La parité des femmes dans l'info : la BBC y arrive, et chez nous ?

En 2017, La BBC a mis ses équipes au défi d’augmenter la représentation des femmes pour atteindre 50% d’expertes dans les programmes d’infos et dans les émissions. Ceci afin de mieux servir et représenter le public .

Il est vraiment nécessaire qu’il y ait un changement de mentalités chez les journalistes

Le projet ayant connu un véritable succès, la BBC partage son expérience. La journaliste de la BBC, Angela Henshall est venue récemment à la RTBF à Bruxelles pour expliquer le projet et ses résultats. "Pour avancer, il est vraiment nécessaire qu’il y ait un changement de mentalités chez les journalistes", estime-t-elle. "Le journaliste doit aller plus loin, se surpasser. Car trop souvent on va chercher les mêmes interlocuteurs, encore, encore et encore. On entend ou voit toujours les mêmes experts. Ils doivent se rendre compte qu’en diversifiant leur carnet d’adresses, les sujets seront alors de meilleures qualités car ils toucheront un public plus diversifié".

Un exposé qui a eu un premier effet immédiat. Quelques heures plus tard, Thomas Gadisseux, responsable 'politique' à la RTBF envoyait en effet un mail aux journalistes de la rédaction : "Afin d’élargir notre panel d’expertes et d’experts sur cette crise sanitaire (ndlr : coronavirus) qui risque peut-être de durer, voici quelques pistes après avoir pris conseil à gauche et à droite…"

Suivi de numéros de téléphone d’expert(e) s : sept noms. Parmi lesquels cinq femmes et deux hommes (médecins et professeurs). Le message est manifestement bien passé !