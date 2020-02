Coronavirus : les 5 ingrédients d'une (très) bonne histoire médiatique

Près de dix ans après sa sortie en salle, Contagion est bluffant de réalisme. A tel point que le coronavirus Covid-19 l’a replacé dans la catégorie des films les plus populaires sur des plateformes de diffusion telles que Netflix et iTunes.

"On se croirait dans un film de science-fiction. Pour moi, c’est du niveau de Fukushima, nous dit Mehdi Khelfat, responsable de l’information internationale de la RTBF. On est face à un danger un peu mystérieux, qui permet un storytelling incroyable."

Des rues désertes et des stations de métro vides, des masques sur chaque visage, des hôpitaux bondés, sans parler d’un bateau de croisière en quarantaine au large de Tokyo : les images et récits qui nous parviennent de Chine – et désormais du Japon – frappent les esprits.

"Si on analyse les récits médiatiques qui restent longtemps dans l’actualité, explique Grégoire Lits (UCL), ce sont ceux qui parviennent à créer des personnages qu’on va suivre, auquel on va éventuellement s’attacher."

4. Un virus chinois

Les deux termes comptent ici. L’un renvoie à la nature de la menace, l’autre à son origine. D’abord, il y a ce virus, par nature intangible, incontrôlable, qui se propage de manière aléatoire et en l’absence de tout vaccin.

"Cela réactive des peurs très présentes depuis longtemps dans nos sociétés, décode Grégoire Lits (UCL). Les grandes pestes du Moyen-Âge, c’est quelque chose de très présent dans l’imaginaire collectif."

Il y a ensuite l’épicentre de l’épidémie : Wuhan, en Chine. "Nous ne sommes pas face à un événement purement sanitaire, souligne Laura Calabrese (ULB). Il y a dans ce cas-ci une dimension politique qui s’ajoute : le fait que le pouvoir chinois, qui exerce la censure et contrôle très fort l’information, a caché des informations et mis en danger ses propres citoyens et la population mondiale." Cela a évidemment influencé les médias dans l’ampleur de la couverture à accorder à l’épidémie.

5. Une menace globale

La professeure de l’ULB lie aussi l’intérêt médiatique à l’aspect mondial de l’épidémie. "Tous les événements globalisés ont un intérêt particulier car il y a énormément de ramifications. C’est un terrain propice à raconter plein d’histoires ", fait remarquer Laura Calabrese.

"Les problèmes globaux, c’est assez rare, enchaîne son confrère Grégoire Lits (UCL). Ce risque de pandémie, c’est un récit qui parle de ce qu’est un monde globalisé. Pour les médias, c’est très dur de rendre compte de la globalisation. Ici, c’est une manière concrète d’en parler. C’est pour cela que ça suscite de l’intérêt. "

