ce que certains concluent que des malades ne sont pas vraiment malades et que le reportage n’en est pas un…

On est dans cette situation qu’on voulait éviter, c’est dommage, et c’est triste, tellement triste

"Le bon ton est difficile car il y a une méfiance (pas chez tout le monde)", réagit Leïla Belkhir. "Ça reste important de sensibiliser. Après moi, je n’ai jamais voulu avoir – je ne pense pas que je l’aie- de discours d’exagération. Je pense qu’il y a moyen de sensibiliser les gens, d’expliquer les faits tels qu’ils sont, sans pour autant en mettre trois couches. La réalité, c’est que depuis quelques semaines, même si on ne voulait pas nous croire, nous cliniciens, on répète : ‘attention au niveau des hôpitaux, ça augmente, ça risque de déstabiliser notre système de soins, on va peut-être être amené à décaler des opérations’… Il y a des gens qui continuent à ne pas y croire, mais on y est malheureusement. A Liège c’est catastrophique, et nous, on commence aussi à déprogrammer, on est dans cette situation qu’on voulait éviter, c’est dommage, et c’est triste, tellement triste."

Aujourd’hui, aux cliniques universitaires Saint-Luc, près de trois semaines après le tournage, la situation a empiré : ce matin, il y avait 19 personnes aux soins intensifs et 76 dans quatre autres unités de soins (plus de 3 fois plus que le 5 octobre). "On ouvre urgemment notre cinquième unité aujourd’hui", précise l’infectiologue. Tous les hôpitaux devront passer en phase "2A" le 2 novembre (60% des lits de soins intensifs réservés aux patients Covid), avec des réalités qui restent actuellement contrastées sur le terrain, certains pouvant accueillir des patients d’autres hôpitaux, d’autres étant déjà en situation critique, comme on l’a vu à Charleroi dans le reportage diffusé au Journal télévisé ce jeudi 22 octobre.

