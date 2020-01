Enquête sur les enfants volés du Guatemala : "Tout est parti d'un post Facebook"

Le post renvoyait vers l’interview à la télévision française de l’avocate de Coline et Sophie. Ces deux femmes, aujourd’hui âgées d’une trentaine d’années ont été adoptées par une famille belge. Elles sont nées au Guatemala. Un jour, elles se sont intéressées à leur dossier d’adoption, à avoir des doutes et à avoir envie d’enquêter sur leur propre histoire.

70 minutes d’émission. 7 mois d’enquête. 50 heures d’enregistrement. Et tout cela à partir d’un post. Cela peut paraître étonnant et pourtant il n’est pas rare que les enquêtes les plus surprenantes démarrent d’une info a priori anodine.

Une information, de prime à bord noyée dans la masse des publications des réseaux sociaux… "Proud to be their lawyer"... En français : "Fière d’être leur avocate". Un post qui a attisé la curiosité de la journaliste de l’émission Devoir d’enquête, Malika Attar. S’en est suivie une vaste enquête qui a révélé l’incroyable histoire de milliers d’enfants adoptés illégalement au Guatemala. Une centaine d’enfants en Belgique seraient concernés. Ils auraient en effet été vendus et volés pour être adoptés chez nous depuis leur pays d’origine.

Ouvrir les tiroirs

C’est à partir de là que la journaliste s’est mise à creuser. "On ouvre tous les tiroirs", explique-t-elle. "Pour réaliser une telle émission, il est nécessaire de repartir d’une page blanche et on recommence à enquêter. On a repris cela avec un œil vierge. Est-il possible que des dossiers d’adoption aient été falsifiés au Guatemala ? Oui ou non ? Que savait l’organisation d’adoption belge, qui est le point commun à tous nos "témoins"? Notre objectif n’est pas de se positionner sur le sujet mais de savoir si c’est possible que ces dossiers aient été falsifiés. Est-ce que c’est possible que des familles belges aient été embarquées là-dedans. Et ces questions reviennent en permanence."

Tout vérifier

Malika s'est mise à tout décortiquer. "Les victimes connaissent leur dossier par cœur. Ce sont leurs dossiers d’adoption, il y a des dizaines et des dizaines de références qui, pour nous, dans un premier temps, ne signifient pas grand-chose. On doit faire la part des choses pour pouvoir enquêter de manière la plus objective possible", explique-t-elle.

"Nous, on doit mettre là-dessus notre travail journalistique. Nous, on n’est pas des victimes. C’est mettre une grille d’enquête et d’investigation. A chaque fois que l’on cherchait tel document, telle preuve. Vous dites cela, oui, mais qu’est-ce qui nous montre que… Et c’est l’une des difficultés. C’est reprendre point par point, à zéro. Tout vérifier".

Là, la journaliste n’a encore tourné aucune image, ni interview. Elle est en phase de préparation, de recherches d’informations, elle vérifie. Elle tisse des liens. Elle remonte, pas à pas, la filière.

Convaincre

Elle rencontre les victimes, les familles belges… Des jours et des jours passent. "Il y a beaucoup de personnes à convaincre, car il s’agit de personnes qui sont particulièrement bousculées, qui ont des difficultés à faire confiance".

Après des semaines de recherches, la journaliste fait son plan de tournage. Elle et son équipe (cameraman, réalisateur, preneur de son,…) décident de partir au Guatemala. Tout est méticuleusement planifié. Il faut s’adapter en fonction de ce qu’elle découvre.