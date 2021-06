Feriez-vous un bon consultant sportif ? Voici ce que la RTBF attend d’eux !

Vous êtes d’ailleurs nombreux à vous interroger sur leur rôle, leur façon de parler que vous estimez pour certains " soporifiques ". Vous demandez à la rédaction des Sports qu’un consultant, " que nous subissons depuis des années, soit remplacé, ou alors apprenne à ce dernier à ne plus parler d’une voix monocorde ". Certains commentaires sont plus flatteurs : " Comme je suis non voyante, c’est un réel plaisir de suivre le déroulement d’une rencontre de tennis avec vos commentaires ", écrit Monique à propos d’Olivier Rochus.

Aujourd’hui, presque chaque chaîne qui diffuse du sport travaille avec des consultants, y compris sur la RTBF. " C’est quelque chose qui est plaisant, commenter un sport pour lequel on a une passion. Ça permet de transmettre cette passion et c’est notre rôle de consultant ", s’enthousiasme Cyril Saugrain, consultant cyclisme depuis 2013 à la RTBF et ancien cycliste professionnel français.

Son principal atout est de venir enrichir le commentaire du journaliste avec des propos pertinents et un vécu, une réalité, une expérience. " Même si j’ai joué au foot de très longues années, que j’ai le ressenti du foot, que je connais les règles, je n’ai été ni un athlète de haut niveau ni un footballeur professionnel, ", rappelle Vincent Langendries qui commente désormais les matchs des Diables Rouges et les épreuves d’athlétisme sur la RTBF.

L’autre qualité du consultant, c’est la vulgarisation. Il doit s’adresser à tout le monde, des téléspectateurs les plus pointus à ceux qui regardent la discipline occasionnellement. " Tu ne dois pas faire fuir les spécialistes, mais tu dois être accessible pour les autres ", insiste Rodrigo Beenkens, journaliste sportif, qui a longtemps commenté les rencontres des Diables Rouges et qui continue de suivre les courses cyclistes.

Mais revenons au travail des consultants. Ils doivent avoir une voix fluide, agréable et dynamique et surtout, ils doivent s’exprimer dans un langage correct. " Pour les gens, ce sont deux journalistes qui commentent. Les gens ils s‘en foutent de se dire ‘c’est un journaliste et un consultant’", analyse Thibaut Rinchon. " C’est quand même mieux de ne pas faire une faute de français dans chaque phrase, ajoute Vincent, même si notre collègue confirme que ce n’est pas une condition sine qua non d’être un parfait linguiste. " Marc Wilmots fourchait de temps en temps sur l’un ou l’autre truc. Ça faisait le charme de Marc comme consultant et les gens adoraient ", se souvient-il.

Dans certains commentaires, envoyés à la médiation de la RTBF, vous regrettez le ton parfois " monocorde " et " soporifique " de certains consultants. " Il faut mettre de la vie dans le commentaire, confirme Vincent Langendries. Il ne faut pas que le consultant se dise, le match est chiant, je n’ai rien à dire, sinon, on le payera qu’à moitié ", rigole notre collègue. Car si vous vous posiez la question, les consultants investissent du temps quand ils commentent une compétition. Ils sont parfois loin de chez eux pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Ils sont donc généralement payés pour leur prestation, sauf dans de rares exceptions.

Le téléspectateur et l’auditeur doivent aussi sentir la passion et l’émotion dans la voix du consultant. Un commentaire qui le transporte et lui fait vivre l’évènement. " J’ai déjà écouté des reportages ou des émissions de sport et la voix n’était pas agréable. Ça vous donne moins envie de suivre, admet l’ancien coureur cycliste. L’auditeur a besoin d’écouter un commentaire fluide, avec une voix qui est posée ".

Le consultant est un expert, tout comme le journaliste est un expert, mais chacun dans un rôle bien défini et bien distinct. " Le consultant ne commente pas, insiste Rodrigo Beenkens. Il ne dit pas qui a la balle, qui fait une attaque. Il est là pour analyser. Si à un moment donné on ne sait plus qui est qui et qui fait quoi, ça ne va pas. "

Néanmoins, le consultant doit aussi prendre des initiatives pour Thibaut Rinchon qui a fait ses premiers pas en tant que commentateur en 2018 dans les sports moteurs puis en tennis. " Ça ne doit pas toujours être le journaliste qui lance le consultant avec une question ou une analyse. Ce n’est pas naturel ", estime-t-il.

►►► À lire aussi : Comment devenir un expert incontournable à la RTBF ?

" Pour être un bon consultant, il faut être associé à un très bon journaliste, commente Cyril Saugrain. Moi, ça me permet de rester concentré sur mon métier de consultant qui est d’expliquer la course, la rendre accessible. "

Et pour éviter de se marcher dessus, chacun a sa technique et ses petites habitudes. " Quand le match (de football, ndlr) commençait, je demandais au consultant de ne pas trop parler les trois, quatre premières minutes pour regarder puis, il me faisait un clin d’œil et il arrivait avec un petit résumé tactique, se souvient Rodrigo. Et systématiquement, au premier ralenti, je me tais, on est dans l’analyse. "

Le journaliste suit une déontologie à laquelle n’est pas tenu le consultant. Cela étant, on ne dit pas ce que l’on veut sur antenne… On attend un certain professionnalisme de la part des consultants, qui acceptent "de relayer les valeurs de la RTBF", insiste Benoit Delhauteur. La spontanéité est évidemment une qualité importante, mais pas quand elle se mêle à des propos déplacés.