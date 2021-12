Des reportages déclenchent des élans de générosité, qu’en fait la RTBF ?

Des situations comme celle-là arrivent très fréquemment et les journalistes se retrouvent alors à devoir gérer les élans de générosité qu'ils ont eux-mêmes déclenchés. C'est positif et ça donne lieu à de belles histoires. Mais nous allons le voir, ce n'est pas toujours évident.

Vous parliez de l'institut ANGO ANGO mais avez-vous d'autres noms d'écoles et pourriez-vous me donner leurs coordonnées (mail / nom de la personne en charge) afin d'entrer en contact avec eux?"

Vous parliez de l'institut ANGO ANGO mais avez-vous d'autres noms d'écoles et pourriez-vous me donner leurs coordonnées (mail / nom de la personne en charge) afin d'entrer en contact avec eux?"

"Toute aide est bienvenue". Ces mots étaient prononcés dans le reportage de Sarah Heinderyckx consacré au manque de livres dans les écoles et les bibliothèques de la République démocratique du Congo et diffusé le 21 novembre dans le JT de la RTBF.

►►► Cet article n’est pas un article d’info comme les autres… Sur la page INSIDE de la rédaction , les journalistes de l’info quotidienne prennent la plume – et un peu de recul – pour dévoiler les coulisses du métier, répondre à vos questions et réfléchir, avec vous, à leurs pratiques. Plus d’information : là . Et pour vos questions sur notre traitement de l’info : c’est ici.

Dans ce type de situation, les journalistes mettent les personnes en contact mais ne donnent jamais les coordonnées de ceux qui ont témoigné : "on contacte les personnes et on leur demande si elles sont intéressées par l’aide proposée et si oui, on leur donne les coordonnées. Si tu peux aider quelqu’un, j’ai l’impression que c’est ton rôle de journaliste de service public de le faire".

Je ne me voyais pas ne pas y répondre, j’étais toujours dans l’émotion et je n’aurais pas pu dire : merci de nous avoir écrit et au revoir

Inutile d’ajouter que tout ça se passe sur le temps libre de la journaliste et si on lui dit que ce n’est pas vraiment son métier de faire ça, voici ce que répond Anne-Catherine :

Cette aide, elle prend parfois la forme d’un service offert par un professionnel : "il y avait par exemple un expert en assurances qui voulait bien aider des personnes vues dans un reportage, à ce moment-là, je ne communique pas le numéro de téléphone, j’appelle les sinistrés, je demande s’ils ont toujours besoin d’aide et s’ils veulent que je communique leur numéro, je rappelle le gars, j’explique la situation et je donne e numéro de téléphone, ça prend un temps de dingue ."

Notre collègue a reçu trois catégories de messages : des gens qui donnaient leur opinion sur la situation, d’autres qui sollicitaient de l’aide et enfin des personnes qui proposaient d’aider : " c’était des gens qui voulaient donner de l’argent ou qui voulaient aider mais qui ne savaient pas comment faire. Alors, moi je ne suis plus journaliste, mon travail est fini, je deviens centrale téléphonique mais voilà, quand je voyais que ça pouvait être intéressant, j’ai mis les gens en contact".

Anne-Catherine Croufer vit en région liégeoise. Certains quartiers de sa commune ont été gravement touchés. En juillet, elle faisait partie des journalistes qui étaient sur le terrain. Elle s’est retrouvée non-stop auprès des sinistrés. En journée pour réaliser ses reportages et après ses heures pour aider ses voisins, comme les autres citoyens. Elle est restée très marquée par cette période. En septembre, elle est revenue sur place pour tourner un long reportage destiné au magazine #Investigation. Deux mois après les faits, elle a retrouvé des sauveteurs et des victimes.

Le déluge auquel personne n'a cru... Pendant quelques heures à la mi-juillet, la Vesdre a charrié, du barrage d'Eupen à Liège, des quantités d'eau 80 fois supérieures à celles qu'elle propose d'habitude en été. La violence de la crue a tué plusieurs fois et détruit. Elle a aussi bouleversé en une nuit tout ce qu'on pensait savoir sur les risques d'inondation. Trois mois après les faits, #Investigation, a choisi de revenir sur les causes de la catastrophe évoquées à chaud, quand tous étaient sous le choc. A-t-on donné l'alerte ou ignoré le danger ? Les secours étaient-ils à la hauteur ? Qu'aurait pu empêcher le barrage d'Eupen ? Parce que pour mieux se défendre la prochaine fois, il ne faut pas se tromper de diagnostic, #Investigation a refait l'enquête...

#Investigation - Inondations : le temps des sinistrés - La nuit du déluge (18/26) - 13/10/2021 Le déluge auquel personne n'a cru... Pendant quelques heures à la mi-juillet, la Vesdre a charrié, du barrage d'Eupen à Liège, des quantités d'eau 80 fois supérieures à celles qu'elle propose d'habitude en été. La violence de la crue a tué plusieurs fois et détruit. Elle a aussi bouleversé en une nuit tout ce qu'on pensait savoir sur les risques d'inondation. Trois mois après les faits, #Investigation, a choisi de revenir sur les causes de la catastrophe évoquées à chaud, quand tous étaient sous le choc. A-t-on donné l'alerte ou ignoré le danger ? Les secours étaient-ils à la hauteur ? Qu'aurait pu empêcher le barrage d'Eupen ? Parce que pour mieux se défendre la prochaine fois, il ne faut pas se tromper de diagnostic, #Investigation a refait l'enquête...

Charlotte Legrand, journaliste à la rédaction de Mons, a vécu le même genre d’expérience qu’Anne-Catherine Croufer. Plusieurs années de suite, elle a réalisé pour l’info des reportages radio dans le cadre de l’opération Viva for life.

Des rencontres avec des familles précarisées, des situations qui ont déclenché des élans de générosité de la part des auditeurs. Mais Charlotte garde un souvenir particulier de l’édition 2016, à Charleroi :

"Plusieurs reportages en particulier avaient touché le public. Beaucoup voulaient aider les familles que j’avais rencontrées et ça a été difficile à gérer. J’étais sollicitée par le call center qui me transmettait toutes les propositions. Il y avait de tout. Ça allait de quelqu’un qui voulait donner un matelas jusqu’à une personne qui devait vider toute la maison de ses parents. Les gens demandaient les adresses où déposer des dons.

Et c’est là qu’on voit qu’il y a les propositions et puis il y a la réalité. Les familles démunies n’ont pas nécessairement besoin d’une commode Louis XV. Finalement, on a dû mettre des balises et on a détaché une personne qui ne s’est plus occupée que de ça : jouer les intermédiaires entre donateurs et familles. C’est moi qui prenais contact avec les familles parce que j’étais la seule à avoir les numéros de téléphone et je leur demandais ce dont ils avaient précisément besoin".

Au final, les familles en question ont-elles été réellement aidées ?

"Il y a eu de très belles histoires. Notamment un entrepreneur de la région du Centre qui a réglé des factures d’hôpital. Mais il y a aussi des propositions d’aide qui n’en étaient pas. Des gens qui voulaient donner des vieilleries ou qui, sous le coup de l’émotion, proposaient un emploi et puis qui ne répondaient plus quand on les rappelait."

Pourquoi cette envie d’aider en direct alors que Viva for Life, c’est surtout un appel à aider financièrement des associations qui aident les enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté ?

"Les gens adorent aider en direct. Un peu comme si le reportage donnait un label "certifié utile". Comme si on avait tout vérifié de la situation sociale de ces personnes, ce qui n’est pas le cas… On n’est absolument sûrs de rien. Nous ne sommes pas à l’abri d’un enfumage, c’est déjà arrivé, il faut le reconnaître".

Quant à savoir si c’est le rôle d’un.e journaliste de servir ainsi d’intermédiaire, Charlotte a une vision intéressante de la chose :

"D’abord, on le fait en tant que citoyens et pas en tant que journalistes. Je me dis aussi que ces gens qui ont témoigné m’ont donné une grande part d’eux-mêmes, ils ont parlé de choses dures et intimes, sans rien demander en retour. Si je peux faire le trait d’union entre eux et des personnes qui peuvent vraiment les aider, pourquoi pas ? Ce sont de belles histoires qui font qu’on se sent utiles".