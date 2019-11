Le Roi, la loi, la liberté (de la presse) : quand les journalistes parlent de la monarchie

Lorsqu’on détient le précieux sésame qui ouvre les portes de l’événement, les contraintes ne s’allègent pas pour autant. Gare à celui ou celle qui s’écarte du protocole. "La première règle à suivre, c’est qu’on ne peut pas poser de question directement au Roi, poursuit Danielle. C’est lui qui vous parle, s’il le veut. J’ai une fois posé une question à la Reine Mathilde, lorsqu’elle était encore princesse. C’était lors d’une mission princière au Japon. Le lendemain, les gardes du corps ne me lâchaient plus d’une semelle. On m’a bien fait comprendre que j’avais franchi la limite et qu’il était dans mon intérêt de ne pas recommencer si je voulais poursuivre cette visite au sein de la délégation."

Qu’il s’agisse d’une commémoration (11 novembre), d’une messe (Te Deum) ou d’une mission économique à l’étranger, le protocole à respecter est plutôt rigide. "On ne débarque pas comme ça sur un lieu où sont présents des membres de la famille royale, précise Danielle. Il faut s’inscrire des semaines, voire des mois à l’avance, avec copie de la carte d’identité et de la carte de presse à l’appui. Si on doit se faire remplacer en dernière minute, c’est très compliqué. Même pour un Te Deum, il m’est arrivé de rester dehors car je n’étais pas la journaliste inscrite sur les listes du Palais."

"En Belgique, on ne peut pas passer à côté de l’actualité du Palais quand on travaille pour un média de service public, explique Danielle Welter, journaliste en charge de l’actualité royale à la RTBF. De ce point de vue-là, c’est un exercice imposé. On ne fait donc pas vraiment ce qu’on veut. On fait plutôt ce qu’on peut…"

Information ou actualité "people" ?

Mais alors, quel intérêt pour les journalistes de couvrir une cérémonie officielle ou de suivre les visites d’Etat à l’étranger, s’ils ne peuvent pas poser de questions ?

"Dans ces moments-là, on est plus dans le ressenti que dans l’info, reconnaît Sabine Breulet, qui a longtemps couvert l’actualité du Palais pour la RTBF. Mais il y a toujours moyen de contourner l’obstacle et de faire son travail. Lors d’un Te Deum, par exemple, on ne peut pas interroger la famille royale, mais on peut analyser les comportements des uns et des autres, interroger leur entourage, pour tenter de comprendre où en sont les relations au sein de la famille. Ces questions sont aussi intéressantes pour une partie de notre public." Sans systématisme cependant, car le Te Deum ne fait parfois l’objet que d’un "à travers" (quelques images commentées par le présentateur ou la présentatrice) dans notre JT.

Avec un peu d’imagination, il est possible de s’échapper des sentiers battus de l’actualité "people". "Lors d’un déplacement du couple royal au Canada, se souvient Fabien Van Eeckhaut, journaliste politique à la RTBF, j’ai été amené à suivre une visite du Roi et de la Reine dans un atelier de sirop d’érable. Au-delà de l’image de nos souverains qui assistaient à la fabrication des sucettes, la valeur informative de ce reportage était assez légère. Mais je ne me suis pas arrêté là. J’ai aussi profité de cette visite pour faire d’autres types reportages sur des entreprises belges innovantes installées sur place. J’ai aussi réalisé une analyse comparée des systèmes fédéraux belges et canadiens. Des sujets qui correspondent bien à notre mission d’information de service public."

