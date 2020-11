Elections USA : notre info est-elle la même sur les réseaux sociaux ?

Ces élections américaines, on vous en parle partout, en radio, en télévision, sur le web. Et pour la première fois, cette année, on vous en parle aussi sur Instagram. Sans oublier Facebook. Pour la première fois en effet, la rédaction a envoyé une équipe sur place spécialement dédiée aux réseaux sociaux. Aurélie Fogli et Andrea Pavarotti sont nos envoyés spéciaux au Texas, partis à la rencontre des citoyens américains. Et on peut dire que c’est un tournant. D’autres collègues sont partis ailleurs aux Etats-Unis, avec la même mission, mais plus classiquement pour la radio et pour la télévision. Mais au fond, ça change quoi ?

Pendant la campagne présidentielle américaine, Aurélie Fogli et Andrea Pavarotti traversent le Texas à la rencontre de ses habitants. Tournages, interviews, montages et imprévus, vous saurez tout sur la vie d'un journaliste en mission outre-Atlantique.

Sur le terrain, en fonction des sujets, il sera possible d’opter pour un montage photos/vidéos (un carrousel), pour une photo légendée, pour une "story" de 15 secondes à durée de vie limitée à 24h, pour une vidéo plus ou moins longue (pour IGTV, le format vidéo d’Instagram, ou pour Facebook)… Parfois la journaliste se filmera en train de donner une explication pratiquement en temps réel, d’autres fois, elle récoltera des témoignages et prendra le temps d’un montage. Par exemple. "On a une marge de manœuvre plus grande et on a aussi une flexibilité de matériel : on tourne avec un smartphone ou un appareil photo, on est deux et on a de petits micros, donc c’est assez léger et on fait moins peur aux gens, ils vont parler plus facilement quand ils voient un smartphone qu’une grosse caméra".

Cela fait à peine quelques semaines que l’Info s’est dotée d’un compte Insta, avec une équipe dédiée aux réseaux sociaux. Aurélie est l’une des cinq journalistes à avoir intégré l’équipe. Un changement d’horizon pour notre collègue qui a travaillé des années pour le JT. "C’est plus ludique et il y a une gamme de formats plus large", explique-t-elle. "J’ai une gamme d’explications possibles, de façon d’exprimer les choses, qui est variée".

Pas de rendez-vous fixe, avec une deadline précise comme pour les journaux télé ou radio… "Mais je me suis fixé un rythme", précise Aurélie. Les interactions avec le public font partie du jeu. "Dans nos stories, on dit aux gens de poser leurs questions et on essaie d’y répondre au fur et à mesure", poursuit-elle. "C’est gai parce que ça donne une impulsion, c’est motivant et ça donne des idées parce que nous, on est le nez dedans, donc avoir quelqu’un d’extérieur qui nous suit et qui nous interpelle, c’est une voix en plus".

Le déclic du confinement

Ce projet de se déployer davantage sur les réseaux sociaux était dans les cartons mais c’est le confinement qui a joué le rôle d’accélérateur. Jusqu’à présent, l’info RTBF sur les réseaux sociaux, c’était essentiellement des articles du site web et quelques vidéos de façon plus ponctuelle, comme lors des élections.

"Le confinement a permis d’accélérer les choses parce que pendant le confinement, on a commencé à produire plus régulièrement, avec une équipe dédiée, des vidéos pour Facebook", explique Aline Devolder., coordinatrice des réseaux sociaux RTBF Info "Je pense que tout le monde s’est rendu compte qu’il y avait une demande à ce niveau-là. Dans le cadre d’un confinement où les gens restent chez eux, ils ne vont pas forcément attendre le JT pour s’informer : ils vont soit aller sur des sites, soit être informés par des réseaux sociaux, c’est d’autres temporalités. Nous, en tant que service public, on doit y être présent et on doit donner de l’info fiable."

Le compte Insta a été lancé dans la foulée, début septembre. "On sait que Facebook, c’est un public, on sait qu’il y a un autre public plus jeune et différent, plus féminin aussi souvent sur Instagram. Ce sont deux réseaux sociaux complémentaires", ajoute Aline.