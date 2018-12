Manifestation des gilets jaunes à Paris: les dessous de cette photo

C’est une photo à l’atmosphère étrange. Une féérie de guirlandes roses sur un fond de ciel bleu profond. Un nuage épais qui s’élève, comme les fumigènes d’une salle de spectacle. Mais la silhouette qui en émerge ne danse pas. Elle lance un pavé.

A bien y regarder, on voit d’ailleurs à l’avant plan un trou dans la chaussée miroitante : des pavés ont été descellés. Au loin, à peine visible, on reconnait l’Arc de Triomphe, derrière un halo de lumières bleues de gyrophares. La photo a été prise sur les Champs-Elysées, l’illustre avenue parisienne qui était ce samedi encore le théâtre d’affrontements entre une partie des gilets jaunes et les forces de l’ordre.

Ces forces de l’ordre, on ne les voit pas sur la photo : elles sont en réalité massées sur la gauche. C’est de là qu’elles ont lancé les gaz lacrymogènes. La photo a été prise vers 17h20, à un moment où l’essentiel du rassemblement s’était dispersé et où ne restait à cet endroit que quelques dizaines de manifestants, cent cinquante tout au plus, des "durs". La tension montait. Les décorations de Noël venaient de s’allumer. Lumière de fête sur scène de conflit.