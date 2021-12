Coronavirus : quelle place sur nos antennes pour les discours qui questionnent la vaccination ?

Durant plus d’une heure, l’émission a permis à des citoyens de poser toutes leurs questions, depuis leur salon, sur la vaccination. Face à eux, pour leur répondre en plateau, quatre experts : une immunologue, un infectiologue, un pharmacologue et un vaccinologue.

Le mail du service médiation de la RTBF a chauffé. Parfois pour des messages de félicitations, mais le plus souvent pour critiquer la forme de cette émission de télé. Des critiques sur lesquelles on a choisi de s’arrêter dans cet article car elles font écho à celles fréquemment reçues ces derniers mois.

QR le débat consacre une émission spéciale à la vaccination et répond à toutes vos questions. Les variants Delta et Omicron remettent en cause la légitimité des vaccins contre le coronavirus disponibles actuellement. Pourtant, toutes les observations amènent au même constat : le vaccin continue de prévenir contre les formes graves de la maladie, même si cette efficacité s'amenuise avec le temps. Quel est votre niveau de confiance par rapport aux vaccins contre le covid ? Redoutez-vous des effets secondaires à long terme des vaccins contre le coronavirus ? Trouvez-vous normal que l'Etat incite à la vaccination ?

Une émission sans tabou ? Avec le recul, l’éditeur de QR Hugues Angot estime le contrat rempli. "Le but n’était pas de faire un pour ou contre la vaccination. Le but était de soumettre les questions, les doutes légitimes des citoyens, et d’y répondre sans tabou. Mais sans tabou ne veut pas dire laisser diffuser de fausses informations", nuance Hugues.

Mais, justement, s’agissait-il vraiment d’un débat ? Non et de manière assumée. Le présentateur Sacha Daout le mentionne d’ailleurs dès l’entame de l’émission qui vise à "parler de ce qui est le plus généralement et très majoritairement admis par le monde scientifique", mais sans "rien éluder", même ce qui fâche. Sont donc abordés dans cette émission le caractère expérimental du vaccin, les effets secondaires, la vaccination des enfants, les risques pour les femmes enceintes ou encore la méfiance que suscite l’industrie pharmaceutique.

"En regardant l’émission, je me suis dit qu’elle devait faire du bien aux vaccinés sans grande conviction", estime la professeure de l’UCLouvain, "tous ceux qui se posent encore beaucoup de questions : cela les a sans doute confortés dans le choix qu’ils ont fait. Pour les autres, je ne suis pas sûre que cela peut avoir un effet. Et tout à l’extrême des antivax, où l’on trouve des militances proches du complotisme, ils ont leurs propres experts, qui peuvent avoir un chemin du côté de la médecine, mais qui ne sont pas validés par la communauté scientifique. Ces personnes-là, vous, les médias, vous n’arriverez jamais à les satisfaire."

La pédagogie, donc, est plus que jamais au centre de nos missions, confirme Thomas Gadisseux. "On est dans une période où les gens ont besoin de réponses", affirme le responsable éditorial politique. "Et pour répondre valablement, on a besoin de gens qui ont un discours construit, étayé scientifiquement et reconnu par leurs pairs. "

Une intention dont se distancie clairement Sacha. "Je n’espérais pas du tout voir les centres de vaccinations se remplir le lendemain matin. On n’est pas là pour forcer les gens à aller se faire vacciner. On n’a pas de mission de conviction, on a une mission d’explication."

C’est une question qui revient souvent et qu’ Inside a déjà traitée ici. A en croire le téléspectateur Ghislain B., il y avait dans cette émission et dans d’autres une "orientation unilatérale […] qui ne répond qu’à une seule motivation : vacciner la terre entière".

Évoquant l’émission spéciale QR sur la vaccination, le téléspectateur Jean D. fait cette suggestion : pour comprendre "pourquoi les antivax sont ainsi irréductiblement ancrés dans leurs convictions, il y aurait pu y avoir sur le plateau, non seulement des "scientifiques", mais aussi des "psy"".

Sacha et Hugues ne ferment évidemment pas la porte à ce genre de plateau. "Inviter des psychologues, des philosophes, la Ligue des droits humains, on l’a beaucoup fait par le passé", explique Hugues. "On n’a que quatre places au centre. On a donc pris les quatre spécialités liées au vaccin." "Cette fois-ci, on a choisi le prisme scientifique", complète Sacha, "pas celui des sciences humaines".

Un plateau plus mélangé, plus panaché, plus diversifié, c’est aussi une piste que suggère l’anthropologue Jacinthe Mazzocchetti. "Si on avait quelques experts en sciences sociales, cela ouvrirait d’autres questions. On serait sur un autre registre, pas uniquement sur l’efficience du vaccin. Je crois qu’un plateau mélangeant des experts en sciences sociales et des experts en santé, cela permettrait un dialogue intéressant. Des choses très pertinentes pourraient ressortir d’une discussion comme celle-là."

Plus généralement, selon Thomas, la diversité de nos intervenants ne doit pas s’analyser émission par émission. "Elle se fait tous les jours, sur toutes nos plateformes, on la recherche en permanence", explique le responsable éditorial politique. "La diversité des profils s’illustre par les employeurs différents de nos experts, par leur obédience différente, on recherche aussi une diversité géographique."