Cette autre manifestation dont on n’a pas parlé : pourquoi ?

On ne parlera pas ici des milliers de personnes venues manifester vendredi à Bruxelles pour de meilleurs salaires. Une manifestation amplement relayée sur nos médias. Au contraire de celle qui a eu lieu 20 jours plus tôt, sur de tout autres thèmes : "l’obligation vaccinale, la censure des médias alternatifs et la désinformation", pointant notamment la RTBF. Cette manifestation-là a rassemblé cinq à dix fois moins de monde, ce qui représente quand même toujours un nombre non négligeable d’environ 1500 personnes. Mais mis à part une mention en radio le lendemain matin, nous ne sommes pas allés tendre notre micro. Pourquoi ? Parce que la RTBF était pointée du doigt ? Non. Mais bien parce que les manifestants, pour faire entendre leur voix, se sont rendus du Cinquantenaire jusqu’à l’entrée de nos locaux à Reyers. Pour le directeur de l’Information, il s’agit là d’un cas de figure qui justifie des précautions particulières, indépendamment de la cause défendue. "Nous voulons éviter que la RTBF devienne un lieu où l’on croirait qu’il suffit de se rassembler pour obtenir une couverture médiatique. Cela pourrait encourager une multiplication de manifestations toutes les semaines. Ce serait une pression inconcevable sur la rédaction de la RTBF, sur son autonomie éditoriale", détaille ainsi Jean-Pierre Jacqmin. Bref, le message général, c’est que se faire entendre sous nos fenêtres n’est pas l’élément qui déterminera la visibilité sur nos antennes. Voilà pour répondre aux quelques interpellations de manifestants reçues par la suite à la médiation, partageant dans des termes similaires leur "grande déception et regret d’un manque d’objectivité de votre part concernant le fait d’avoir censuré l’information de la manifestation". "Contrairement à bx1, vous n’y avez consacré aucun sujet, ce qui est un aveu", a-t-on pu aussi lire. ►►► Cet article n’est pas un article d’info comme les autres : tout sur la démarche Inside de la rédaction ici S’il n’y a pas eu de couverture, les revendications ont été transmises en interne. Un membre du personnel de sécurité était présent pour réceptionner une lettre, qui a bien été apportée à Jean-Pierre Jacqmin. Mais non signée et sans coordonnées, ce qui compromettait toute prise de contact. Sur le fond, le directeur de l’Information "s’inscrit en faux" vis-à-vis des accusations de désinformation et de traitement partial de l’actualité liée au coronavirus. "Si c’était le cas, nous devrions être sanctionnés puisque notre mission, c’est de donner l’info la plus véridique et recoupée possible", réagit-il. "D’autre part nous faisons état largement des personnes qui se posent des questions, de celles qui dénoncent des mesures qu’ils estiment totalitaires, nous faisons état de manifestations, même si ça se fait parfois au détriment de nos équipes prises à partie. Ce n’est pas parce que des gens contestent notre ligne que nous les censurons." Ce qui ne veut pas dire que notre couverture de la crise sanitaire est irréprochable et ne mérite jamais de questions ou de critiques, nous en avons d’ailleurs régulièrement parlé dans Inside. ►►► A lire aussi : "Effets positifs ou négatifs des vaccins contre le coronavirus : comment doser nos journaux télévisés" En termes de manifestations, nous n’avons pas de mouvement qui s’exprime en rue avec la même ampleur que dans d’autres pays. Ce samedi, une manifestation a tout de même rassemblé 5000 personnes à Namur. (A noter que l'organisateur était le même que pour la manifestation non couverte devant la RTBF.) Voici le reportage qui lui a été consacré dans le JT de 19h30 ce 25 septembre 2021 :

Namur : Manifestation anti-vaccination et mesures sanitaires - 25/09/2021 Visionnez gratuitement les vidéos du programme Journal télévisé 19h30 - Sujet par sujet en streaming sur Auvio. Voir la vidéo

Ce n'est pas une première : d'autres actions ont déjà fait l'objet de reportages, comme dans ce sujet JT du 29 mai 2021 par exemple, à propos d'une mobilisation de près de 3000 personnes (qui n’avait pas lieu à Reyers non plus).

Manifestation : Des centaines de personnes contre les mesures sanitaires - 29/05/2021 Visionnez gratuitement les vidéos du programme Journal télévisé - Sujet par sujet en streaming sur Auvio. Voir la vidéo

Autres revendications, même principe Pour le directeur de l’Information, ce principe de ne pas couvrir ce qui se passe aux portes de la RTBF doit s’appliquer quel que soit le thème du rassemblement. Ce qui concerne quelques faits par an (nous n’en tenons pas le compte), comme récemment pour attirer l’attention sur la situation à Cuba, par des ressortissants cubains estimant que nous n’en parlons pas suffisamment. "Cuba ce n’est pas une actu dont on parle régulièrement et tout le temps", reconnaît Mehdi Khelfat, responsable éditorial Monde. Avec le recul, il regrette ne pas être allé à leur rencontre sans micro, pour discuter, "essayer de mieux comprendre leur perception, prendre des contacts éventuellement. La configuration des locaux fait qu’on est une sorte de cité un peu refermée mais on est un service public et on est là aussi pour écouter les observations." A noter que les sollicitations que nous recevons par mail ou téléphone sont infiniment plus nombreuses que les déplacements. Vous rigolez, je m’arrête pour vous tendre le micro et vous mordez celui qui vous tend le micro Soyons de bon compte, il est déjà arrivé fortuitement que des personnes s’étant déplacées jusqu’à Reyers trouvent un micro où s’épancher. Il y a un an, mon collègue Eric Boever a ainsi saisi l’occasion d’interviewer des personnes qui faisaient le pied de grue devant l’entrée et qui étaient en désaccord avec les mesures sanitaires. Il se trouve que ce jour-là, pur hasard, Eric tournait un sujet sur "les Belges opposés aux mesures sanitaires". C’est en revenant d’une interview avec des membres d’un groupe Facebook au nom évocateur, "Folie Virus", qu’il est tombé sur le petit groupe de cinq personnes. Pas question de pression ici, le sujet était déjà décidé.

3 images Quelques personnes devant la RTBF en août 2020 pour protester contre les mesures sanitaires et la couverture médiatique. © RTBF

"Ils m’ont dit qu’ils manifestaient contre les mesures, la dictature sanitaire. C’était exactement mon sujet. Je discute avec eux. Le paradoxe, c’est qu’ils ont commencé à m’enguirlander, en accusant la presse de ne jamais leur donner la parole… J’ai dit ‘vous rigolez, je m’arrête pour vous tendre le micro et vous mordez celui qui vous tend le micro’. C’était un peu tendu mais une dame m’a donné une interview", raconte-t-il.

3 images Une manifestante interviewée par Eric Boever © RTBF

Il a connu des réactions similaires lors de la première Boum, notamment. "J’ai donné la parole aux gens qui avaient des reproches vis-à-vis des médias et que j’ai passés. Ce qui est étonnant, c’est quand on nous dit qu’on n’en parle jamais et que quand on leur dit que oui, ils répondent qu’ils ne regardent pas. C’est une discussion sans issue dans ce cas." Une discussion qui tourne dans certains cas à l’insulte, ou à la menace. ►►► A lire aussi : "'Journalope', 'Collabo','On va te pendre': quand les agressions verbales et les menaces se multiplient pour les journalistes de terrain" Autres médias, autres choix Si nous n’avons pas couvert ce rassemblement de 1500 manifestants à nos portes, il n’est pas pour autant passé totalement inaperçu. D’autres médias s’en sont fait l’écho, comme Sud Presse ou la télévision bruxelloise BX1 qui lui a consacré un reportage à voir ici. Pourquoi ce choix ? Aurait-il été le même si la manifestation avait abouti devant BX1 ? "Nous n’avions pas prévu de couvrir cette manifestation parce que nous ne pensions pas qu’elle rassemblerait énormément de monde, surtout en comparaison avec les manifs françaises. Et finalement, on a l’information dans la journée qu’il y a beaucoup de monde, on parlait même à ce moment de 2000 personnes. Donc on va sur place. Que ça aboutisse à Reyers ou pas, ce n’est pas intervenu", explique le rédacteur en chef Jean-Jacques Deleeuw. Une manifestation comme une autre pour BX1, qui en tant que média se sentait tout aussi concerné par les critiques exprimées. Le journaliste envoyé sur place a reçu un accueil contrasté, positif parfois, plus agressif à d’autres moments, sans que ça ne dégénère. Certaines images du reportage de la télé bruxelloise provenaient de ce tweet.

Ceci dit, BX1 n’est pas exposé de la même façon, comme le souligne lui-même Jean-Jacques Deleeuw. "La RTBF est plus symbolique que BX1 et le lieu où on se trouve n’est pas propice à des manifestations de masse", dit-il. "Je peux comprendre le choix de la RTBF. Mais d’un autre côté, ça fait qu’on ne parle pas d’une manif, c’est un peu dommage. Ce qui est difficile dans nos métiers, c’est de faire la balance entre le droit et le devoir d’informer et les conséquences de l’information." Aurait-il été jouable d’en parler uniquement lors du démarrage du cortège au Cinquantenaire ? Mille manifestations par an Cette manifestation n’est pas la seule dont nous ne parlons pas. Et pour cause. Rien que sur le territoire de Bruxelles ville, on en compte mille par an ! L’écrasante majorité concerne des revendications sur des thèmes européens ou internationaux, indique-t-on au cabinet du bourgmestre. Beaucoup rassemblent relativement peu de monde, quelques dizaines, voire un peu plus. Le nombre de manifestants, et l’ampleur des perturbations générées pour la mobilité par exemple, peuvent inciter la rédaction à s’y intéresser mais le choix de couvrir ou pas un rassemblement ne s’arrête pas à cet aspect. Récemment nous avons par exemple relayé un rassemblement de Rise for climate (une centaine de personnes) ou encore celles des soignants lançant un SOS (environ deux cents personnes). Revoir le reportage JT consacré à la manifestation de soignants (6 septembre 2021) :

Manifestation : SOS des soignants en détresse - 06/09/2021 Visionnez gratuitement les vidéos du programme Journal télévisé - Sujet par sujet en streaming sur Auvio. Voir la vidéo

"Comme souvent il est difficile d’envisager précisément la taille d’une manif avant qu’elle se déroule, c’est au moment même que le journaliste et le responsable d’édition décident de la place à lui accorder. Ce ne serait pas journalistique de cadenasser à l’avance. C’est l’importance du regard journalistique sans a priori, au moment de la manifestation elle-même qui doit jouer. C’est particulièrement vrai pour les nouvelles formes d’expressions citoyennes", explique Yves Thiran, le responsable de la rédaction bruxelloise de la RTBF. La portée symbolique peut aussi motiver une couverture, ce dont les militants du monde associatif sont bien conscients et qui les conduit à réfléchir à l’originalité et l’impact visuel de leur action, pour donner plus de chances à leur message d’être relayé. Prenez par exemple l’utilisation symbolique du costume de la "servante écarlate" quand l’action concerne les droits des femmes comme l’avortement. Et puis il y a les contingences pratiques, comme le nombre de journalistes disponibles ou les autres actus du jour. "C’est donc l’importance relative de chacune des actus du jour qui va faire qu’on va couvrir ceci ou cela indépendamment de l’importance intrinsèque d’une manifestation", précise Yves. Un raisonnement valable pour les manifestations comme pour à peu près tous les autres types d’événements. ►►► Cet article n’est pas un article d’info comme les autres… Sur la page INSIDE de la rédaction, les journalistes de l’info quotidienne prennent la plume – et un peu de recul – pour dévoiler les coulisses du métier, répondre à vos questions et réfléchir, avec vous, à leurs pratiques. Plus d’information : là. Et pour vos questions sur notre traitement de l’info : c’est ici.