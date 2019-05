La rédaction est-elle soumise à la règle de la mort/km?

Elle avait été aspergée d'essence, quatre jours plus tôt, et brûlée vive sur le toit de l'école coranique qu'elle fréquentait dans le sud du pays.

Les manifestations se sont poursuivies pendant plusieurs jours. Ariane Thiébaut nous adresse alors cette question:

"Cette information, particulièrement atroce et relative aux violences envers les femmes, n'a commencé à émerger dans les médias belges et francophones que le 18 avril en soirée, soit 8 jours après le décès de cette jeune fille. Selon mes observations, le premier journal belge qui a relayé l'info sur internet est Métro, suivi le lendemain matin par Het Laatste Nieuws. En ce qui concerne la RTBF, vous n'avez publié un article à ce sujet que le 20 avril, en soirée. Il a donc fallu entre 8 et 10 jours pour que cette information soit diffusée sous nos latitudes. Cela me semble énorme, au vu des moyens de communication actuels.Est-ce que l'équipe d'Inside pourrait retracer le parcours de cette nouvelle et expliquer pourquoi elle a mis autant de temps à parvenir sous nos latitudes ? De même, pourquoi la RTBF a-t-elle choisi de la publier encore plus tardivement que d'autres médias? Est-ce, encore une fois, le phénomène du "mort-kilomètre" ou bien est-ce qu'il y a une raison valable qui justifierait ce délai ?"

Quand la RTBF a-t-elle publié cette information?

Comme le fait remarquer Ariane, le site RTBF Info a en effet publié cette information le 20 avril, c'est à dire 10 jours après le décès de Nusrat Jahan Rafi.

Comment cela se fait-il?

Pour comprendre, tirons le fil qui nous mène à l'origine de l'information.

On se base sur les dépêches d'agence

Tout d'abord, cette nouvelle qui provient du Bangladesh doit parvenir aux journalistes de la rédaction.

Julie Calleeuw, co-éditrice du site info, explique: "On ne peut pas couvrir toute l’info, et surtout pour l’international, on se base sur les dépêches d'agence comme celle d'AFP ou de Reuters. Et la première dépêche AFP ne nous est parvenue que le vendredi 19 avril".

La rédaction se base donc sur des informations fournies par des agences de presse, auxquelles elle est abonnée. Sur le fil de l'AFP-Monde, agence francophone, la première dépêche sur le décès de Nusrat n'a été diffusée que le 19 avril, à 10h15.

Pourquoi AFP a-t-il publié cette information le 19 avril, et pas avant?

"Les viols et les attaques sexuelles sont plutôt courantes, et elles ont augmenté au Bangladesh ces dernières années, explique Shaqul Alam, directeur du bureau d’information d'AFP à Dacca. Et la presse internationale en général ne couvre pas ce genre d’affaires sauf s’il y a importantes réactions".

Le bureau d'AFP à Dacca emploie trois journalistes: Shakul Alam, un reporter et un photographe. Ils doivent décider quelles informations ils rédigent pour le réseau international. Parfois, 3 ou 4 dépêches sont rédigées, mais certains jours, aucune information n'est jugée assez intéressante pour être partagée aux médias internationaux.

Quand les journalistes du bureau de l'AFP à Dacca ont eu connaissance du meurtre de la jeune Nusrat, ils n'ont pas réagi tout de suite: "Tous les médias internationaux ont été lents à réagir sur cette information, explique Shaqul Alam. Ce n’est pas seulement AFP qui a publié plus tard cette nouvelle, presque tous l’ont fait. Reuters ne l’a même pas couverte. Je pense que c’est parce que ces affaires de harcèlement sexuel sont plutôt courantes ici, les gens ne font plus trop attention. Par contre, quand il y a eu beaucoup de manifestations, parce que ça impliquait un professeur du séminaire islamique, cela a entraîné beaucoup de réactions. C’est pour ça que nous avons décidé d’en parler."

Ce que l'on comprend, c'est que les journalistes à la base des alertes transmises aux médias internationaux, choisissent les informations qu'ils vont couvrir, en fonctions de divers critères.

Pour Shakul Alam, les informations les plus importantes du moment concernent les réfugiés Rohingyas de Birmanie dans le pays - "ils sont près d'un million à avoir trouvé refuge au Bangladesh" - et la présence du groupe Etat islamique dans le pays - "le groupe Etat islamique a revendiqué une explosion au Banglasesh, nous recherchons donc des informations la dessus".

Les journalistes AFP à Dacca ont donc estimé, le 19 avril, que l'information sur le meurtre de Nusrat Jahan Rafi devait être publiée, car cela avait entraîné des réactions dans tout le pays.

Pourquoi la RTBF a-t-elle publié cette information le 20 avril, et pas avant?

Cependant, comme Ariane nous le fait remarquer, ce n'est que le lendemain que l'information parait sur notre site...

La deuxième dépêche AFP, reprise par l'agence de presse belge Belga, est transmise le samedi 20 avril. C'est ce texte qui sera publié sur le site info de la RTBF.

"On a publié une dépêche qui est sortie le samedi 20 avril, parce que ça avait pris beaucoup d’ampleur dans le pays, un 10ème jour consécutif de manifestations, donc là ça sort du fait divers pour devenir un phénomène politique, un phénomène sociétal, nous explique Julie Calleeuw. On s’est dit que ça valait la peine de le répercuter, et qu’il y avait un autre enjeu que le meurtre simple, que l’information allait plus loin".

Pour l'équipe des journalistes web, il était aussi plus évident de publier samedi, car "le vendredi est souvent un jour plus riche ne actualité", il faut donc "trier davantage" les informations à publier. "On essaie de ne pas publier un trop grand nombre de dépêches sur le site, poursuit Julie Calleeuw. On trie un peu, et là, c'était une info une peu difficile et on nous reproche parfois de ne donner que des informations négatives, donc on essaie de mettre un peu de positif."

La BBC, elle, a publié un long article sur le meurtre, et s'est basée sur le travail de son propre correspondant sur place, Bir Sabir, qui signe l'article le 18 avril, soit deux jours avant la RTBF.