Climat : la RTBF passe à la vitesse supérieure

Dans les reportages à caractère scientifique , traitant de l’évolution du climat de la planète, bien sûr. Mais aussi dans la couverture de catastrophes comme les grands incendies et les inondations. En politique , quand il s’agit de voter des lois, d’accorder des permis, de modifier la fiscalité, de fermer ou pas les centrales nucléaires. En société, quand on souligne les initiatives citoyennes et les nombreuses manifestations pour la sauvegarde de la vie sur notre planète . En économie , quand des industriels et des économistes remettent en question le modèle de croissance et l’exploitation de ressources limitées. En culture, quand les enjeux environnementaux inspirent aujourd’hui tant d’artistes dans toutes les disciplines.

On n’est pas là pour démoraliser, on n’est pas là pour déprimer, on n’est pas là pour enjoliver non plus. On est là pour donner les faits.

Faire ce choix de pousser plus régulièrement la crise du climat à la Une de nos infos, voilà qui suscite parfois des réactions agacées, en particulier chez quelques internautes qui commentent les publications de la RTBF sur les réseaux sociaux. Certains continuent de nier la responsabilité humaine dans la crise environnementale, d’autres accusent la RTBF d’être " porte-parole d’Ecolo ". La réponse de Johanne Montay est très claire : " il ne s’agit pas de se situer sur un plan idéologique mais bien de se situer sur un plan scientifique : " on n’est plus au stade où on peut être pour ou contre, en se disant " j’y crois, j’y crois pas ". On est dans un discours où il y a des faits avérés et vérifiés et en tant que journalistes, on est là pour relater de façon tout à fait transparente ces faits scientifiques. Ce n’est pas un engagement pour une cause, c’est un engagement à mettre le focus sur un enjeu très important et à guider les gens face à toutes les fake news sur ce sujet. "

La rédaction de la RTBF n’est pas la seule à avoir entamé une réflexion sur la couverture de la crise climatique.

Au niveau mondial, 460 médias de 57 pays se sont regroupés au sein d’une association baptisée Covering Climate Now. Fondée aux Etats-Unis, Cette communauté de journalistes affiche son but " aider nos collègues à couvrir le sujet qui définit notre époque avec la rigueur et l’urgence qu’il mérite ". CCNow propose des échanges de contenus gratuits, des conseils, des cours et elle attribue chaque année un prix du journalisme environnemental.

Mais la toute première rédaction généraliste à avoir réalisé un vrai virage éditorial en matière d’environnement est celle du Guardian. Il y a trois ans, le quotidien britannique, connu pour ses valeurs d’indépendance et de transparence a affirmé haut et fort un véritable engagement pour le climat.

Le Guardian s’est engagé à travailler autrement, Katarine Viner, sa rédactrice en chef publiait ceci le 5 octobre 2020 :

"We adopted a new language to emphasise the existential nature of the situation. We pledged to deepen our environmental reporting. Our commercial teams decided to reject all advertising from fossil fuel extractors – a first among major media companies. We committed to reaching carbon neutrality by 2030."

Traduction : "Nous avons adopté un nouveau langage pour accentuer la nature existentielle de la situation. Nous avons promis d’approfondir les reportages sur l’environnement. Notre équipe commerciale a décidé de rejeter les publicités provenant d’exploitants d’énergies fossiles. Nous nous engageons à atteindre la neutralité carbone d’ici 2030."

Et la rédactrice en chef va plus loin, avec des mots qui ont des accents de militance :

"Independent, expert journalism can make a difference. It generates awareness of the problems – as well as the solutions. It galvanises protest and resistance, putting pressure on government and industry to make positive changes. And it promotes and encourages best practice, human ingenuity and innovation that we can all learn from."

Traduction : "Le journalisme indépendant et spécialisé peut faire la différence. Il fait prendre conscience des problèmes aussi bien que des solutions, il fait pression sur les gouvernements et sur l’industrie pour effectuer des changements positifs. Il promeut et encourage de bonnes pratiques, l’ingéniosité humaine et l’innovation dont nous pouvons tous apprendre."