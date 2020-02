Comment faire un reportage "naturiste" en restant habillé ?

Denis Galand, le cameraman qui travaillait avec Juliette, a plusieurs années de métier derrière lui. Mais quand on l’a averti de ce sujet, il s’est dit : "Aïe aïe aïe". Car il sait qu'il est déjà arrivé que l’on demande à l’équipe de se déshabiller. On se souvient notamment d’un reportage (voir ci-dessous) sur une randonnée en forêt. Le journaliste n’avait gardé que sa cravate. Et Denis de préciser : "J’étais un peu réticent. Ce n’est pas un reportage sur le naturisme. Me mettre à poil dans une expo, moi je ne le fais pas".

Alors que Juliette essaie de trouver des interlocuteurs qui acceptent d’être interrogés à "visage découvert", le cameraman, lui, doit trouver des solutions pour faire des images. Pour Denis, même s’il est un cameraman aguerri, c’est un casse-tête : "Faire des images, sans pouvoir faire des images. C’est compliqué. J’ai alors été trouvé des gens qui me semblaient sympas, et je leur ai dit : 'Là, vous devez m’aider'..."

"On nous a donné les règles. On ne pouvait filmer que d’un seul endroit et uniquement les visiteurs de dos. Ce n’était pas possible de faire un reportage comme cela. De plus, j’avais besoin de bouger, que ce soit vivant", explique Juliette.

"Lors du montage du sujet, je savais que je devais flouter les sexes. Mais pour le reste, je ne savais pas trop", explique Juliette. "Je me suis tournée vers Nora Khaleefeh, l’éditrice du JT ce jour-là. Et de là, nous avons posé la question au service juridique".

S'agissant d'heures de grande écoute, au JT de 13 heures et au JT de 19h30, deux questions se posent. Que peut-on montrer et que doit-on dissimuler ? Deuxièmement, les présentatrices doivent-elles mettre en garde en lançant le reportage ?

Ça, c’était pour les images et le montage du sujet. Quant aux "lancements", les deux présentatrices ont mis en garde ou en tout cas, ont donné le ton.

Ophélie Fontana, présentatrice du JT de 13 heures : "Une autre exposition fait sensation en ce moment. Des sculptures de corps humains plus vraies que nature sont présentées à Liège. Et le Musée de la Boverie a reçu des visiteurs étonnants, entièrement nus pour être en communion avec les œuvres. Une visite insolite que nous découvrons avec Juliette Pitisci. Et je préviens que certaines images pourraient choquer certaines personnes".

Nathalie Maleux, présentatrice du JT de 19h30 : "Avant de refermer ce journal, je vous propose de tomber la veste et l’ensemble des vêtements même… Nous allons accompagner quelque 300 nudistes qui ont visité l’exposition "Hyperrealisme sculptures" au musée de la Boverie à Liège. Elle dévoile des sculptures de corps humains plus vraies que nature. Et pour les amateurs de naturisme, c’est l’occasion d’être en communion avec les œuvres".

Ça sublimait les œuvres et les œuvres sublimaient les gens.

On laissera le mot de la fin à notre jeune collègue Juliette : "En fin de compte, ça démystifie totalement la nudité. Ça sublimait les œuvres et les œuvres sublimaient les gens."

