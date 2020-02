Coronavirus : comment informer sans semer la panique ?

Cela fait un mois qu’il barre la Une de notre site internet. A la radio, pas un journal parlé n’élude le sujet, même en bref. Au JT, il occupe aussi bien les chapitres "international" que "belge". A part la tempête Ciara et le Brexit, rien pour lui faire de l’ombre, et encore seulement pour quelques jours.

"La crainte de l’épidémie qui décime des populations, c’est ancré dans nos gènes depuis le début de l’humanité, analyse Mehdi. Très vite, ça s’est mis à gonfler de manière un peu dingue, tous les médias du monde ont embrayé. Si on ne l’avait pas fait, on nous aurait reproché de vouloir cacher des choses, ce qui aurait créé encore plus de psychose."

Dans ce contexte, comment informer sans faire paniquer, mais sans minimiser non plus ? En tant que responsable de l’information internationale de la RTBF, Mehdi Khelfat fut l’un des premiers à s’arracher les cheveux dans la quête de cet équilibre subtil.

"On a aussi créé une carte interactive avec les pays touchés et le nombre de victimes par pays, détaille Julie. Elle est accessible sur la page d’accueil et actualisée chaque jour", dans un souci d’analyse et de contextualisation que pointait déjà Mehdi.

"On publie beaucoup sur le coronavirus, mais on ne publie pas tout ce qu’on reçoit", nous explique Julie Calleeuw, journaliste et éditrice du site info de la RTBF. Au rythme de plusieurs nouveaux articles par jour, la décision a été prise de les réunir dans un dossier, accessible en page d’accueil.

"Quand l’OMS, qui est une autorité scientifique, te dit que c’est une menace grave pour le monde, je me dis que je me dois de le dire, même si ça stresse les gens", nous explique Diane Burghelle-Vernet.

Le présentateur se souvient pour nous : "On parlait déjà beaucoup de l’épidémie, avec beaucoup d’émotionnel, beaucoup d’irrationnel. Je voulais repartir des faits : est-ce que ce virus est plus mortel que celui de la grippe ? Est-ce qu’il se transmet plus vite ?"

Au terme de l’interview, Laurent avoue avoir ressenti un peu de frustration. "Les propos étaient assez rassurants, en fait. Mais alors pourquoi tout ça ? Pourquoi cet emballement des autorités sanitaires ? On a terminé avec ces questions, mais on n’a pas eu le temps d’aller beaucoup plus loin que l’idée du principe de précaution."

La "loi du mort-kilomètre" mise à mal

Reste un élément qui peut paraître étonnant. Avec "seulement" un bon millier de morts, dont une seule victime recensée en Europe (en France), l’épidémie de coronavirus jouit d’une attention médiatique supérieure à ce que devrait lui conférer ce qu’on appelle la "loi du mort-kilomètre". Cette "règle" journalistique qu’on peut trouver cynique postule que plus les victimes sont éloignées, moins elles suscitent d’empathie.

"Mais il y a aussi d’autres règles, nuance Mehdi. Il y a l’imprévisible et l’incertain. On est face à un danger un peu mystérieux. Il y a un intérêt médiatique pour toutes les histoires où l’homme ne maîtrise pas les choses de manière palpable."

C’est aussi notre histoire, même si ça se passe à l’autre bout du monde

Et puis, l’éloignement géographique ne fait pas tout, il faut tenir compte d’un certain type de proximité entre Belgique et Chine. "A l’heure où tout le monde voyage absolument partout et facilement, ça peut très vite avoir des incidences chez nous", estime Diane. "On est dans une société ultra-mondialisée, embraie Mehdi. C’est aussi notre histoire, même si ça se passe à l’autre bout du monde."

Cela ne fait pas de doute : le Covid-19, comme on l’appelle désormais, va continuer d’alimenter toutes les plateformes de la RTBF. Avec une difficulté supplémentaire pour nos journalistes : le caractère par essence évolutif de l’épidémie et de la communication à son sujet.

Dernier exemple en date : le bilan du nombre de Chinois infectés a explosé suite à un changement de méthode de calcul.

"Doit-on donner ces nouveaux chiffres, se demande Laurent Mathieu. Faut-il refaire des sujets qu’on a déjà faits pour remettre de la rationalité ? Est-ce que je devrais inviter à nouveau la même spécialiste et lui demander pourquoi l’épidémie se propage ? Je n’ai pas la réponse à ces questions", conclut-il un brin interrogatif, comme beaucoup de ses collègues quand il s’agit d’évoquer l’exacte ligne éditoriale à adopter pour traiter médiatiquement du coronavirus.

►►► Cet article n’est pas un article d’info comme les autres… Sur la page INSIDE de la rédaction, les journalistes de l’info quotidienne prennent la plume – et un peu de recul – pour dévoiler les coulisses du métier, répondre à vos questions et réfléchir, avec vous, à leurs pratiques. Plus d’information : là. Et pour vos questions sur notre traitement de l’info : c’est ici.