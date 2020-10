Manifestations : incidents avec la police, en parler ou pas ?

Le 13 septembre dernier, 4000 personnes se rassemblent pour une manifestation pour les Soins de Santé dans le centre-ville de Bruxelles, près du Monts des Arts. Covid19 oblige, les manifestants sont regroupés par groupe de 400 maximum. La majorité de l’évènement se déroule dans le calme, semble-t-il. Sauf à la fin, où des heurts viennent entacher le bon déroulement de l’évènement. Trente-cinq personnes sont interpellées : trois arrestations judiciaires et 32 arrestations administratives. "Plusieurs petits groupes ont tenté de poursuivre la manifestation et de relancer le cortège", précise le porte-parole de la police de la zone Bruxelles-Ixelles, Olivier Slosse. Sur les réseaux sociaux, les témoignages de personnes se disant victimes d’usage excessif de la force de la part de policiers se multiplient. Pourtant, peu de médias, en parlent. La RTBF ne l’évoque pas non plus.

Dans un courrier adressé à la RTBF, Geneviève P. s’interroge d’ailleurs sur le fait de "parler de déroulement dans le "calme" alors que les forces de l’ordre se sont amenées au galop pour faire leur démonstration de force ?" Elle poursuit : "Et qu’en est-il de la manière dont les manifestant.e.s les ont chassées au rythme de tambours et de danses ? Qu’un peu plus loin des manifestants ont été matraqués et blessés ? Pas assez politiquement correct pour la RTBF à rapporter au citoyen ? Trop subversif ?". Elle n’est pas la seule à se plaindre. Mylène J. évoque "une honte" et un "message complètement biaisé par la RTBF dans le JT." Dans notre rédaction aussi, des journalistes se questionnent. "J’étais étonné qu’on n’ait pas parlé des évènements ce jour-là", s’étonne David Brichard, journaliste spécialiste des questions liées à la justice et à la police. C’est vrai, nous n’avons pas évoqué ces incidents le jour de la manifestation. Voici pourquoi…

►►► Cet article n’est pas un article d’info comme les autres : tout sur la démarche Inside de la rédaction ici

"Dans une manifestation de cette ampleur, il y a toujours quelque chose qui se passe", commence Valentin Boigelot qui a suivi la manifestation pour le Journal Télévisé de la RTBF. Nos trois équipes sur place, pour la radio, pour la télévision et pour les réseaux sociaux, ont été informées, à un moment donné, de tensions en marge de l’évènement. Voici ce que l’une des équipes a pu constater : "On a vu un déploiement policier qui s’est fait "dans la douceur". Il était 15h30. Un groupe de manifestants étaient bruyants, ils toisaient les policiers, raconte Dominique Delhalle, journaliste pour la radio. Il y avait une forte nervosité, mais pas d’échange physique".

Pourtant des images diffusées le jour même par LN24 le prouvent, il y a eu des heurts entre des manifestants et des policiers à la fin de la manifestation. Les forces de l’ordre ont également arrêté plusieurs personnes. Ces tensions entre manifestants et police sont décrites par la suite différemment par les uns et les autres. Un journaliste indépendant est sur place ce jour-là. C’est lui qui a vendu les images à la chaîne privée. Ce jour-là, Loïs Denis a une intuition. Trois éléments le poussent à rester sur place. D’abord, le déploiement important de policiers. "Il y avait du monde avec des boucliers et des casques, nous explique-t-il. Deuxièmement, il y avait de petites tensions entre manifestants et forces de l’ordre." Certains manifestants ont tenté de franchir un cordon policier. Enfin, un groupe de fauteurs de troubles étaient présents. Notre confrère est le seul sur place au moment où ça dérape.