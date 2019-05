La rédaction a-t-elle son mot à dire sur la publicité diffusée ?

MédiaLog le mag (3/11) - 04/04/2019 Notre invité expert est Pascal Durand, professeur et directeur du service Institutions culturelles et Information à l'ULg. Thème de notre débat : l'incohérence entre certaines publicités diffusées sur les chaines de la RTBF et le contenu des émissions. Par exemple, en janvier dernier, le documentaire " La planète est-elle vraiment foutue " était diffusée sur la Deux. Et durant l'intermède publicitaire : des publicités pour des voitures ou encore des voyages en avion. Cela n'a pas manqué de faire réagir les téléspectateurs. Pour en parler autour de la table : deux téléspectateurs qui se sont adressés à la Médiation à ce sujet, Sophie Benoit, responsable de la Programmation Média TV linéaire à la RTBF et Eric Cayman, responsable des produits média à la Régie Media Belge, régie publicitaire exclusive des chaines de télévision et de radio de la RTBF. Un reportage de Bernard Juncker nous emmène ensuite dans les coulisses des conférences " Démocratie en question(s) ", animées par le journaliste de la Première, Arnaud Ruyssen, entouré d'experts, avec le soutien du Fonds du Journalisme, une série de conférences consacrées cette année à des thèmes comme le réchauffement climatique ou le défi migratoire. Les Médias Comparés de Christine Ruol analysent comment ont été répercutées sur différents médias les manifestations qui ont eu lieu le 8 mars dernier, à l'occasion de la journée internationale de la femme. L'équipe d'Outside pousse la porte d'un groupe d'Impro qui s'entraine à Liège et recueille le sentiment de 4 de ses participants au sujet de la vidéo diffusée sur la des Grenades (rtbf.be), une vidéo qui explique pourquoi nous nous trouvons actuellement dans un contexte social favorable au concept de culture du viol. Enfin, dans la foulée de la sortie du documentaire " Leaving Nerverland ", nous terminons l'émission par un points sur les positions divergentes de la VRT et de la RTBF quant à la programmation en radio de titres de Michal Jackson. Pour en parler : Etienne Dombret, chef éditorial de Classic 21 et un représentant de la VRT.