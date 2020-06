Déboulonnage de statue : la RTBF "complice de vandalisme" ?

L’avocat pénaliste David Riban est très clair : aux yeux de la loi, non. Quelqu’un (journaliste ou pas) qui assiste à un acte illégal et le filme n’est pas complice . "Pour être complice, il faudrait avoir donné des instructions pour commettre ce délit ou avoir fourni du matériel", précise l’avocat. C’est l’article 67 du Code pénal .

Dans la nuit de jeudi à vendredi, une équipe de la RTBF filme l’action de militants antiracistes. Ils dégradent au marteau et mettent à terre un buste de Leopold II à Auderghem . Dès le lendemain matin, des reportages sur cette action sont diffusés sur notre site internet, dans les journaux parlés, et puis dans les journaux télévisés. Ils ont suscité beaucoup de réactions d’une partie de nos publics nous reprochant, le plus souvent, d’être complice de vandalisme et de ne pas avoir averti la police. C’est loin d’être la première fois que la RTBF montre des actions illégales. Alors, un média est-il complice d’un acte de vandalisme qu’il filme et qu’il relate dans ses journaux d’information ?

"Nous ne devions certainement pas avertir la police, non. Ça aurait été une faute", juge Sébastien Georis, journaliste à la RTBF. Il est l’auteur du reportage, c’est lui qui a assisté à cette action en pleine nuit. "Nous ne sommes ni des juges, ni des auxiliaires de police, ni des policiers, d’un point de vue déontologique, on ne peut pas dénoncer quelqu’un".

Pour Sébastien Georis, l’auteur du reportage, filmer cette action c’était aller au plus près de ceux qui tiennent un discours qui porte pour le moment, c’est contribuer au débat public : "On a appris que cette action allait avoir lieu. Ça aurait été une erreur de ne pas aller la filmer . La question de la décolonisation de l’espace public et le déboulonnage des statues est au cœur de l’actualité. Il s’est passé des actions similaires récemment. C’est notre métier que de chercher à savoir qui sont ces personnes qui font cela. Quelles sont leurs motivations ? Est-ce que ce sont des casseurs ou des militants au discours construit avec une connaissance du sujet ? C’est de la curiosité journalistique seine. Quand on sait que des événements comme ceux-là se déroulent, on y va, on montre et on raconte, c’est l’essence de notre métier. Mais avec des balises !"

L’avocat David Riban va dans le même sens : "Le journaliste est protégé par le secret des sources. A moins que l’intégrité physique de quelqu’un soit en jeu, il n’a pas l’obligation de dénoncer un délit. Si on lui avait dit ‘je m’apprête à agresser quelqu’un’, là oui, comme n’importe quel citoyen, le journaliste à une responsabilité . S’il ne prévient pas la police, il y aurait non-assistance à personne en danger. On n’est pas dans ce cas de figure ici".

Pendant . Durant le tournage proprement dit, il y a aussi des balises. Il y a une grande nuance entre être témoin d’un acte illégal et se mettre soi-même dans l’illégalité, notamment en pénétrant dans une propriété privée. Dans le cas du reportage sur le déboulonnage de la statue, tout le tournage s’est passé sur la voie publique. Dans le cas de l’action antispéciste, Isabelle Huysen a filmé avant et après l’action proprement dite. Elle n’a pas suivi les activistes dans l’élevage, propriété de l’éleveur. "Nous en avons discuté avant avec ma hiérarchie, avec le service juridique de la RTBF et avons convenu que je resterais hors de la propriété privée".

Il faut donc s’assurer que la méthode apporte une plus-value à l’information pas simplement une dose de spectacle précise l’avocate Caroline Carpentier, spécialiste du droit des médias et membre du Conseil de Déontologie Journalistique : "Si l’information est d’intérêt général et qu’on ne pas peut l’obtenir autrement, on peut considérer que c’est une démarche journalistique légitime que d’aller à la source. Entendre la motivation de ces personnes, dans quel état d’esprit elles sont au moment de l’action, est-ce qu’elles font ça sur un coup de tête ? Est-ce qu’elles sont calmes et bien préparées ? Ce sont des informations qui ont de l’intérêt. C’est aller au cœur d’un discours d’une partie importante de la population qui manifeste son opinion pour le moment". Si une rédaction juge que cela apporte une plus-value, elle pourra alors décider d’assister et filmer l’action.

Se pose alors la question de savoir s’il n’est pas possible de faire autrement. N’est-il pas possible de parler d’un sujet sans montrer des actions illégales ? "On aurait pu faire une interview classique", admet Isabelle Huysen, notre collègue qui a suivi les activistes antispécistes dans leur action de "libération" des lapins. "On aurait pu les interviewer le lendemain de leur opération dans un café mais j’avais envie de montrer jusqu’où ces gens étaient prêts à aller. De voir leur nombre, le genre de personnes que c’est, leur organisation, ça permet de comprendre. Ce n’est quand même pas rien de se réunir sur un parking en pleine nuit pour partir mener ce genre d’action et s’exposer à des amendes ou des petites peines de prison. Le montrer c’est autre chose que d’en parler".

De multiples actions sont menées en cette Journée mondiale des réfugiés, décrétée par les Nations Unies. Action musclée notamment sur le chantier du nouveau centre fermé pour familles. C'est une extension du centre 127bis, à Steenokkerzeel. Nous y rejoignons Himad Messoudi... par téléphone et pour cause, la caméra a été confisquée.

La pratique montre que ce n’est pas une règle absolue pour autant. Une équipe de la RTBF a déjà suivi une action militante à l’intérieur du centre 127 bis, une autre a déjà suivi une action de Greenpeace à l’intérieur de la base militaire de Kleine-Brogel. "Quand on nous interdit de rentrer, ça ne veut pas dire qu’on ne rentrera pas mais on sait les impacts que ça peut avoir", explique Jean-Pierre Jacqmin. "Il peut arriver que pour les besoins de l’information, on décide de suivre des activistes dans leur action sur une propriété privée".

Pas une libre antenne pour les activistes

Après. Et puis au montage, dans la manière de présenter l’information le journaliste a une responsabilité. A cet égard, plusieurs observateurs regrettent qu’en montrant de tels actes sur ses antennes, la RTBF leur donne de la légitimité.

Au contraire, juge Sébastien Georis, il existe une série de garde-fous. "Il faut montrer ces actes pour ce qu’ils sont. Il faut dire et rappeler que c’est illégal" insiste l’auteur du sujet. Il faut rappeler ce que risquent ces personnes en infraction. Et puis, il faut donner un contrepoint". Dans ce cas, la parole a été donnée au Bourgmestre de la commune où ont eu lieu les faits, et qui les condamnait. Dans le cas de l’action antispéciste, l’éleveur de lapins a été sollicité, il a renvoyé vers sa fédération qui s’est exprimée dans le reportage. "Il ne s’agit donc pas d’offrir une libre antenne à des personnes qui se mettent dans l’illégalité. On témoigne d’un fait de société et les propos sont encadrés, contextualisés, c’est ça notre métier".

Un journaliste peut témoigner d’un fait sans le cautionner, le valider ou le juger

Sur ce point, Caroline Carpentier, avocate, précise : "Un journaliste ne doit pas s’approprier le discours des activistes qu’il filme. Mais s’il n’endosse pas leurs propos servilement, il peut parfaitement être présent, témoigner d’un fait, y compris illégal, sans pour autant le cautionner. Le journaliste est un témoin qui relate une réalité".

La caméra, miroir grossissant ?

Autre critique, filmer ces évènements les encouragerait, voire les susciterait. Ces activistes n’ont-ils pas fait cela "pour la caméra" se demande un internaute sur notre page Facebook ? Ou n’ont-ils pas été plus loin qu’ils ne l’auraient fait sans la présence de la presse ?

"Non, pense Jean-Pierre Jacqmin le directeur de l’Information de la RTBF, des statues tombent partout dans le monde depuis 15 jours et tomberont encore. La RTBF n’a pas provoqué cette action. Elle avait lieu et nous l’avons filmée. Il n’y a pas eu plus d’actions de ce genre depuis notre reportage. C’est un fait. Et c’est un fait que nous devons, me semble-t-il, rapporter et expliquer".

A noter que la RTBF n’a pas reçu autant de réactions après d’autres reportages montrant des actions illégales. La RTBF a été peu (ou pas) interpellée sur le fait de donner la parole à des personnes qui se mettent en infraction. Au-delà de la méthode, c’est donc probablement le sujet qui fait particulièrement réagir cette fois-ci.

