Faky : un nouvel outil RTBF pour lutter contre la désinformation (en version beta)

Faky : la plateforme pour lutter contre la désinformation - Comment ça marche ? - 18/10/2019 Faky est une plateforme digitale développée par la RTBF pour aider à lutter contre la désinformation. Faky a été conçu pour répondre à plusieurs cas de figure : 1. Vérifier la véracité d’une information parue sur un site d’info Il suffit de copier/coller l’URL de l’article en question dans la fenêtre de recherche de Faky. Après quelques secondes d’analyse, l’application estime le niveau de fiabilité de l’article sur une échelle de 1 à 5. Une opération réalisée grâce à l’intervention de plusieurs outils qui travaillent à la fois sur l’analyse des sources mais aussi sur le contenu de l’article. Ces outils analysent le contenu de l’article en fonction de la syntaxe, la subjectivité et la dissémination de contenus similaires. Le tout grâce à des applications basées sur de l’intelligence artificielle. 2. Consulter des articles de fact Checking sur des thématiques précises Vous vous posez des questions sur le réchauffement climatique ou l’alunissage d’Apollo 11, par exemple ? Lancez tout simplement une recherche par mot-clé ou posez une question. Faky interrogera alors la base de données de tous les articles de Fact Checking de la RTBF et de ses partenaires (France Info, TV5 Monde, France 24, Le Monde, Radio Canada, Hoax net) et vous proposera une série de papiers creusant la question que vous vous posez avec une démarche journalistique et/ou collaborative. 3. Analyser des images Vous vous demandez si une photo est un « fake » ? Pour vérifier, enregistrez l’image et glissez-la dans la fenêtre de recherche de l’onglet « Image ». Faky répertorie les sites où une image identique a été publiée et les classe en fonction du degré de pertinence de la source : domaines fiables, domaines à fiabilité indéterminée, sites satyriques, sites non fiables, réseaux sociaux. Ce type de recherche permet de retrouver le contexte dans lequel la photo a été publiée, le type de sources qui la relaie et de mener soi-même l’enquête. 4. Garder l’esprit critique en toute circonstance Pour l’instant, l’application est une version beta et fonctionne pour le Français. Si elle ne permet pas encore d’analyser des vidéos, les développements vont se poursuivre et le but est de continuer à élargir les partenariats et les fonctionnalités. Par ailleurs, Faky est une aide pour faire le tri dans le flux gigantesque d’informations quotidiens. Il n’est pas une réponse définitive sur un contenu. On ne le dira jamais assez, garder l’esprit critique et ouvert en toute circonstance est toujours la meilleure façon d’éviter la désinformation.