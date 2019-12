Incendies en Amazonie : " On pourrait se demander pourquoi aller à 800 km des feux "

"Au cas où, je prépare une valise, je vois avec mes voisins si quelqu’un peut s’occuper de mes chats", se souvient Esmeralda. "Je m’occupe de la partie logistique, sans avoir l’impression qu’on va y aller." Et pourtant si. A 13h30, c’est confirmé : un vol est réservé en fin de journée. Il faut être à la rédaction à 17 heures, prendre un train puis l’avion. Direction Manaos, la capitale de l’Amazonie, au Brésil. C’est ce qui s’appelle un changement de programme… "C’est un énorme stress mais c’est le stress positif que je préfère", confie-t-elle. "Pour Breivik, j’ai eu la même chose : j’arrivais à la RTBF, on m’a téléphoné : ‘Dans deux heures, tu es dans l’avion pour Oslo’".

La rédaction décide d’envoyer un journaliste sur place pour quelques jours. Dans l’idée, à ce moment-là, d’être au plus proche des incendies. Comment se déroule ce type de reportage, dans ces conditions particulières et propres à l’info quotidienne ? Pourquoi finalement être restés dans les alentours de la capitale de l’Etat de l’Amazonas, Manaos ? Plongée en coulisses, du point de vue d’Esmeralda Labye, envoyée spéciale pour cette occasion…

On poursuit notre rétro INSIDE sur les coulisses de l’actu 2019, avec cette fois les dessous d’un départ décidé dans l’urgence pour l’Amazonie, au Brésil. C’était à la fin du mois d’août. Les incendies, d’une ampleur qui n’avait plus été observée depuis des années, focalisaient l’attention internationale, suscitant de nombreuses questions.

Ensuite, il faut tourner le premier reportage tv (à la rencontre des Brésiliens au marché et sur la plage notamment), préparer un billet pour la radio et écrire un article web. Le lendemain, un direct est prévu dans le JT de 13 heures… Ce qui signifie 7 heures du matin heure brésilienne. C’est là qu’Esmeralda explique aux téléspectateurs l’inquiétude toute relative des gens sur place. Il faut dire que les incendies, "ils ne les voient pas" : ils sont à 800 km de la capitale, où se trouve l’équipe, détaille-t-elle.

Le matin, Esmeralda, avait fait quelques recherches et pris quelques contacts "au cas où". Elle n’est pas totalement dans l’inconnu : elle parle portugais et s’est déjà rendue quatre fois au Brésil, dont deux fois pour le travail. Dès la confirmation du départ, elle s’est trouvé un fixeur, c’est-à-dire quelqu’un qui pourra la renseigner et la guider sur place par l’entremise d’un "Belge du bout du monde" (l’émission radio d’Adrien Joveneau)…

On pourrait se demander pourquoi aller à 800 km des feux

Pourquoi donc faire un direct si éloigné des incendies, pour lesquels on a pourtant décidé de venir au Brésil ? Avait-on correctement évalué les distances sur place avant le départ ?

"On pourrait se demander pourquoi aller à 800 km des feux", souligne elle-même Esmeralda. Tout en précisant qu’elle ne s’est jamais imaginée en train de filmer les incendies eux-mêmes. "Dès le départ, connaissant le Brésil, je m’étais dit que ce serait compliqué de les filmer. Pour moi, c’est la chaîne brésilienne Globo qui avait le plus de chance d’y avoir accès. Je m’étais dit qu’à Manaos, la capitale, il y aurait les officiels et qu’on pourrait se rapprocher en voiture. Mais je ne pensais pas que c’était à 800 km. Entre le moment où on me demande de partir et le moment où j’arrive et que j’ai la preuve que c’est si loin"…

Que faire ? Reprendre un avion pour 1000 km ? "Mais alors le premier jour de diffusion antenne, on n’avait rien". Se rapprocher de 400 km en voiture ? "Mais là je me dis qu’avec les distances et le décalage horaire, je n’arriverai pas dans les temps pour fournir radio, tv et web".

Tu es "aveugle" et tu dois réfléchir très vite

Les contraintes de production ont une influence sur les possibilités du journaliste sur place et in fine sur ses choix. Question : comment apporter une plus-value qu’on ne pourrait pas apporter depuis la Belgique ? Précisons que le JT avait déjà diffusé des sujets sur les incendies sur base d’images d’agence. "Tu es ‘aveugle’mais tu dois réfléchir très vite", explique Esmeralda, qui se tourne alors vers des pistes de sujets qui lui semblent intéressantes dans un rayon plus proche de la capitale.

Des reportages explicatifs

Après le premier sujet " micro-trottoir ", l’idée est de se pencher sur l’une des causes des incendies en Amazonie : les terres défrichées pour l’élevage et l’agriculture et l’utilisation du feu dans ce cadre (pour brûler la végétation et les branchages).

►►► Lire aussi : "Pourquoi et comment une partie de l’Amazonie est-elle en train de brûler ? Des feux surtout volontaires"

Illustrer cette information ne demande pas de parcourir des centaines de kilomètres supplémentaires. Ce qui ne rend pas le tournage facile pour autant : face aux refus, l’équipe finit par filmer en caméra cachée.