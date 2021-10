Crise climatique : peut-on sortir de l’info-déprime ? La réponse du journalisme dit "constructif"

Certes. Mais pas que. Voilà en résumé ce que soutient le courant du "journalisme constructif", porté chez nous par l’association New6s. Une vision qui influence diverses rédactions du pays dans leurs choix éditoriaux, et qui est de plus en plus présente à la RTBF.

Ça y est, on va tous mourir. On est cuit, au sens figuré et peut-être bientôt au sens propre. Sur notre site info, on vous l’a dit : la Terre pourrait carrément ne plus être habitable en 2500 et d’ici là, nous-mêmes, nos enfants et nos petits-enfants vont souffrir. L’angoisse.

"A mon sens, faire du journalisme constructif, c’est être conscient de la responsabilité, dans les sujets d’info qu’on répercute, de l’impact qu’on a", explique-t-elle. "Et du coup se poser la question de l’impact qu’on veut avoir, du rôle qu’on veut jouer par rapport à ce fait de société. Se demander comment on veut parler du changement climatique par exemple". Et donc éventuellement décider, comme à la RTBF, qu’on ne veut pas se limiter aux constats anxiogènes mais bien continuer à les aborder sans s'en contenter.

Cette photo d’un ours polaire tout seul sur son morceau de banquise vous fait quel effet ? On a beaucoup vu ce type d’image symbolique mais elle peut induire l’impression que le changement climatique est un problème lointain, qui menace quelques grandes espèces. Dans une perspective constructive, on ne s’interdira pas de l’utiliser mais on réfléchira davantage à la pertinence de ce choix.

Et puis, en ce qui concerne le choix des mots, aviez-vous remarqué que j’ai titré "crise climatique" et non "changement climatique"? Est-ce un détail pour vous ? Pas pour The Guardian qui a mené une réflexion approfondie sur ces questions et qui a opté pour un choix de vocabulaire réfléchi : "Il faut être clair et précis", justifiait la rédactrice en chef. "Ce dont parlent les scientifiques est une catastrophe pour l’humanité", ce qui n’est pas reflété selon elle par le terme "changement", trop doux. Le terme "négationniste de la crise climatique" est également privilégié par rapport à "climatosceptique". Pas (encore ?) de décision de ce type à la RTBF.

A la rédaction, on réfléchit par contre beaucoup sur les angles des sujets climatiques, dans la perspective entre autres de la COP26 début novembre, et sur la mise en valeur de "solutions", à côté des sujets sur les mobilisations ou les constats. Mais choisir de parler des solutions soulève aussi des questions : quand on montre une initiative de type "solution" dans une entreprise, ne risque-t-on pas de faire un sujet un peu "pub"? Et si on se concentre sur les initiatives locales de citoyens, ne risque-t-on pas de passer à côté de la dimension structurelle du problème ?

"Les médias ont beaucoup mis en valeur les initiatives individuelles, la part du colibri que chacun peut faire", estime à ce sujet Yasmine Boudaka. "Est-ce que maintenant, en tant que média, il faut continuer à faire ça, ou évoquer des initiatives plus collectives qui auront un autre impact par rapport à la problématique ? Ça peut être une des pistes. Ou alors, s’il n’y a pas d’initiative particulière, poser la question : et si on faisait autrement ?"

Toujours avec, idéalement, une attention portée à la mise en perspective, à la contextualisation, pour ne pas aboutir à donner l’impression que tout est aussi simple que sur cette photo, grosso modo.