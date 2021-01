Insurrection à Washington : branle-bas de combat à la rédaction de l'info

Sur le chemin du retour, et à la demande de l’éditeur d’"A votre avis", Mehdi envoie des contacts de correspondants à Washington pour un direct dans l’émission du soir. Mission compliquée. Nos trois correspondants habituels ne sont pas disponibles. Un interlocuteur est finalement trouvé. Le début du repos pour le responsable de la thématique Monde ? Toujours pas. "J’arrive chez moi et là, j’ai un appel de Jean-Pierre Jacqmin (ndlr : le directeur de l’information à la RTBF) qui me dit que je dois faire un plateau dans ‘A votre avis’", poursuit Mehdi. Retour à la rédaction.

Un journaliste et un monteur acceptent de travailler depuis chez eux pour fournir l’émission. Un sujet sur les évènements et une interview de Sophie Wilmès, la ministre des Affaires étrangères, sont mis en boîte.

Pendant ce temps-là, Mehdi Khelfat, journaliste et responsable éditorial de la thématique Monde, est en direct sur Tarmac pour expliquer aux auditeurs, comme il le fait régulièrement, les grands moments de ces élections américaines. Ce jour-là, jour des élections pour le Sénat américain, les enjeux sont importants. "Entre 20 heures et 20h30, je suis déconnecté. En studio, on se débranche", explique-t-il. Après son intervention, vers 20h30, le journaliste découvre "ces images de dingue". Premier réflexe : "Je retourne à Tarmac pour mettre à jour et pour leur expliquer ce qu’il se passe à Washington", poursuit-il. Ensuite, il se met en relation avec nos collègues de la rédaction internationale.

En radio aussi, les téléphones chauffent. "Jean-Pierre Jacqmin, le directeur de l’information chez nous, m’appelle pour me dire qu’il faudrait mettre quelqu’un la nuit pour suivre ce qu’il se passe", raconte Pierre Marlet, Responsable Info pour La Première. En effet, les informations de la nuit ne sont habituellement plus en direct - elles sont désormais enregistrées. "On a su organiser le fait qu’il y ait un flash toutes les heures pour assurer la continuité jusqu’au démarrage de la matinale", poursuit Pierre.

Quand l’information arrive chez nous, il est environ 20h30. Tous les médias de la RTBF se mobilisent. En premier lieu, l’équipe web, qui ajoute des articles en ligne et les met à jour. Le rédacteur en chef adjoint vient porter main forte aux équipes. Les deux journalistes de garde ce soir-là prolongent leurs horaires. Celui qui devait terminer à minuit est finalement parti quelques heures plus tard.

Face à un tel événement, inattendu et de portée historique, comment l’info s’organise-t-elle ? C’est ce que nous vous racontons ici, au travers du regard de deux membres de notre rédaction, Mehdi Khelfat et Pierre Marlet.

Ces images ont marqué, choqué les Etats-Unis et le monde entier… Il est 14 heures, heure de Washington, 20 heures en Belgique, quand des manifestants pro-Trump font irruption au sein du Capitole, siège du Sénat et de la Chambre des Représentants. Les premières images arrivent quelques dizaines de minutes plus tard dans les rédactions du monde entier. Et c’est le début du branle-bas de combat.

Des manifestants pro-Trump sont entrés dans le Capitole, à Washington. Ces images ont fait le tour du monde et agité les médias, dont la RTBF. - © SAUL LOEB - AFP

Trouver des intervenants

Pendant ce temps, depuis chez elles, les équipes de la Matinale de La Première sont aussi en plein travail. Objectif : trouver des intervenants pour une émission presque entièrement dédiée à la situation américaine. "On s’est acharné à défaire ce qu’on avait construit, remarque Pierre Marlet. "On n’était pas sur ces thèmes-là normalement". Pendant la soirée, les équipes décommandent donc les invités, qui seront reportés au surlendemain, et tentent de trouver de nouveaux intervenants. "En général, il y a une foire aux idées et on contacte, on contacte jusqu’à ce qu’il y ait des gens", précise-t-il.

Ce travail de préparation se fait la veille, mais en pleine soirée, pas évident de trouver des invités. "Il y a eu une hésitation à tout bazarder et ne faire que les Etats-Unis. On ne l’a pas fait car on avait du mal de trouver beaucoup de monde", poursuit le responsable Info pour La Première. Ce sera donc une matinale très axée sur les Etats-Unis, mais pas uniquement.