Ces commentaires que vous ne verrez pas sur nos pages Facebook : nous les avons supprimés ou masqués

Sur Facebook, les articles défilent… et les commentaires déferlent. Chaque jour, par centaines, par milliers, ces commentaires sont passés en revue et jaugés : peuvent-ils ou non rester sur nos pages d’info ? Dans 12% environ des cas, la réponse est non. Pour vous donner une idée, prenons les chiffres du dernier mois écoulé. Rien que pour la page Facebook RTBF Info, cela donne 15.000 commentaires supprimés ou masqués et 90.000 commentaires laissés visibles. Un mois de mai particulièrement intense, puisque c’était celui des élections, mais aussi celui de l’Eurovision dont la diffusion a cette année suscité la polémique (revoir ici le débat de l’émission MédiaLog à ce sujet). Pour ce qui relève de l’info, on peut ajouter tous les commentaires postés sur des pages comme La Première, Vivacité mais aussi sur celles d’émissions comme "A votre avis, "Question à la Une", etc. A l’échelle de toute la RTBF, sur une période d’un an (octobre 2017-octobre 2018), l’ensemble des pages Facebook ont suscité 2 millions de commentaires, avec un taux de rejet de près de 12% environ également. Alors comment gère-t-on une telle masse de réactions ? Comment décide-t-on de masquer ou de supprimer un commentaire ? Quelle place pour un débat reflétant une diversité d’opinions ?

Qui gère les commentaires ? Le métier en première ligne face au déferlement des réseaux sociaux, c’est celui de modérateur. Il joue en premier lieu un rôle d’arbitre : quand il y a faute, c’est lui qui distribue les cartons rouges. A la RTBF, cette fonction est assurée en interne mais également en externe. Une partie du travail est en effet sous-traitée à une société spécialisée, qui se base sur les chartes des pages Facebook pour décider du sort à réserver aux réactions. Comme le précise Aline De Volder, coordinatrice des réseaux sociaux de l’info, cette modération s’effectue a posteriori : "Il peut donc arriver qu’un commentaire qui devrait être supprimé reste sur la page parce qu’on n’a pas le nez dessus tout de suite. La société avec laquelle on travaille doit contractuellement travailler assez vite mais ce n’est pas en temps réel". Dans le cas de publications dont on peut anticiper qu’elles risquent de déchaîner les passions, les modérateurs de la RTBF vont être vigilants dès les premières minutes. Outre ce rôle d’arbitre, le modérateur va aussi jouer le rôle d’animateur : celui qui fait vivre le débat et interagit avec le public. Un rôle assumé celui-là exclusivement en interne. "C’est très important de créer ce dialogue direct avec nos publics", estime Aline, qui pointe aussi le contexte actuel de méfiance vis-à-vis des médias. "Et là, on manque de ressources pour le faire autant qu’on voudrait. Mais on essaie au maximum évidemment". Cela passe par exemple par des précisions ou des réponses apportées aux questions des internautes, par le relais de leurs idées au sein de la rédaction mais aussi par exemple par l’organisation de Facebook Lives.

Quelles sont les règles du jeu ? Les propos qui tombent sous le coup de la loi sont supprimés. Comme le rappelle la charte de la page RTBF Info, il s’agit par exemple de la diffamation, de la dénonciation calomnieuse, de la promotion du négationnisme, des propos racistes, etc. Mais le modérateur fait aussi respecter d’autres règles, dans le but de favoriser "l’échange d’idées et d’opinions dans un esprit pluraliste, d’ouverture et de respect mutuel". Les commentaires injurieux, tout comme la publicité ou la propagande politique ou syndicale sont prohibés. Le but est d’échanger autour d’opinions ou d’arguments, pas de se défouler sur des personnes… Débattre, pas se battre.

En gris, des commentaires insultants masqués par un modérateur. - © RTBF

"Pendant les élections, il y avait pas mal d’injures mais aussi d’appels à voter pour tel ou tel parti, y compris sous des articles qui n’avaient rien à voir", explique Nicolas Koussa, le modérateur de la page Facebook RTBF Info. "Certains donnaient aussi de fausses infos, et dans ce cas, je renvoyais vers des articles publiés sur notre site, dont le contenu avait été recoupé par un journaliste". La charte invite à une certaine prudence : "Soyez conscient du fait que ce que vous écrivez sous l’effet d’une impulsion peut être lu encore longtemps après. Prenez donc le temps de la réflexion avant de réagir et de rendre public votre sentiment", peut-on y lire. Mais sur Facebook, souvent, "les gens se lâchent", estime Alexia Cappuyns, qui gère la page de La Première. "Ils tiennent des propos disons… familiers".

Un commentaire masqué par un modérateur. Les injures, imagées ou pas, sont proscrites en vue de favoriser un débat d'idées constructif, dans le respect de la pluralité des opinions. - © RTBF

Un commentaire qui reste dans le cadre de la loi mais ne respecte pas la charte sera la plupart du temps masqué, plutôt que supprimé. "De cette façon, il reste uniquement visible pour celui qui l’a posté ainsi que pour ses amis sur Facebook", explique Alexia. "C’est une conversation entre eux, pas publique sur notre page". Adrien Demet, qui gère les réseaux sociaux de l’info, estime ainsi que sous certaines publications, "jusqu’à 20 ou 30% des commentaires sont masqués". A noter que la même publication peut être accueillie de façon très différente en fonction de la page sur laquelle elle est postée. Une vidéo sur le maquillage pour hommes a ainsi nécessité un gros travail de modération sur la page Facebook RTBF Info, alors qu’elle n’avait fait aucune vague sur la page Facebook de Vews. Même constat pour une vidéo montrant une dame accueillant des réfugiés dans son jardin. "Les publics ne sont pas les mêmes d’une page à l’autre", explique Aline. "Ce qui est important dans ce métier, c’est de bien connaître les communautés des pages pour pouvoir anticiper les réactions".

Préserver la liberté d’expression "On veut encourager un débat constructif tout en laissant le plus grand champ possible à la liberté d’expression", précise Adrien. Et cela n’a rien d’évident : certains commentaires constituent des dilemmes et ne seront pas forcément traités de la même façon selon le modérateur à l’œuvre. Il arrive d’ailleurs aux modérateurs de la RTBF de démasquer des commentaires qui avaient dans un premier temps été masqués par la société externe. "C’est parfois compliqué", confie Nicolas. "Il y a des propos qui relèvent de l’opinion, qui ne sont pas des insultes frontales même si c’est un peu raciste… Dire par exemple : ‘Je comprends cette percée du Vlaams Belang, avec tous les étrangers qu’on a en Belgique’, ça relève de l’opinion. Du moment que ça respecte notre charte, même si à titre personnel, je ne suis pas d’accord, on est en démocratie et il faut laisser les gens s’exprimer". La charte précise d’ailleurs : "La présence d’un commentaire n’implique aucune approbation de la RTBF quant à son contenu. L’avis rédigé reste publié pour le compte de son auteur." Il faut laisser les gens s’exprimer Mais face à ceux qui font de l’injure ou du dérapage une habitude, face à ceux qui attisent la polémique gratuite et méchante, face à ceux qu’on désigne comme des "trolls", le modérateur peut sortir la grosse artillerie : le bannissement. "J’essaie toujours de dialoguer avec la personne", détaille Alexia. "Mais si l’attitude ne change pas, alors je la bannis de la page". Le banni ne pourra plus rien poster. Une option à laquelle Nicolas recourt environ deux fois par mois sur la page Facebook RTBF Info. Un chiffre qu’on peut considérer comme faible compte tenu du volume des échanges quotidiens. ►►► Retrouvez d’autres coulisses de notre information sur la page INSIDE de la rédaction ►►► Cet article n’est pas un article d’info comme les autres… Sur la page INSIDE de la rédaction, les journalistes de l’info quotidienne prennent la plume - et un peu de recul - pour dévoiler les coulisses du métier, répondre à vos questions et réfléchir, avec vous, à leurs pratiques. Plus d’information : là. Et pour vos questions sur notre traitement de l’info : c’est ici.