Le couac qui a rendu identifiables des tombes de terroristes… Et le couac de la RTBF qui en a parlé ?

Serions-nous tombés dans un buzz facile, sans penser aux conséquences pour la société ?

C’est ce que reprochent certains internautes à la RTBF, à en croire les très nombreuses réactions suscitées par un article de notre site info : "Bruxelles : le couac qui a rendu identifiables les tombes des kamikazes du 13 novembre 2015".

Dans cet article, on apprenait que le site internet du cimetière concerné renseignait trois tombes de terroristes parmi les 5000 tombes reprises, révélant leurs identités alors que ces tombes-là étaient censées être totalement anonymisées. Un "couac" qui avait ensuite été rectifié par les gestionnaires du cimetière.

"Merci la RTBF de véhiculer l’info", ironisait une internaute. "Et le couac de la RTBF de diffuser l’info n’en est pas un sans doute ?", déplorait un autre, ajoutant : "Vendre à tout prix, choquer, faire du sensationnel quoi qu’il en coûte est bien plus important…". Et ainsi de suite. La crainte de ces internautes : que l’article n’entraîne une recherche sur le site web du cimetière en vue de localiser les tombes, par des personnes adeptes des terroristes ou prêtes à venir vandaliser les parcelles.

►►► Cet article n’est pas un article d’info comme les autres : tout sur la démarche Inside de la rédaction ici

Et pourtant… "Si vous aviez lu l’article, vous sauriez que le problème a été réglé avant la parution de ce dernier", répondait un internaute, parmi d’autres. Une illustration de plus des réactions basées uniquement sur la lecture d’un titre ?

Car en effet, l’article a été publié après rectification du couac, quand le site web ne permettait plus cette identification. C’était précisé dans le texte. Ce qui de facto permettait d’éviter de contribuer au problème soulevé. Fin de l’histoire ? Pour Inside, pas tout à fait. C’est l’occasion de revenir sur cette décision de ne pas rendre publique tout de suite une info, de la retenir. Et sur l’intérêt de l’info elle-même, en réponse à ce type de questions relevées également sur Facebook : "Il y a des sujets bien plus intéressants à traiter vous ne croyez pas RTBF ?". Sans oublier la photo d’illustration choisie, qui a pu choquer elle aussi (décidément). "En plus, mettre leurs photos, c’est trop d’honneur", estimait ainsi un internaute parmi d’autres. "Qu’ils fassent l’article oui, mais sans photos et sans noms".

Pourquoi relayer cette info ?

Karim Fadoul, le collègue journaliste qui a découvert la maladresse avait déjà eu l’occasion de se pencher sur la délicate question de l’inhumation des corps des terroristes, question qui soulève embarras voire polémique, en Belgique comme ailleurs (voir cet article de Libération faisant le point en France). Et qui implique un positionnement de la part du monde politique notamment. Il en parlait par exemple ici, en ce qui concerne Bruxelles, dès 2015. Les conditions d’inhumation et l’anonymisation de ces tombes particulières sont des questions de société, qui n’ont pas surgi avec l’article sur le "couac" (comme le montraient les hyperliens dans le texte, sans lesquels il peut effectivement être difficile de saisir le contexte de l’information quand on ne la suit pas depuis le début).

Informer sur ce couac revient également à assurer le suivi des dossiers que nous couvrons et à confronter les décisions des autorités à leur mise en pratique. Par ailleurs, au moment où Karim découvre le problème sur le site internet du cimetière, "le procès des attentats du 13 novembre venait de débuter", précise-t-il. Le contexte de l’actualité mettait en quelque sorte en relief cette info.

Bref, comme Karim le résume, on peut estimer que signaler ce couac relevait bien de "l’intérêt général". Comme pour toute information, la décision de la relayer sur notre site info ainsi qu’en radio a été prise en concertation avec un responsable de rédaction, ici celui de la rédaction bruxelloise de la RTBF, Yves Thiran. "La preuve que ce sujet a intéressé pas mal de monde, c’est qu’il a été repris dans la foulée par l’AFP", ajoute Karim (l’AFP : agence de presse française à dimension internationale).

Qui a décidé d’attendre pour en parler ?

On a l’info, on la diffuse, c’est le premier réflexe. Mais pas dans ce cas-ci. Quand Karim découvre le problème et appelle le responsable de l’intercommunale en charge du cimetière, celui-ci l’informe être au courant depuis la veille. "Du fait d’être en contact avec un journaliste, il se rend compte que ça pourrait prendre de plus grandes proportions", explique Karim. Lui a-t-il demandé de ne pas diffuser l’info ? Non. "Il ne demande rien, je prends sa réaction officielle dans laquelle dit qu’il va faire en sorte que ça soit réglé. De son côté, le directeur du cimetière dit que ce sera fait dans les prochaines heures. J’en discute avec Yves (ndlr : le responsable de rédaction). On décide d’attendre. Il se trouve qu’ils ont mis un peu plus de temps que prévu à réanonymiser les tombes : de quelques heures, c’est devenu quelques jours". Pendant ces quelques jours, Karim est allé vérifier si le problème était résolu de façon à éviter une utilisation problématique de l’info une fois qu’elle serait rendue publique (par des personnes glorifiant les terroristes, tout comme par des personnes qui pourraient vandaliser les tombes).

Cette prudence n’aurait-elle pas pu être rendue plus explicite dans l’article, en expliquant directement le contexte de la diffusion de cette info ? Effectivement, réagit Karim avec le recul. A voir si cela aurait suffi à lever ce qui a pu être perçu comme ambigu.

Précisons que ce n’est pas le seul cas où nous pouvons être amenés à momentanément retenir une info, en tant que journalistes. Si une personne (témoin, source…) est mise en danger, par exemple. Si diffuser trop tôt compromet une opération de police, comme une perquisition typiquement. Ou encore, autre registre, dans le cas du décès de personnes portées disparues ou de personnalités, pour éviter que les proches ne l’apprennent via la presse.

Voici un exemple où nous n’avons pas tout de suite rendu publics des éléments dont nous avions connaissance, afin d’éviter de compromettre gravement une enquête en cours en lien avec la grande criminalité (reportage JT du 9 mars 2021) :