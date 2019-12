Ce marronnier fleurit toute l'année… Et c'est un choix de notre rédaction

Parlons bien, parlons botanique. Le spécimen que nous allons observer aujourd’hui pousse dans un milieu soumis à de fortes contraintes spatio-temporelles : la rédaction. Un plateau où soufflent les vents de l’actu et où des journalistes ébouriffés, les pieds dans la moquette, tentent de cultiver diverses variétés de reportages, selon des méthodes tantôt éprouvées, tantôt improvisées. Dans ce paysage (r) tourmenté, admirez le marronnier. Particularité ici : il fleurit toute l’année. Je vois d’ici votre air circonspect : ça y est, une journaliste qui déraille. Et pourtant non (je vous assure), mais comment vous parler du marronnier sans vous ennuyer ? C’est en substance la question que nous nous posons continuellement quand nous devons trouver des idées de sujets sur ces thèmes hyper prévisibles et récurrents, qui surviennent toujours aux mêmes moments de l’année : Noël, Saint-Nicolas, rentrée des classes, blocus des étudiants, départs en vacances etc etc. Tous ces sujets qu’on désigne comme "marronniers" dans notre jargon, et c’est bien là que je voulais en venir. Il y a un mystère autour des marronniers. Nous en produisons beaucoup et nous pensons que c’est (aussi) ce que "le public" attend de nos journaux. Que nous nous devons d’être en phase, connectés avec ce que vous vivez. Mais parfois, nous recevons des réactions d’un public exaspéré qu’on lui "raconte toujours la même chose". Même quand en réalité on s’est creusé la tête pour trouver un angle original et apporter de l’info là où il n’y en avait pas forcément a priori. Seulement, si on n’en faisait moins, ou plus du tout, nos journaux ne seraient-ils pas un peu "hors-sol", pour rester dans la métaphore botanique ? D’où cette question de Johanne Montay, l’une des managers info à la rédaction (mais en fonction des exemples, la réponse ne sera peut-être pas si simple) : vidéo

Est-ce bien de l’info ? Un marronnier, c’est aussi de l’actualité : la vôtre. En généralisant bien sûr car tout le monde n’a pas des enfants ou petits enfants qui vont à l’école, par exemple. Mais est-ce pour autant de l’information ? "Est-ce de l’info, est-ce du journalisme ? Ce n’est pas la caractéristique principale", répond Johanne. "On ne demande pas de résoudre une enquête, une longue investigation, d’apporter des éléments d’information neufs. En même temps ça demande un talent d’explication, de pédagogie, et aussi de narration et de mise en images. Et donc si le journalisme est une histoire, si le journalisme c’est raconter des histoires, un marronnier, c’est du journalisme sous cette forme-là". Et si on continue à en faire, c’est parce que "ça nous relie à notre public, en tout cas à une partie du public qui aime retrouver dans les médias ce qu’il expérimente lui-même dans sa vie". Il n’y a pas une seule conception du journalisme et de l’information. Et donc pas une seule conception de ce qu’un journal doit faire ou pas à propos des marronniers. C’est d’ailleurs ce qui a frappé Fiona Collienne, une collègue de la rédaction devenue correspondante au Canada. Au pays de l’érable, les journalistes ne cultivent pas de marronniers comme ici. "Je remarque en regardant le journal le soir qu’il n’y a pas du tout ce genre de marronnier saisonnier comme la rentrée des classes", m’explique-t-elle. "Ils ne font pas de reportage ‘tranche de vie’dans une école, ou dans une famille parce que c’est Noël. Le Journal national du soir, c’est plus de l’actu pure". Ailleurs aussi, comme en Espagne, on peut constater une approche très différente du Journal et de ce type de sujets, nous vous en parlions dans cet article INSIDE. Un marronnier n’est pas l’autre Mais il y a marronnier et marronnier. Puisqu’en ce moment, beaucoup d’entre vous achètent sans doute un sapin de Noël, c’est un thème qui surgit dans nos journaux, comme chaque année à la même période. Le sapin est un marronnier. Ma collègue Aline Delvoye a donc eu l’idée de proposer un sujet sur les alternatives au sapin traditionnel, constatant que c’était une tendance aujourd’hui. Son sujet permet de humer l’air du temps. Le rôle d’un journal n’est-il pas aussi de se faire l’écho de tendances émergentes au sein de la société, ce qui permet d’enrichir le regard qu’on lui porte ? N’est-ce pas de l’information également ? Voir la vidéo :

Ceci dit, disons-le franchement, en tant que journalistes, ce sont rarement les sujets que l’on préfère. Leur côté répétitif peut nous lasser, surtout si on hérite du même thème plusieurs fois d’affilée. Telle collègue a fait l’ouverture des soldes quatre fois de suite, par exemple. On manque parfois d’idées pour se renouveler. Ce ne sont pas des sujets faciles En soi, c’est un challenge, de trouver l’angle intéressant. Rien d’évident. "Ce sont des sujets qui par définition ont été faits 100 fois, donc si on fait la 101e fois la même chose, ça n’a aucun intérêt", confie mon collègue Martin Caulier, exprimant là un point de vue largement, pour ne pas dire unanimement, partagé. "On perd notre journée, pour faire un boulot moyen et en termes de plus-value pour le public, il n’y a pas grand-chose. Ce ne sont pas des sujets faciles. Ça nécessite de se creuser la tête, d’écrire, de faire quelque chose d’un peu plus poussé que quand on est dans l’actu chaude". "Parfois aussi, même si on y va en traînant les pieds, c’est la belle surprise de la journée", complète Thi Diem QUACH, journaliste elle aussi. "On trouve des interlocuteurs vraiment magiques et qui vont rendre cette journée de tournage un peu spéciale alors qu’on y est allés un peu en traînant les pieds". ►►► Retrouvez d’autres coulisses de notre info sur la page INSIDE de la rédaction Que feriez-vous, vous, si on vous confiait un sujet sur le beau temps ? Dernière idée de Martin à ce propos : suivre un photographe animalier qui profitait de la belle lumière d’automne un week-end ensoleillé. Voir la vidéo :

Mais Martin se souvient aussi d’un reportage moins inspiré à propos d’un rush sur les dindes pour Noël (sur une autre chaîne, d’où l’absence de vidéo dans l’article)… Vous me direz peut-être : faut-il vraiment faire un sujet sur le beau temps ou sur les dindes à Noël ? C’est vrai, c’est une question de choix, de ligne éditoriale. Au Canada, on ne l’aurait sans doute pas fait, si on en revient à l’expérience de Fiona. Frédéric Arnould, reporter pour le Téléjournal de Radio Canada me le confirme : "Un sujet léger comme ça sur le beau temps, sous forme de portrait, on ne l’aurait pas fait, ou alors peut-être comme sujet de fin de journal". Ce qui ne veut pas dire qu’ils ne couvrent pas d’info récurrente : la première tempête de neige de l’année par exemple. Mais alors, m’explique-t-il, ils vont chercher un chiffre, des statistiques, ou une info en particulier : "la pénurie de déneigeuses à cause de problèmes dans les garages", par exemple. Ça redevient de l’actu. D’autres fois, ils diffuseront une image d’ambiance, mais ne feront pas de sujet. L’art d’anticiper Pour la chaîne Vivacité, qui a une ligne éditoriale axée sur la proximité, ces marronniers sont des incontournables. "Toute la difficulté c’est de trouver de l’information", estime Patrick Ector, le chef de rédaction. "C’est un vrai défi éditorial, il faut à chaque fois faire preuve de créativité pour aborder le sujet sous un angle original et pertinent et trouver une valeur informative au sujet qu’on traitera". D’où l’importance d’anticiper, de réfléchir en amont. Sinon, difficile de faire autre chose qu’un "sujet superficiel". Ces thèmes sont abordés en réunion de préparation. Mais les anticipe-t-on pour autant toujours bien ? "Non, pas toujours" admet Patrick. Qui se souvient par exemple d’un sujet sur le CE1D (épreuve externe en secondaires) décidé le jour même, ce qui ne laissait pas grand-chose comme marge de manœuvre au journaliste désigné. Il faut un responsable des marronniers Pour son adjointe, Manu Delporte, nous devrions accorder plus d’importance à ce thème, du point de vue de notre organisation. "Je pense qu’il faut un responsable des marronniers", glisse-t-elle. "On sait que ce n’est pas le plus fascinant à faire pour les journalistes… Mais si on dit : il faut en prendre un, cette année c’est celui-là, trouve-nous l’angle le plus original, je pense qu’à ce moment-là il y a peut-être moyen d’apporter un vrai plus. Ça pourrait rendre les choses plus chouettes à faire, et à regarder". Mais Manu souligne aussi qu’à force de se triturer l’esprit, on peut au contraire se retrouver avec des sujets trop pointus. "Et le jour où il faut les diffuser, on se dit qu’on est complètement en dehors de la question"… Imaginerait-on un jour de Saint-Nicolas sans enfants dans les journaux ? Bonus : Et sur le web ? "Parfois on republie d’anciens articles" – Ambroise Carton, journaliste éditeur

Bonus 2 : L’origine du terme "marronnier" – Johanne Montay, manager info

