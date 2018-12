Lilly découvre la matinale

Les petits matins, affectueusement appelés les "petits mat", c’est quand on travaille pour les journaux du matin. Eh oui, faut pas croire, les infos ne s’écrivent pas toutes seules. Du coup, pour préparer le journal de 6h, il faut arriver… à 4h du matin à la rédaction. Et là, vu mes cernes, je suis contente de faire de la radio plutôt que de la télé.

Cela dit, les petits matins sont très formateurs. On y apprend à enregistrer ses premières interviews par téléphone, pour enrichir les journaux. On apprend à s'adapter: tantôt, il faut appeler le coach de l'équipe de foot qui a gagné un match la veille au soir, tantôt il faut appeler un commissaire de police qui a dû gérer des émeutes durant la nuit.

Ah, et pour ceux qui se demandent ce que veulent dire "billet sonore" et "billet sec"... Un billet sonore, aussi appelé billet monté, est un enregistrement où l'on mêle une voix off et extraits d'interviews. Un billet sec est un enregistrement uniquement en voix off, dans lequel le journaliste récapitule lui-même les faits.

