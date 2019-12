Coulisses 2019 : "C'est le plus gros crash média de l'année, l'info politique qu'on a ratée"

Les soirées électorales réservent toujours leur lot de surprises. Mais à ce point… "La N-VA a en fait perdu les élections et c’est le Belang qui s’est trouvé être le vrai gagnant", souligne Thomas Gadisseux, responsable éditorial politique à la rédaction. Cette victoire du Vlaams Belang, nous ne l’avions pas vue venir. "C’est le plus gros crash média de l’année, l’info politique qu’on a ratée", estime Thomas.

Le 26 mai, quand les premiers résultats sont tombés – des scores très élevés pour l’extrême droite dans de petites communes flamandes – on les accueille avec prudence. On ne peut, à ce stade, en tirer des tendances générales : "ce sont des résultats partiels". "Mais il s’est avéré que c’était significatif", explique Thomas. De fait, ces premiers résultats annoncent la couleur de la soirée. Ils ne feront que se confirmer au fil du dépouillement des votes.

Et ce n’est pas tout. Il y a aussi eu de gros problèmes informatiques, retardant l’annonce de nombreux résultats côté francophone . Faute de chiffres de ce côté-là, l’actu restait concentrée côté flamand, et il fallait donc idéalement avoir des invités pouvant réagir à cet aspect. Or, "c’est quand même toujours compliqué de faire venir les politiques flamands en direct dans une soirée électorale sur un plateau francophone… On s’est retrouvé à parfois un peu meubler", admet Thomas. Tandis que des invités initialement prévus ne venaient pas, puisqu’ils n’avaient encore rien à commenter. Il fallait donc en trouver d’autres, pertinents, "mais lesquels" ? "Au moment même on négociait les invitations sur mon smartphone en plateau".

Une interview est réalisée et en vertu du cordon, les propos ne sont pas diffusés en direct. Ils sont écoutés avant leur diffusion pour s’assurer que la limite de la loi n’est pas franchie et leur permettre d’être encadrés. Une décision qui suscitera des réactions d’incompréhension dans le public (croyant que le cordon était rompu), et des explications dans le JT du lendemain, nous vous en parlions dans cet article d’INSIDE.

Un journaliste et un cadreur sont envoyés au siège du Vlaams Belang. Faut-il faire l’interview de son nouveau président, le jeune Tom Van Grieken ? Comment s’y prendre pour respecter nos règles en matière de cordon sanitaire ? Des questions résolues au fur et à mesure. "On n’avait pas du tout anticipé, ça montre bien qu’on n’était pas préparé à ce score-là", continue Thomas.

Le JT chamboulé

Et cela a continué de cette façon, JT inclus. "D’habitude, les présidents de parti savent bien qu’il y a plus de monde [devant la tv] entre 19 heures et 20 heures donc ils prennent tous la parole à ce moment – là, les gagnants en dernier – comme ça, ils savent qu’ils ont le potentiel de téléspectateurs le plus important". Sauf que là, les présidents ne se montrent pas, à cause des retards dus à l’informatique.

Il a donc fallu changer les plans du journal, prévoir des sujets là où on s’attendait à enchaîner des interventions en direct. Bref, cette soirée électorale, Thomas était loin de se l’imaginer comme ça, malgré les multiples scénarios envisagés à l’avance. Mais "si tout était écrit, ce ne serait pas une soirée électorale non plus", conclut-il.

►►► Cet article n’est pas un article d’info comme les autres… Sur la page INSIDE de la rédaction, les journalistes de l’info quotidienne prennent la plume - et un peu de recul - pour dévoiler les coulisses du métier, répondre à vos questions et réfléchir, avec vous, à leurs pratiques. Plus d’information : là. Et pour vos questions sur notre traitement de l’info : c’est ici.

►►► D'autres coulisses 2019 : "J'ai utilisé un moteur de recherche russe, plus puissant que Google" (ou comment un journaliste web a retrouvé la trace d'une témoin aperçue au JT)