"Il y en a qui disent que je suis folle": et si les médias aidaient à sortir des clichés sur les troubles psychiques?

Dans le reportage JT où Caroline Depuydt intervient, on entend aussi le témoignage de Ringo, suivi pour des troubles bipolaires. "Il accepte aujourd’hui sa maladie et il a bien voulu témoigner, mais sans donner son nom de famille et sans montrer son visage", explique Clémence Dath, la collègue journaliste qui l’a rencontré. Un témoignage précieux car il peut justement aider à sortir des représentations toutes faites, à apporter de la nuance, et donc in fine à mieux informer.

Se rendre compte et admettre qu’on a un problème de santé mentale, cela reste difficile. Et pourtant on estime qu’en Belgique, une personne sur trois y sera confrontée au cours de sa vie (à des degrés divers), sans même parler de l’impact de la pandémie ou des inondations. En tenant compte de l’entourage, indirectement touché, ce chiffre monte à neuf sur dix .

"Ça arrive à tout le monde, tout le temps, il n’y a pas de souci, c’est normal, il y a moyen de s’en sortir, prenons ça en charge […] on trouvera une solution". Ces mots, entendus au JT, ce sont ceux de Caroline Depuydt, psychiatre et chef de service à la Clinique Fond’Roy. Des mots qu’elles adressent à ceux qui n’oseraient pas franchir le cap d’aller consulter alors qu’ils sentent que, peut-être, quelque chose ne tourne pas tout à fait rond.

Des sentiments qu’une autre collègue, Marie Vancutsem, a souvent constaté chez ceux et celles qu’elle a rencontrés pour le podcast en six épisodes qu’elle a consacré à la santé mentale, "C’est dans la tête", également diffusé sur La Première.

Récemment, sur le plateau de Déclic (sur La Trois à 19 heures), on a ainsi entendu Joachim Lafosse s’exprimer à propos de son dernier film "Les Intranquilles" , dans lequel on plonge dans la vie d’un couple dont l’homme est bipolaire.

En a été tirée une brochure, "Tous fous ! ? Parler autrement de la santé mentale" , qui s’adresse aux médias et à tout un chacun. Car chacun est à la fois influencé par les discours sur la santé mentale et émetteur de discours qui à leur tour influencent les perceptions.

Chaque fois que l’on aborde le thème des troubles mentaux, on mobilise certains cadres, certains angles de vues, on met en exergue une facette de la réalité. Des chercheurs de la KULeuven ont mis en évidence certains cadres récurrents, ce qu’ils ont appelé des "frames" et des "counterframes", en analysant de près des articles parus dans les médias en 2015 (recherche dirigée par le professeur Baldwin Van Gorp de l’Instituut voor Mediastudies).

Pour retracer des parcours de vie, il faut un peu de temps. Du temps quand on rencontre les gens et du temps d’antenne pour faire entendre leur voix. Le format du podcast le permettait et a sans doute contribué, selon Marie, à ce que l’hôpital accepte de participer et aide à trouver des témoins.

"J’avais envie d’aller en institution psychiatrique pour être dans cette ambiance-là et montrer que ce ne sont pas des fous qui se tapent la tête sur les murs", poursuit Marie. "Je voulais montrer que la frontière entre les gens 'normaux' et ceux qui ont une pathologie est finalement très fine. J’avais envie de retracer les parcours de vie pour qu’on sente d’où ça vient et ce qui a fait le basculement et je crois que là-dedans, chacun peut se reconnaître."

"Mon idée c’était d’entendre les gens qui vivaient ces pathologies-là car je trouve que, quand on évoque les pathologies mentales, on entend très souvent les experts, les soignants – qui parlent de diagnostic, de traitement – mais on entend peu le vécu des personnes", raconte Marie. "J’ai l’impression que ça a tendance à déshumaniser ces pathologies ou en tout cas à en faire quelque chose d’un peu sordide, ou très spectaculaire : par exemple dans l’imaginaire collectif, on a de la schizophrénie l’image de gens qui crient dans la rue, qui se sentent persécutés par des fantômes. J’avais envie de déconstruire ça."

Ce que j’essaie de dire avec le film, c’est que même quand on est malade, on a une singularité, on n’est pas seulement un malade… Comme quelqu’un qui est malade d’alcoolisme n’est pas qu’un alcoolique – c’est justement par là qu’on va arriver à prendre en charge et à amener vers plus de possibles.

On pourrait en citer plusieurs, des stars qui contribuent à lever les tabous. Prenons le domaine sportif. Les championnes Naomi Osaka en tennis et Simone Biles en gymnastique se sont mises en retrait de compétitions internationales pour préserver leur santé mentale. Des décisions largement commentées, dans divers sens, et qui rompent une forme de tabou dans le sport.

Entre stigmatisation et édulcoration, comment alors sortir des écueils posés par ces cadres quand on parle de santé mentale ? Réponse : en utilisant une combinaison de ces frames et counterframes et donc en veillant à nuancer notre façon d’en parler. Dans les médias cela peut se traduire par une attention à varier les angles de vues au sein des sujets mais aussi entre les sujets.

A l’inverse, les cinq frames identifiés, comme "le monstre ou "le maillon faible", sont "problématisants": "Cela veut dire qu’ils présentent la donnée ‘personne avec un trouble psychique’comme un problème. En soi, cela n’est ni mauvais ni bon. En problématisant, on peut tenter de mettre une problématique particulière à l’ordre du jour. L’inconvénient peut être qu’en problématisant, on stigmatise."

Les counterframes sont dépeints comme "déproblématisants". "Ils présentent moins la donnée ‘personne avec un trouble psychique’comme un problème, voire pas du tout. Ils offrent une perspective de rétablissement et relativisent davantage. Ils s’opposent aux clichés et à la stigmatisation. Un inconvénient peut être qu’ils édulcorent le trouble psychique et atténuent le sentiment d’urgence. Il peut alors être moins rapidement mis à l’ordre du jour", peut-on lire dans la brochure "Tous fous ! ?".

Pour Caroline Depuydt, les déclarations de ces championnes dans les médias sont de nature à aider d’autres personnes. "Il y a des patients qui m’en ont parlé. Ça libère des gens, des paroles, ils se disent qu’eux aussi ils peuvent le dire", décrit la psychiatre. "Elles sont vues comme des personnes qui osent, qui ont du courage. C’est disruptif parce que ce ne sont pas les premières ni les dernières à avoir des problèmes de santé mentale mais jusque-là on ne le disait pas. Soit on serrait les dents et on y allait, soit on se cachait derrière quelque chose d’autre, comme un claquage musculaire. Ici ces femmes disent que leur santé mentale est tout aussi importante que leur santé physique, ni plus ni moins".

Si Caroline Depuydt constate que des raccourcis existent toujours (trouble de santé mentale = folie = asile, dangerosité) et tente de les déconstruire dans ses passages médiatiques, elle constate aussi que l’évolution est réelle. Une évolution qui passe aussi selon elle par la médiatisation des problèmes psychiques, que ce soit dans l’info, les films ou les séries : "Plus ça existe, moins c’est gros, horrible, moins ça fait peur. On est de plus en plus ok de dire qu’on va voir un psy, qu’on a une difficulté. Celui qui diminue le stigmate pour lui-même, le diminue aussi pour la société. Ça relance un cercle vertueux : c’est dire aussi qu’il y a de l’espoir, qu’il y a des traitements, que ça vaut la peine d’en parler parce qu’on peut faire quelque chose par rapport à ça."

Une conclusion en forme d’espoir dans un contexte où la santé mentale de toute la population a été mise à rude épreuve ces derniers temps chez nous, entre pandémie de Covid et inondations catastrophiques.

