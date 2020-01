Le JT fait-il la pub "déguisée" de certaines marques ?

Bien sûr, info et publicité ne sont pas censées cohabiter au JT. Nous vous avons déjà parlé sur INSIDE des frontières étanches entre la rédaction et les annonceurs .

Un autre mail de téléspectateur, Fabian M., nous demande pourquoi on choisit telle société plutôt qu’une autre. Il a vu un reportage sur le nettoyage "extrême". Le journaliste a choisi de montrer le travail de son concurrent. "Le reportage a-t-il été fait à titre gratuit ou la société a-t-elle dû payer pour passer au JT de 19h30 ? Elle existe depuis 9 mois et je me suis dit "waouh"… au JT de 19h30 alors que moi je suis là depuis 4 ans… et je n’ai jamais rien eu".

Pourquoi là et pas ailleurs ?

D’abord, autant le préciser tout de suite : personne ne paye pour passer au JT, comme l’envisage Fabian M. "La société de nettoyage a été choisie totalement au hasard, et que c’est un concours de circonstance", précise Olivier Thunus, le journaliste qui a réalisé ce sujet.

Concernant le reportage sur les plats préparés, ce sont des raisons d’efficacité qui ont primé, comme l’explique Alisson Delpierre, la journaliste concernée : "Je n’avais que quelques heures pour chercher, tourner, écrire et monter le reportage : trouver un spécialiste, faire son interview, trouver un endroit où l’on peut illustrer et donc filmer des plats préparés. On se dit que c’est plus rapide d’aller en grande surface, c’est là qu’on va trouver des clients que l’on peut interroger. Dans ce cas-ci, le temps presse ; on a un Delhaize qui est à côté du bureau, on sait qu’on nous donne rapidement une autorisation de filmer là-bas. On ne cite pas le magasin mais on se doute bien que les téléspectateurs vont le reconnaître".

►►► La contrainte du temps, nous vous en parlions aussi dans cet article : "'La RTBF ne montre que certains coins du pays’comment on choisit nos lieux de reportage"

En général, si le journaliste dispose d’assez de temps, il doit essayer de varier les lieux de tournage. Aller dans un second supermarché par exemple. "A priori, il faut au moins se rendre dans deux grandes surfaces, car il n’y a rien à faire, ça se voit, il y a un décorum de chaque grande surface que l’on reconnaît", explique Jean-Paul Dubois, l’un des éditeurs du JT.

Mais ce n’est pas toujours possible. "On aurait pu bien entendu envisager d’aller dans deux magasins différents mais le journaliste est soumis à toute une série de contraintes comme la disponibilité de ses différents interlocuteurs, les horaires de son équipe de tournage et les délais de finalisation de son montage", complète Xavier Mouligneau, lui aussi éditeur au JT.

C’était ça ou rien pour le 19h30

Cette fois-là, ce n’était en tout cas pas une option : "C’était ça ou rien pour le 19h30", précise Alisson. Or les sujets sont produits à flux tendu. Ceci dit, "l’urgence ne justifie pas que le journaliste ne respecte pas sa déontologie", souligne Muriel Hanot. Que faire alors ?

Il faut souligner qu’aller filmer à deux endroits n’aurait pas résolu entièrement le problème vu le nombre d’enseignes concurrentes. Or il n’est pas possible d’aller filmer partout. Dans ce reportage comme dans celui sur le nettoyage, multiplier les intervenants n’auraient pas non plus été utile à l’info. Les entreprises choisies font ici office d’exemples et leur nom n’est pas cité explicitement.

Flouter la marque ?

Si aucun des deux reportages ne cite la marque dans le commentaire, ni dans les sous-titres, les logos des entreprises apparaissent bel et bien : sur les produits filmés d’une part, sur les habits de l’interviewé d’autre part. Était-ce une erreur ?

Muriel Hanot est à ce sujet très claire : "En Belgique, il n’y a pas de règle de floutage". Mais l’idée reste la même : éviter que l’info se transforme en publicité. Ce qui doit s’apprécier au cas par cas.