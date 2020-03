Dans les coulisses de nos reportages en "mode coronavirus"

En filigrane de tous ces commentaires : le décalage entre les consignes gouvernementales que relaient les journalistes et certains comportements à risque.

Interpellé sur les réseaux sociaux, Laurent Henrard a réagi le soir même. "Je réalise que dans la précipitation de l’info […], je ne respecte pas toujours le "Social Distancing". […] Veuillez m’en excuser ! J’y serai davantage attentif dans les prochains jours."

Pour Inside, notre collègue, habitué du "16", précise : "on est habitué aux cohues. Les interviews doivent se faire entre deux portes, entre la portière d’une voiture et celle du bâtiment. On a cinq mètres pour faire l’interview, avec des personnalités politiques qui marchent et beaucoup d’autres confrères."

Des perches télescopiques et du désinfectant pour les micros

Mais à situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles : Laurent est le premier à dire qu’il faut adapter les pratiques. "Dans ce cas-là, on est conscient d’envoyer un mauvais message. Cette édition spéciale a été suivie par plus d’un million de téléspectateurs. Il faut absolument qu’on donne le bon exemple." Quitte, donc, à changer nos automatismes et nos habitudes de travail.

A ce sujet, concernant les interviews de personnalités politiques, les quatre principales chaînes télé du pays (RTBF, RTL, VRT, VTM) viennent de nouer un accord pour "privilégier les conférences de presse et les questions à distance, plutôt que les interviews à la volée", explique Thomas Gadisseux, responsable éditorial politique.

Autre avancée dont se réjouissent Laurent et ses collègues journalistes de terrain : la RTBF s’est équipée de perches télescopiques pour les micros afin de garantir une distance suffisante entre le journaliste et son interlocuteur.

Commandées à une entreprise externe jeudi 12 mars, le jour de l’annonce de la fermeture des bars et restaurants, ces perches télescopiques sont arrivées à la rédaction ce mercredi 12 mars en matinée, au lendemain, donc de la séquence dont il est question au début de cet article.