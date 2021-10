La RTBF dans le viseur des smartphones : un journaliste qui filme… doit-il se laisser filmer ?

Il faut dire qu’outre l’obligation vaccinale, la mise en cause de la couverture médiatique de la crise sanitaire faisait partie des thèmes de la mobilisation. Une partie des manifestants était hostile à la présence de la RTBF – ce qui peut sembler paradoxal quand on revendique une plus grande attention médiatique (précisons qu’une autre partie se montrait au contraire positive et accueillante). Un paradoxe lié justement à un sentiment de méfiance dont nous avons conscience en tant que journalistes et que nous avons déjà évoqué sur Inside notamment.

C’était lors de la manifestation ayant rassemblé des milliers de personnes à Namur le 25 septembre dernier. Daphné Fanon était en reportage sur place et interviewait manifestants et organisateur, accompagnée d’un caméraman, pour le journal télévisé. Un travail scruté par les smartphones : les deux collègues se sont retrouvés encerclés et filmés par plusieurs personnes, sans savoir si les images étaient retransmises en direct sur Facebook ou pas, et quel en serait l’usage.

Une pression telle pour Daphné qu’elle a interrompu son travail. "Quand tu sais que c’est dans un esprit de malveillance et que les gens ‘veulent la peau’, ce n’est pas possible de faire ton travail comme ça", regrette-t-elle. Elle avait malgré tout eu le temps de réaliser plusieurs interviews, qui ont été diffusées au JT. Et a reçu un message sympathique d’un manifestant témoin de la situation et qui souhaitait lui exprimer son soutien, signe à nouveau que l’hostilité rencontrée, bien qu’incontestable, ne faisait pas l’unanimité sur place, au moins dans son expression.

Une autre dame l’a aussi suivie et filmée pendant la manifestation mais dans un esprit de dialogue et de curiosité, qui ne lui a du coup pas semblé problématique. Tout cela, sans parler de l’intervention d’un confrère d’un média dit alternatif l’ayant interpellée tout en la filmant, hors du cadre professionnel déontologique d’usage quand on sollicite une interview dans ce type de contexte…

"Le problème, c’est qu’on te met dans une position où la personne fait de toi la vitrine de la RTBF"

Tristan Godaert, entre autres collègues, a aussi récemment dû composer avec des smartphones et des interpellations, parfois en live, de citoyens qui ne voient pas pourquoi ils ne pourraient pas filmer et interviewer "la RTBF", alors que la RTBF les filme. "Nous avant de filmer, on demande, et si la personne ne veut pas répondre, elle ne répond pas", expose Tristan. "Alors que là, la personne vient poser une question et tu te trouves dans une position où, peu importe ce que tu réponds, tu es coincé. Le problème, c’est qu’on te met dans une position où la personne fait de toi la vitrine de la RTBF, où tu représentes un peu ta boîte. Et ça, ce n’est pas juste et c’est délicat : on n’a pas, nous, à nous exprimer au nom de la boîte, ça n’a pas de sens. Et même à titre personnel, ça n’a pas de sens non plus. C’est délicat humainement parlant et professionnellement parlant".

Si l’interlocuteur se montre ouvert, la discussion est possible, voire constructive, mais ce n’est pas toujours évident. "Au début tu as envie d’expliquer notre travail journalistique, mais tu te retrouves confronté à des débats d’idées parfois interminables. Parfois on aimerait bien convaincre qu’on est honnête, mais ça demande une énergie de dingue." Et puis, au-delà de la méfiance, il y a parfois de l’agressivité.

"Si on dit non, qu’est-ce qu’on fait ?"

Natacha Mann fait partie des collègues à avoir couvert l’actualité autour des Gilets jaunes en Belgique. "On était face à des personnes, souvent un peu contre nous, qui estimaient qu’on ne relatait pas la vérité, qui donc régulièrement pendant qu’on faisait des interviews, commençaient à nous filmer", se souvient-elle. "Si on dit non, qu’est-ce qu’on fait ? On se met dans une situation encore plus compliquée et parfois, on a envie de faire notre travail en se disant, peut-être naïvement, que nous-mêmes on n’a rien à se reprocher, donc c’est ok d’être filmé."

Tant qu’une certaine distance était de mise, la journaliste laissait faire, "mais s’ils venaient trop près, qu’ils commençaient à faire éventuellement un Facebook live donc à parler en même temps, là ça devenait juste pas possible, alors j’interrompais."