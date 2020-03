Coronavirus : la RTBF en fait-elle trop ?

Jean-Pierre Jacqmin n’utiliserait pas ce terme-là. "Je dirais plutôt informer, expliquer, répondre à leurs interrogations, explique le chef de la rédaction. On doit interpeller les autorités publiques pour voir si elles gèrent cette crise convenablement. Et peut-être aussi interpeller ceux qui mettent un peu le feu en fermant très vite une école, ou en annonçant des centaines de milliers de cas à venir. Ceux-là, il faut les mettre en face de leur responsabilité sociale parce que c’est facile de balancer des informations comme celles-là."

Effrayer, ce n’est en effet pas notre objectif . "Notre couverture se doit d’être sereine, sans aucun alarmisme face à l’arrivée de plusieurs cas de coronavirus en Belgique", précisent d’ailleurs à ce propos des consignes adressées par la direction de l’info à tous ses journalistes par mail. "Cette volonté d’éviter tout propos sensationnaliste et alarmant est valable pour les titres, les chapeaux et les textes sur toutes nos plateformes", peut-on encore y lire.

"On publie beaucoup sur le coronavirus, mais on ne publie pas tout ce qu’on reçoit", nous expliquait déjà Julie Calleuw, journaliste et éditrice du site info de la RTBF, alors que le virus n’était pas encore arrivé en Belgique . Au rythme de plusieurs nouveaux articles par jour, la décision a été prise de les réunir dans un dossier , accessible en page d’accueil du site.

Puis, il y a ceux qui manient l’ironie, comme Thierry D. : "Je commence à tousser… Vous pensez que j’ai droit à un reportage ?" Non, Thierry, désolé, pas de reportage en vue… Par contre, voici quelques explications sur nos choix éditoriaux. Les débats qui traversaient déjà la rédaction lors de l’apparition du Covid-19 en Chine prennent aujourd’hui plus d’ampleur, depuis la propagation du virus en Belgique.

On met en évidence les conseils pratiques

Faire la chasse à l’alarmisme, et fournir à la place des informations utiles, pratiques et constructives : c’est une autre demande formulée par certains au service médiation de la RTBF. "Au lieu de nous bassiner avec la contagion possible, nous dit Izabel G., pourriez-vous communiquer sur les possibilités de booster son immunité ? "

Guider concrètement ses publics dans leur gestion quotidienne de cette crise sanitaire, c’est ce que tente de faire de plus en plus la rédaction, et particulièrement sur le site info de la RTBF.

"On met en évidence les conseils pratiques, explique Xavier Lambert, journaliste et éditeur du site. Notamment grâce à une infographie qui répond aux 10 questions les plus fréquentes et qui se trouve dans tous les articles." Tout en continuant à livrer les informations que nous récoltons sur l’épidémie et ses conséquences sanitaires et économiques, ici et dans le monde, ce qui peut inévitablement être anxiogène.