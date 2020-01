"La RTBF ne montre que certains coins du pays" : comment on choisit nos lieux de reportages

D’abord, sur ce sujet à Walhain en particulier, c’est une info qui avait été repérée dans la presse écrite deux semaines plus tôt (L’Avenir). En passant un coup de fil le jour même, le journaliste radio apprend que 140 personnes sont attendues. "Ça vaut peut-être le coup", se dit-il. Décision est prise d’aller y faire un tour. En télévision, la rédaction trouve l’initiative sympathique et décide d’y aller également. La présentatrice météo, dont on s’est rendu compte sur place qu’elle faisait partie des bénévoles et qui a été interviewée en télévision, ne nous a pas sollicités (c’est "la vedette" pointée dans le message).

Le réveillon est resté en travers de la gorge de l’un de nos téléspectateurs. "Je sais que Bastogne est loin de Bruxelles", entame-t-il, avant de nous reprocher d’avoir évoqué dans notre JT un réveillon solidaire à Walhain , grâce à une vedette maison, pense-t-il. Lui organise un réveillon solidaire depuis 5 ans mais on n’en parle pas, nous écrit-il. "Mais bon, on ne va pas se vexer car a-t-on encore besoin de la RTBF qui ne montre que certains coins de la partie francophone du pays"…

Ce qui nous conduit, de facto, plus régulièrement à certains endroits qu’à d’autres : "On a tendance à aller dans les zones où il y a une plus grosse densité de population , car par la force des choses, il s’y passe plus de choses, plus d’événements, plus d’interlocuteurs, plus de centres névralgiques. Par essence, il se passe plus de choses à Namur qu’à Assesse, à Charleroi qu’à Chimay, à Liège qu’à Libramont. Par contre, lors de la Bataille des Ardennes, on est allé dans les villages les plus reculés de l’Ardenne belge".

"Si on regarde le Journal Télévisé, on a peut-être l’impression qu’on ne va pas souvent dans les zones reculées. Et chaque zone reculée doit certainement avoir le même sentiment", partage-t-elle. "Mais dans les faits, on est assez régulièrement partout. En tout cas, on va là où l’événement nous conduit".

Valérie Druitte a été Rédactrice en Cheffe de l’ensemble des régions de la RTBF pendant plusieurs années. Elle a également présenté les émissions "Régions Soir" et "le Bus des Régions". Elle est aujourd’hui l’une des managers Info de la rédaction. Quel est son regard sur notre couverture régionale et locale ?

En parlant d’efficacité, imaginerait-on démarrer de la Tour Reyers à Bruxelles pour tous nos reportages ? C’est ce que semble supposer notre téléspectateur. Ce n’est en tout cas pas le choix de la RTBF. Déjà en 1971, la RTBF crée les premières rédactions décentralisées : Liège et Charleroi. Aujourd’hui, elle s’étend sur plusieurs BLI (bureaux locaux d’informations). Il y en a un à Liège, à Namur, à Charleroi, à Mons, à Bruxelles, à Libramont et tout récemment, à Ottignies. Au total, une soixantaine de journalistes se relaient pour alimenter l’info en télévision, radio et Web.

Aller plus près pour aller plus vite

Quand l’événement, quand l’actu, nous guide, on ne "choisit" pas le lieu. Mais très souvent, nos sujets illustrent un propos plus général, qui peut potentiellement être illustré à plusieurs endroits. Et là, "on aura tendance à aller au plus près, car aller au plus près, c’est aller plus vite", poursuit Valérie. Une réalité que l’on connaît bien, comme journalistes de terrain et de régions.

Laurent Van de Bergh a travaillé 4 ans au BLI Namur, en télévision. Comme tous journalistes TV au BLI Namur, Laurent couvre les provinces de Namur, Brabant wallon et de Luxembourg. Où irait-il s’il devait couvrir un sujet sur la rentrée des classes, pour prendre un exemple ? A Grandmenil, près de La Roche-en-Ardenne ? Ou à côté de son bureau ?

"La rentrée des classes, c’est forcément un sujet pour le journal de 13 heures", explique Laurent Van de Bergh."Il y a 2 cas de figure. Si j’apprends le jour même que je dois faire ce sujet, je vais chercher une école pas trop loin de Namur, mon point de départ. Sachant qu’il me faut environ une demi-heure de prise de contact (trouver une école, avoir l’autorisation d’aller filmer...), une heure trente de tournage et qu’à midi, au plus tard, je dois être en montage, je n’ai pas beaucoup le choix. Je dois aller au plus vite, au plus court. Je vais donc chercher près de Namur.

A l’inverse, on m’a déjà demandé de choisir une école avec un angle particulier : une école par exemple, très petite, avec 10 élèves, ou avec un projet spécifique, avec un tout nouveau directeur. Du coup, là, j’irai en Ardenne ou à Ciney... Je vais m’écarter de mon centre de base. Je peux anticiper et partir plus tôt".

