Chiffres du Coronavirus : cherchez l'erreur

Et c’est vrai, les graphes qui apparaissent dans les journaux télévisés du 4 et 5 décembre derniers comportent une erreur. Le pic concernant l’occupation des soins intensifs de la deuxième vague n’apparaît pas correctement.

La RTBF a-t-elle délibérément menti en modifiant volontairement son graphe pour tromper le public ? Non. "Il s’agit simplement d’une erreur d’actualisation de la courbe sur le graphe", explique Axel Bonnert, réalisateur au Journal télévisé. Il aurait en fait fallu que le dessin de la courbe monte plus haut en indiquant la bonne hauteur du pic (à 1474 précisément, comme signalé par Karine D.), suivi plus bas du chiffre (correct) du jour, 789.

La mise en contexte, une notion sur laquelle insiste aussi Adeline Louvigny. Elle est journaliste pour le site Web de la RTBF et elle s’est spécialisée dans l’analyse des données depuis le début de la pandémie. Chaque jour, le site Web propose d’ailleurs une mise à jour des graphes et des données. "Ces graphes sont repris dans un article qui explique le contexte", commente Adeline. "On ne met pas uniquement les chiffres bruts. On peut expliquer si on voit émerger une tendance,… Ces données sont mises à jour régulièrement pour que les gens puissent avoir une vue claire sur l’évolution de l’épidémie."

"Il ne faut jamais perdre de vue que ces chiffres et ces graphes doivent toujours s’accompagner d’une mise en contexte", explique Simon Dellicour, épidémiologiste à l’ULB. "Chaque métrique [nombre de cas, décès, hospitalisations. Ndlr] peut être représentée de plusieurs manières et elles ne sont pas toutes comparables dans l’espace et dans le temps. Si on prend le nombre de cas détectés au jour J et qu’on le compare avec les chiffres de la première vague, il ne faut pas oublier que l’effort ainsi que la stratégie de dépistage ont bien évolué depuis le début de la pandémie".

Concernant l’erreur d’actualisation du 4 et du 5 décembre derniers, elle s’explique par le fait que "les dernières fois où les chiffres des soins intensifs ont été mis en avant sur un graphique dataient d’avant le second pic de novembre", poursuit Axel. Début décembre, une demande a été faite pour ressortir ce graphique, avec le chiffre du jour. "Malheureusement, si le chiffre a été actualisé, le graphique non. La base est restée celle de début novembre. Ce qui explique l’absence d’un deuxième pic sur la courbe. Il s’agit d’une erreur d’inattention à travers laquelle tout le monde est passé. Il existe une vérification avant de mettre sur antenne mais celle-ci s’est portée sur le chiffre en lui-même et non sur la courbe du graphe". Le problème d’actualisation a bien évidemment été rectifié depuis.

Xavier se souvient notamment d’un cas où toute la presse a mal interprété les chiffres relatifs aux décès à un moment où ceux-ci étaient particulièrement bas. Alors que l’augmentation des décès était généralement exprimée en pourcentage, elle a soudainement été exprimée en valeur absolue dans la base de données. "La presse a donc par exemple annoncé un jour une augmentation de 7% alors qu’il y avait 7 décès supplémentaires". L’erreur n’a pas duré et a été rectifiée mais cela illustre la difficulté de travailler avec des chiffres et des méthodologies qui évoluent constamment.

Dans un article Inside précédent - "Pourquoi la rédaction vous donne tel chiffre et pas (toujours) tel autre ? "- Brecht Devleesschauwer, épidémiologiste à Sciensano expliquait que chaque chiffre avait ses limites : "C’est normal que les gens s’attendent à des données parfaites, sans incertitudes, surestimation ou sous-estimation, etc. Mais la réalité c’est que les données ne seront en fait jamais parfaites ". Toujours dans cet article, le biostatisticien Niel Hens expliquait : "Toutes les données sont sujettes à des biais. Il faut les mettre toutes ensemble pour avoir le tableau complet de ce qui se passe. Il faut tout combiner".

En télé, des graphes épurés pour plus de clarté

En télévision, il faut faire des choix. Les graphes sont diffusés quelques secondes à l’écran et sont commentés dans le sujet ou en plateau par le/la journaliste. Il faut donc éviter d’y mettre trop d’informations sans quoi le public s’y perd. "Dès le début de l’épidémie, on s’est posé beaucoup de questions à la rédaction quant à la manière de montrer l’évolution des chiffres sans que cela soit trop compliqué", explique Axel Bonnert.

Il faut que ce soit lisible en un coup d’œil.

"Si vous regardez les graphes, on y retrouve peu d’informations. Il y a la thématique (infections, hospitalisations ou décès par exemple)", poursuit Axel. "Ainsi que la date clé avec le pic de la première vague et puis le chiffre du jour que l’on veut mettre en avant. On a voulu être le plus clair possible. Il faut que ce soit lisible et compréhensible en coup d’œil". Cela ne veut pas dire que la RTBF omet volontairement ou décide de cacher certains éléments au public. C’est un choix éditorial de mettre tel ou tel chiffre en avant. Le reste peut alors être abordé dans un sujet du journal ou avec un expert en plateau.

"La méthode a d’ailleurs évolué depuis le début de l’épidémie", explique Axel. "Au début, on montrait les quelques chiffres-clés quotidiens l’un en dessous de l’autre avec parfois la différence par rapport à la veille. A partir du mois de juin, on a voulu montrer l’évolution. Aller au-delà des chiffres. C’est là que sont apparus les graphiques et les courbes. C’est plus visuel. Il a fallu adapter les données de Sciensano à nos impératifs graphiques, à notre canevas". Par après, nous avons été un pas plus loin, et on a montré l’évolution par rapport aux sept derniers jours comme Sciensano avait pris l’habitude de le faire.