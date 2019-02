Lilly se fond dans la masse

Personne n’a pu les louper. Les jeunes sont sortis dans les rues plusieurs fois ces dernières semaines pour manifester pour le climat. Des rassemblements bons enfants, se déroulant généralement sans aucun problème. Pour certains journalistes débutants, elles sont l’occasion de couvrir leurs premières manifestations. Seulement le plus grand risque, et voyez comme il est redoutable, est de paraître aussi jeune…que les manifestants.

"La dernière fois, lors d’une manif des jeunes pour le climat, la caméraman s’est moquée de moi, elle a pris une photo pour me montrer que j’avais l’air plus jeune que certains des étudiants autour de moi ! ", témoigne un journaliste de la rédaction. Une situation qui peut aussi avoir des avantages, explique-t-il, car le contact est souvent très facile : " Ils n’ont pas peur de te parler, de témoigner. Et moi, je peux facilement me mettre à leur place".

De façon plus générale, il est vrai que couvrir une manifestation est parfois un peu stressant, surtout quand on ne s’y connaît pas encore bien. On n’aborde pas forcément de la même façon un étudiant qu’un syndicaliste ou qu’un gilet jaune. Mais le tout est de se mettre "dedans", de poser LA première question. Et d’essayer de traduire ensuite le mieux possible les motivations revendiquées.