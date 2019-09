Comment se préparer à un crash d'hélicoptère ? Préparation d'un reportage royal en mer…

La formation se déroule à Ostende, en bord de mer, au sein de la société RelyOn Nutec, spécialisée dans les formations de sécurité destinées au personnel offshore. Si la matinée est consacrée à la théorie, l’après-midi s’annonce plus humide avec la simulation de différents types d’accidents d’hélicoptère en mer : hélico qui coule, hélico qui coule et qui se retourne, hélico qu’il faut quitter en vol en pleine tempête.

Dans une semaine, le Roi ira visiter une plateforme électrique en mer du Nord. Quelques journalistes l’accompagneront et pour ce faire emprunteront un hélicoptère qui survolera la mer. Pour pouvoir emprunter cet hélicoptère ces journalistes et cameramen ont dû suivre un entraînement plutôt musclé, à savoir la préparation à un éventuel crash d’hélicoptère en pleine mer. On vous raconte.

La société ostendaise dispose d’une piscine dans ses installations et d’une reproduction d’un hélicoptère que l’on peut immerger. Les élèves, équipés d’une sorte de pyjama thermique et d’une combinaison imperméable apprennent d’abord à respirer sous l’eau avec une mini-bouteille d’oxygène. Ce premier test réussi, arrive la phase de simulation d’accident d’hélicoptère dans l’eau.

Coulisses de la préparation d'un reportage royal en mer - © Tous droits réservés

Harnaché dans un hélicoptère qui coule

Les journalistes et cameramen présents doivent alors s’harnacher dans le faux hélicoptère. Celui-ci monte alors à un peu plus de quatre mètres de hauteur avant de descendre doucement dans l’eau. Une fois immergés, les stagiaires doivent s’extraire de leur siège et tenter de sortir par le hublot. L’exercice réussi, on complique un peu les choses. Les plongeurs qui assurent la sécurité placent des vitres sur l’hélico. Cette fois-ci, lorsqu’ils seront immergés, les journalistes devront briser le hublot avant de se détacher et de s’extraire de la carcasse.