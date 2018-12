L'extrême droite apparaît dans notre JT: une rupture du cordon sanitaire?

Très vite, hier, après le journal de 13h, un téléspectateur réagissait sur twitter: "La RTBF ne diffuse pas d'images du Belang au Parlement […] Et donne la parole au président des Jong Vlaams Belang dans son JT!" Il estimait qu'il s'agissait d'une erreur et laissait entendre que nous n'avions pas respecté le cordon sanitaire.

Qu'a-t-on exactement diffusé ce dimanche?

Dans le Jt de 13h, on voit en effet un extrait d'une interview du président des Jeunes Vlaams Belang, Bart Claes, précédé d'un direct de notre collègue Aurélie Fogli qui contextualise ses propos. Dans le JT du 19H30, on voit cette même interview de Bart Claes au sein d'un reportage. Il y dit ceci : "Les Nations Unies sont en train d'inclure leur règlement dans les législations nationales. Elles veulent mettre en œuvre ce pacte de Marrakech au niveau national dans notre législation. Donc oui, l'immigration sera rendue plus facile. Une immigration de masse venue d'Afrique et les conséquences seront grandes pour l'Europe."

Pour notre collègue Pierre Marlet, qui éditait le journal ce dimanche, "idéalement, on aurait pu rappeler en sortie d'interview du jeune Vlaams Belang que le Pacte n'était pas contraignant. C'est un ajout qui aurait permis d'être plus explicite. Mais de manière globale, l'ensemble du reportage n'est pas du tout complaisant et prend clairement de la distance avec ce qui est dit. Il illustre d'ailleurs la manière violente et extrême avec laquelle les manifestants se sont comportés. Il n'y a pas de rupture du cordon sanitaire".

Car diffuser une interview d'un représentant de l'extrême droite sur les ondes de la RTBF ne signifie pas forcément qu'on rompt le cordon sanitaire.

L'extrême droite interdite de toute interview en direct

Depuis décembre 1991, la RTBF a adopté le "cordon sanitaire médiatique", qui exclut les représentants et les militants de partis d’extrême droite de toute interview en direct, de toute participation à des débats entre eux et des journalistes de la RTBF et de toute participation à des débats auxquels ils seraient amenés à participer, même en qualité de spectateurs. "Depuis 1991, au moment où on a vu une énorme poussée de l'extrême droite en Belgique, explique Simon-Pierre De Coster, responsable du service juridique à la RTBF, la RTBF a mis en place un cordon sanitaire médiatique, estimant que l'extrême droite était dangereuse pour la démocratie et qu'il était important de ne pas ouvrir l'antenne du service public à des partis non respectueux de la démocratie". Seuls les directs sont donc concernés par ce cordon sanitaire, car il s'agit de se donner l'opportunité de pouvoir recadrer les propos éventuellement haineux et non-démocratiques qui seraient tenus par les intervenants.