Images 2020 : quels seront les choix de la rédaction et pourquoi ?

C’est un incontournable alors que l’année touche à sa fin. Les images qui ont marqué ces 365 derniers jours. Aux côtés des traditionnelles rétrospectives, vous les verrez bientôt déferler dans les journaux télévisés et sur les réseaux.

Quelle est la démarche au sein de la rédaction ? Qui les choisit ? Comment ? Les images 2020 seront-elles consacrées exclusivement à la crise sanitaire ? On a posé ces questions à Régis De Rath, journaliste et responsable de la rédaction Dossiers à la RTBF. Il est chargé en ce moment de coordonner les rétrospectives et les séquences consacrées à l’actualité de 2020. Voici ses réponses.

"L’idée c’est d’illustrer notamment en images les moments forts qui ont jalonné l’année", explique Régis. "De pouvoir les remontrer et puis analyser aussi les conséquences que ces images ont pu avoir sur certaines décisions par exemple. De la manière dont les choses ont été appréhendées en fonction des situations qu’on a pu montrer. Si je reprends le cas des images que l’on a tournées en maison de repos ou en unités de soins intensifs lors de la première vague, ce sont de séquences qui ont marqué. Elles ont aussi fait bouger les lignes par rapport aux décisions politiques ou aux mesures de protection que l’on pouvait constater dans les homes ou à l’hôpital. Les revoir, c’est aussi permettre d’analyser ce qui a bougé et d’envisager l’année 2021."

La RTBF ne diffuse-t-elle que les images qu’elle a produites ?

Régis De Rath : "Dans ce qu’on a sélectionné, ce sont essentiellement des images à nous. Exception faite pour l’actualité internationale. Là, on reprend aussi des images d’agences de presse. Si on prend, par exemple, les images de Wuhan au moment où les autorités chinoises ont décidé de confiner la ville totalement au début de l’année et bien cela, ce sont des images que l’on va remontrer même si ce n’est pas l’un.e de nos journalistes qui les a tournées. On sait que ces images marquent un tournant puisqu’elles montrent l’ampleur de la crise sanitaire avant même qu’elle n’arrive chez nous."

►►► Lire aussi sur la page Inside de la rédaction : "Ces images que nous ne pourrions pas vous montrer sans les agences de presse internationales"

Ça fait beaucoup d’images consacrées au Covid-19 tout ça. D’autres thèmes d’actualité seront aussi abordés ?

Régis De Rath : "Il n’y aura pas que du Covid, c’est promis. On essaie en tout cas mais c’est vrai qu’on ne pourra pas passer à côté. L’influence de la crise sanitaire sur tous les secteurs de la société est telle que les conséquences de la crise sanitaire se retrouvent partout. Si vous prenez la culture par exemple, c’est l’année de la désillusion pour les artistes, les comédien.nes, les théâtres, … Si on veut illustrer un mode de vie en 2020, on va forcément revenir sur le télétravail lié lui aussi au Covid. En économie, on reparlera des faillites et des situations catastrophiques vécues par de nombreuses familles.

Mais il y aura quand même des images plus réjouissantes…

Régis De Rath : "Oui, même si on s’éloigne des rétros de l’année, on va proposer 'Les perles d’hiver'. C’est la découverte de lieux à visiter en Belgique qui valent le détour. Ça, c’est un bol d’air, une bouffée d’oxygène pour les gens. Il y aura également des versions de cette séquence en radio. Cela permet au public de s’évader un tout petit peu. C’est une incitation à la ballade.

Et sur les réseaux sociaux ?

Régis De Rath : "Dans le cas des réseaux, la démarche est différente. Le public aura droit à des quiz. On pourra tester ses connaissances, ce qu’on a retenu de cette année. Il y aura un quiz sur le compte Instagram @rtbfinfo ainsi que sur le site web. Les questions porteront sur toutes les thématiques que l’on traite dans l’actualité avec des questions à choix multiple et des propositions à cocher pour voir si on a été au fait et bien informé par la RTBF."