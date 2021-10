Étaient-ils 25.000 ou 50.000 ? D’où viennent les chiffres des manifestations ?

Du simple au double… La fourchette d’estimation du nombre de participants à la manifestation pour le climat, dimanche, a de quoi laisser songeur. Qui dit vrai ? La police ou les manifestants ? Ou alors c’est "entre les deux"?

En tant que journalistes, comment trancher entre ces chiffres ? Réponse : on ne tranche pas et on donne les deux estimations en précisant de qui elles émanent. Ou alors, comme on peut le remarquer dans le titre dans l’article réalisé le jour même, on donne un ordre de grandeur à la grosse louche : "Grosse mobilisation à Bruxelles : plusieurs dizaines de milliers de personnes ont marché pour le climat". (Le texte de l’article indiquait les deux estimations et précisait que la police devait encore affiner ses chiffres)

►►► Cet article n’est pas un article d’info comme les autres : tout sur la démarche Inside de la rédaction ici

"Quand il y a une différence massive, on la met en avant, on ne prend pas parti", commente Frédéric Gersdorff, directeur adjoint de l’Information. Un principe valable quelle que soit la manifestation. Et si, pour en avoir le coeur net, nous faisions nos propres comptages ? "Ce sont des calculs difficiles à réaliser, avec beaucoup d’approximations. Si on se retrouve avec une troisième estimation RTBF, ça ne ferait qu’ajouter à la confusion", répond-il.

Revoir le reportage JT consacré à la manifestation (10 octobre 2021) – on y donne également un ordre de grandeur plutôt qu’un chiffre précis, tandis que la présentatrice Véronique Barbier souligne la différence entre les deux estimations :