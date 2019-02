Gagner de l'argent grâce à une vache ? Non, François De Brigode n'a jamais dit ça

C’est un photomontage grossier qui circule sur Facebook. On y voit le présentateur du JT devant un écran vantant « l’investissement cheptel ». Un investissement dans une vache laitière qui est censé rapporter 4 à 7% et ayant soi-disant fait l’objet d’un reportage au Journal télévisé. Le logo du 19h30 a beau figurer au bas de l’image, il s’agit bel et bien d’une pure invention.

S’agit-il d’une arnaque ?

Le procédé étant plus que douteux, il s’agit vraisemblablement d’une arnaque pure et dure. Pour le commissaire Olivier Bogaert, de la Computer Crime Unit, on est ici probablement face à un cas classique d’escroquerie. « Derrière ce type d’annonce, on invite les gens à faire des démarches de paiement, des placements où les personnes vont devoir avancer des sommes d’argent », expose-t-il. « Pendant un certain temps, elles voient arriver des revenus intéressants et puis tout à coup, on leur dit qu’on a un versement miracle à effectuer. Emballées par les premiers résultats, elles se laissent aller et elles vont à ce moment-là envoyer des sommes d’argent importantes qu’elles vont perdre. On est dans une volonté d’amener les gens à ouvrir leur portefeuille ».

D’autres personnalités de la RTBF ont récemment vu leur image utilisée de manière similaire. C’est par exemple le cas de Maureen Louys, citée dans un article monté de toutes pièces et faisant croire qu’elle faisait la promotion de crèmes de jour… La présentatrice a alerté les internautes sur son mur Facebook.