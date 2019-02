Lilly avant d'aller en studio

" - Lilly, tu as vu qu’il était 58 ? - Merde, non ! Et j’ai pas imprimé mon texte ! "

Ce genre de situation arrive régulièrement quand on bosse dans le monde de l’information. On sait qu’on doit être à l’antenne à l’heure pile, mais notre esprit divague seulement quelques minutes… Et on se retrouve à la bourre alors que notre texte était quasiment prêt.

Personnellement, ce sentiment de "soubresaut" a alimenté mes rêves –ou cauchemars, c’est selon- durant mes premiers mois de travail comme journaliste. Je rêvais que j’avais oublié l’heure, ou pire, que je devais partir à l’antenne avec un texte à moitié fini. Il faut savoir qu’en radio, les rendez-vous à l’antenne sont plus nombreux qu’en télévision, puisque les flashs infos se succèdent d’heure en heure. La journée est donc rythmée par des regards frénétiques vers les horloges numériques suspendues aux quatre coins de la rédaction. C’est une habitude à prendre, mais je vous assure qu’au début cela n’a rien de relaxant. Ajoutez à cela l’envie de faire pipi avant chaque passage à l’antenne (le stress n’a rien à voir avec ça, non, non !), et vous aurez un aperçu de mes premières journées.

Rien ne sert de courir…

Que faire si on est réellement en retard pour aller en studio ? De façon assez logique et naturelle, notre instinct nous pousse à presser le pas, voire à courir. Erreur… Il ne faut ja-mais courir avant de parler dans le micro, car arriver essoufflé à l’antenne s’avère pire que de ne pas arriver du tout. C’est une chose que j’ai apprise, à mes dépens. Mais cette histoire fera l’objet d’un autre épisode…