Factrice, cafetière, écrivaine : parler des femmes au féminin, certes… mais comment ?

L’avantage d’autrice c’est que le féminin s’entend à l’oreille, contrairement à auteure. Selon la linguiste, s’il existe du flou, plusieurs formes de féminin peuvent coexister, c’est l’usage qui tranchera au fil du temps. Mais la recommandation est de toute façon claire : dans ce cas comme dans les autres, pour parler d’une femme, on utilise une forme féminine, que ce soit pour les noms de métier, les grades, les titres ou les fonctions . « Et si le nom ne permet pas de distinguer masculin et féminin, comme pour bourgmestre, dentiste, etc., on met en tout cas au féminin tous les déterminants et adjectifs », précise encore la linguiste. Une position bien plus affirmée que celle adoptée récemment à grand bruit chez nos voisins par l’Académie française.

Pas grave pour la linguiste de l’Université Saint-Louis Anne Dister, qui est aussi l’une des auteures/autrices de ce guide : « Si on devait réécrire une nouvelle version des recommandations aujourd’hui, on pencherait davantage pour autrice. C’est un mot ancien, formé à la manière d’actrice ou sculptrice, qui était tombé en désuétude, qui sonnait démodé, mais qui fait un grand retour depuis deux trois ans ».

Ce qui ne veut pas dire que la cohérence soit la règle à la rédaction. Plusieurs usages coexistent, comme dans la société en général. Cela avait frappé Marie lors de la dernière Foire du livre. Pour désigner les femmes, on y parlait aussi bien d’auteur, que d’auteure ou d’autrice, d’écrivain que d’écrivaine. Marie a décidé que désormais elle s’en tiendrait à « autrice ». Ah mince, pas de chance, dans le guide de féminisation on préconise « auteure ».

Quels termes utilisons-nous en tant que journalistes quand nous nous adressons à vous, lectrices, auditrices, téléspectatrices ? Ou quand nous parlons de vous dans nos articles, sur nos antennes ? Devons-nous doubler nos descriptions : « les étudiantes et les étudiants en blocus » ? Systématiser le « bonjour à toutes et à tous » ? Devons-nous tout féminiser ? Et comment ? Ingénieur, ingénieure ou ingénieuse ? Chef, chèfe, cheftaine ou cheffe ?

« Bonjour à toutes et à tous » : c’est la formule choisie par Marie Van Cutsem quand elle a pris les rênes de l’émission radio des Décodeurs. Un choix qui n’est pas passé inaperçu. « J’ai reçu directement plusieurs réactions positives d’auditrices qui me remerciaient de leur donner le sentiment d’être prises en compte, qu’on s’adressait à elles ». Serait-ce que d’habitude nous ne parlons pas assez aux femmes ?

Certes, l’institution a fait sa petite révolution en ouvrant la porte à la féminisation. Mais elle reste malgré tout plus réservée. Elle estime par exemple que la forme masculine « auteur » peut aussi continuer à s’employer puisque « la notion, qui enveloppe une grande part d’abstraction, peut justifier le maintien de la forme masculine, comme c’est le cas pour poète, voire pour médecin ». L’abstraction, apanage du masculin ? L’Académie mentionne également la différence qui subsiste dans l’usage (en France donc) entre la féminisation des noms de métiers d’une part et la féminisation des grades, titres et fonctions d’autre part. « On n’est pas sa fonction : on l’occupe », rappelle-t-elle ainsi. Sans s’opposer formellement à une féminisation généralisée, l’Académie ne manque pas de souligner les réserves et réticences encore observées dans l’usage. « Forcer une évolution linguistique ne permet pas d’accélérer une mutation sociale », commente son rapport.

L’Académie française n’a rien à dire

« L’Académie française n’a rien à dire », s’agace Anne Dister. « Elle n’a aucune compétence pour dire quoi que ce soit en matière de langue aujourd’hui, même si on continue à lui accorder du crédit et à lui reconnaître une forme de pouvoir symbolique. Aujourd’hui l’Académie française dit qu’on peut dire LA juge… Ce que, nous, on dit depuis 25 ans ! ».

Des traces de sexisme

25 ans que les médias belges sont donc incités à féminiser, mais pourquoi pas plus tôt ?

Petit coup d’œil dans le rétroviseur de l’Histoire… La profession de juge – comme celle d’avocat ou d’autres fonctions – a longtemps été réservée aux hommes. Au départ, ces noms n’existaient donc par la force des choses qu’au masculin, et les premières femmes à faire sauter le verrou se sont glissées dans le costume préexistant de la langue. « Il y avait des résistances idéologiques et liées à une forme de sexisme, l’idée qu’au fond le masculin connotait le prestige et que le féminin dévalorisait pratiquement la profession en question », explique Philippe Hambye, linguiste à l’UCL. « Cela correspondait aussi à une revendication féministe », poursuit Anne Dister. « On fait le même métier, on veut l’égalité, sans différence. Ce n’est pas pertinent qu’on sache à travers mon nom de fonction si je suis un homme ou une femme ». Des arguments qui ont encore cours aujourd’hui, y compris chez certaines femmes, en particulier en France.

« La langue est une institution qui forcément porte une trace de l’histoire de la collectivité qui la parle. Donc nécessairement il y a des traces de sexisme, qui est une réalité historique très ancienne. Des traces qu’on retrouve dans des expressions comme ‘panier de la ménagère' ou dans le refus de féminiser certains termes pour désigner des individus », commente Philippe Hambye. « C’est une vision sexiste des rapports de genres, c’est-à-dire une vision où les sexes sont hiérarchisés ».

Cependant, un autre courant féministe a depuis donné de la voix en revendiquant à la fois l’égalité et la reconnaissance du féminin. Ce qui correspond à une certaine logique de la langue : « On dit qu’il y a de la régularité. Il n’y a pas de raison que je sois une bonne voisine, une cousine sympa, une nièce… et que je sois avocat », conclut Anne Dister. Sans parler du risque pour nous d’induire le public en erreur. « Dès qu’un féminin est possible, on interprète le masculin comme masculin », ajoute Philippe Hambye. Pas de raison donc qu’en tant que journaliste, je parle d’une sculptrice et d’une actrice mais pas d’une autrice. Encore moins en tant que journaliste belge.

Le débat de la « cafetière »

En ce qui concerne notre rédaction, la sortie de l’Académie française n’a strictement rien changé. Mais un mail collectif a récemment rappelé aux journalistes l’existence des recommandations officielles « made in Belgium ». Parce qu’on ne les a pas toutes en tête, que ce n’est pas forcément un réflexe de les consulter, même si elles existent depuis longtemps. Pour reprendre les exemples cités plus haut, selon la dernière version de ces recommandations, nous sommes donc invités à plutôt utiliser les termes « ingénieure » ou « cheffe ». Mais aussi « séniore », « pompière », « matelote », « cuistote », « cafetière » ou « bourrelle » (féminin de bourreau).

Ce qui n’a pas manqué de susciter des interrogations entre collègues. Prenons le terme « cafetière ». Puisqu’on l’associe en premier lieu à un objet, l’utiliser ne risque-t-il pas de tourner en ridicule les femmes concernées ? Avis partagés.

L’argument du ridicule est ridicule

Pour Anne Dister, c’est clair : « L’argument du ridicule est ridicule. Je ne vois pas en quoi cafetière est plus ridicule que cuisinière. C’est purement psychologique cette réticence ». Question d’habitude, pour les journalistes comme pour le public. Nous rendons-nous compte du nombre de mots qui désignent déjà à la fois des choses et des personnes ? Y compris au masculin. « Il y en a même beaucoup plus. Par exemple, un adaptateur, un décodeur, un batteur… La langue fonctionne comme ça », assène la linguiste.