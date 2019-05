L'émission « les 109 »: « innovante » ou trop « superficielle »?

Voici donc le décor : un mur de 109 jeunes, de 18 à 30 ans partage le plateau avec 6 personnalités politiques issues de 6 grands partis francophones. Les jeunes leur posent des questions très concrètes sur leur programme. Il y a par exemple Sara, 24 ans, étudiante en commerce extérieur qui demandera à la candidate de DéFI ce que son parti compte faire pour améliorer la situation des jeunes travailleurs qui se retrouvent avec des petits contrats successifs. Ou encore Kévin qui interpelle le CdH sur les voitures de société : à supprimer ou pas ? Lors de l’émission, on a aussi parlé du climat et des centrales nucléaires, de pouvoir d’achat, du refinancement de la justice ou encore d’immigration.

Après les réponses des candidats politiques, les jeunes dans le public devaient dire si oui ou non, ils étaient convaincus. Les résultats s’affichaient dans la foulée. Ceux et celles qui regardaient l’émission à la maison pouvaient aussi participer grâce à une application (qui a eu quelques soucis lors de la soirée).

C’était donc une émission politique, présentée par Sacha Daout avec Ophélie Fontana et Marc Sirlereau, deux autres journalistes de la rédaction. Mais une émission sous forme de jeu télévisé, avec ses codes : un gros dé qui sert de micro, pour que les jeunes puissent poser leurs questions. Des thèmes-mystères. Des politiques qui buzzent pour répondre. Une réponse chronométrée. Sacha Daout en animateur-journaliste. Un classement à la fin. Les concepteurs du jeu se sont inspirés d’un jeu diffusé en ce moment sur la BBC : « All Together Now », mais dans celui-ci, ce sont des chanteurs qui dansent à un mur de 100 personnes.

En ce qui concerne l'audience, les chiffres sont plutôt bons, même s’il n’y avait pas « d’objectifs » en tant que tels : « L’idée, c’était vraiment de tenter une expérience, de bousculer les codes », explique Sacha Daout. Mardi 30 avril était une veille de férié et la concurrence était rude avec du football au programme : Tottenham et Ajax s’affrontaient en demi-finale de la Champion’s League. Les 109 ont été regardés par près de 210.000 téléspectateurs. L’émission arrive numéro 3 sur une dizaine de programmes destinés aux Belges francophones.

De l’autre, l’émission est jugée trop « superficielle », elle n’était pas assez nuancée selon des internautes. Les formats des réponses étaient trop courts. Une dizaine de jeunes, une partie déçue du public fait aussi circuler une carte blanche dans laquelle elle reproche à l’émission son côté « spectacle » : « Enfermer les jeunes dans un carcan et disposer les choses de manière à provoquer du clash, c’est privilégier l’audimat à l’éducation et c’est se priver des plus beaux atouts de la jeunesse : sa spontanéité et sa capacité à s’approprier les enjeux de notre temps », écrit-elle. [...]

Tenter de rassembler les générations

Alors, pour quelles raisons la RTBF a-t-elle voulu miser sur ce format ? L’impulsion est partie de la Une qui s’adresse à un public très large, de 7 à 77 ans : « On voulait une approche avec des codes un peu différents, un ton plus léger autour de la thématique des élections et avoir cet aspect intergénérationnel », explique Eric Gilson, éditeur de contenus à la RTBF. « On voulait susciter des échanges d’idées entre parents et enfants. [… ] On a voulu faire le pari que la politique pouvait rassembler. Et il fallait trouver quelque chose pour que le grand public accroche au débat ».

La confrontation directe n'est jamais évidente pour un politique

Toucher un autre public. Celui qui n’est pas intéressé par ce qui est proposé par ailleurs, les débats de l'émission « A votre avis », le débat politique traditionnel entre présidents de partis, les duels, les jeudis en prime ou encore le test électoral. Celui qui se perd dans les débats techniques ou dans les échanges musclés.

C’est en cela que les concepteurs de l’émission ont voulu bousculer les hommes et femmes politiques. Marc Sirlereau, journaliste politique à la RTBF, observe : « C’était difficile pour les politiques parce qu’avec les journalistes, ils peuvent sans doute anticiper les questions. Ils savent qu’elles vont coller à l’actualité. Avec les jeunes et leurs préoccupations, ce n’était pas forcément le cas. La confrontation directe n’est jamais évidente pour une femme ou un homme politique. Ils se retrouvent face à des cas concrets et ils se disent ; Ouïlle ouïlle avec quoi je vais leur répondre ».