INSIDE : les articles à (re)lire pendant les vacances

Cet article est l’occasion de vous remercier pour vos courriers à la médiation et vos interpellations sur les réseaux sociaux, pour vos lectures attentives et vos encouragements à continuer. Voilà sept mois que des journalistes de la rédaction prennent la plume pour vous raconter les coulisses des reportages, répondre à vos questions et réfléchir à leurs pratiques quotidiennes… Un projet qui poursuit l’objectif de mieux dialoguer avec vous dans un esprit d’ouverture et de service public.

Cet été, INSIDE fait une pause, avant de revenir à la rentrée avec de nouveaux articles, de nouvelles chroniques et plus encore.

D’ici là, vous pourrez encore nous écouter une fois par semaine sur La Première à 17h45 (jour variable). Sans oublier toutes les chroniques des mois écoulées, bientôt accessibles en replay sur AUVIO via la page d’INSIDE.

Et puisque vous n’avez (peut-être !) pas tout lu, pourquoi ne pas vous replonger dans quelques articles…

Au niveau international, nous vous avons par exemple parlé de notre couverture des manifestations au Venezuela, ou de l’utilisation des sources à propos de la Russie. Ou encore du trajet d’une info entre le Bangladesh et la rédaction.

Au niveau politique, c’est peut-être le moment de relire cet article sur ce que signifie le terme "extrême droite" par rapport à d’autres termes comme "droite radicale" ou celui-ci, sur le cordon sanitaire médiatique et la diffusion d’interviews du Vlaams Belang en différé. Mais au fait, la RTBF doit-elle "divertir pour intéresser à la politique" ?

Si c’est l’indépendance journalistique qui vous intéresse, relisez cet article sur l’engagement public des journalistes dans le cadre des manifestations pour le climat ou cet autre sur la diffusion de la publicité dans nos articles et sur nos antennes.

Vous vous interrogez sur le choix des mots ? C’est le moment de relire cet article sur le "féminicide", cet autre sur le "footgate" ou encore celui-ci sur le "terrorisme".

Le correcteur orthographique dont nous parlions dans cet article est désormais disponible. Les questions de choix d’images se posent toujours au quotidien (voir cet article sur le floutage des mineurs ou celui-ci sur le rapport au corps) et nous tentons toujours de choisir les bonnes illustrations pour nos articles, sans y parvenir dans tous les cas…

Modération sur les réseaux sociaux, femmes expertes sur nos antennes, journalisme constructif, fake news (ici, en lien avec les gilets jaunes ou là, en lien avec les poissons d’avril) et tant d’autres : toutes les archives restent accessibles !

Et puisque ce sont les vacances, n’hésitez pas à jeter un œil sur notre façon d’aborder cette période dans nos journaux ici.

Et surtout, continuez à nous donner votre avis…

