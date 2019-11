"Campagne-choc" de Child Focus : le journal télévisé sous les critiques

Dans la campagne vidéo de Child Focus, la scène dure plus d’une minute et demie, et elle est explicite. Elle débute par l’image d’une femme qui a les seins nus, sur le ventre de laquelle un homme, qui apparaît toujours de dos, écrit au marqueur "Fuck me", avant de lui donner une poupée et de l’allonger sur un lit. La scène se poursuit et se termine avec en surbrillance l’explication de la campagne : "Ceci n’est pas un film porno… Ceci est une reconstitution. La vraie scène se passait avec une enfant de 8 ans".

"Je suis habituée de regarder le JT de 19h30 avec mes filles de 10 et 7 ans. Aujourd’hui, 18 novembre, j’ai été étonnée de ne pas avoir été avertie par Mr De Brigode de la sensibilité pour les jeunes auditeurs (sic) à propos des images diffusées sur le sujet "Child Focus". Je trouve ce reportage choquant pour mes enfants même si celui-ci était "flouté" !!! Nous avons dû détourner leurs regards de manières subtiles afin qu’elles n’assistent pas à ce reportage. Nous sommes d’habitude avertis mais ici pas !!!"

"Nous tenons à vous faire part de notre mécontentement par rapport à votre séquence diffusée par rapport à Child focus et sa vidéo. Nous regardons le JT en famille et nous avons été choqués et avons dû zapper car inapproprié à voir pour des enfants de 8 ans et 10 ans. Vous avez plus ou moins flouté la vidéo : pensez-vous franchement que cela a changé quelque chose ? Il est 19h35, c’est honteux ! La prochaine fois, pensez-y à 2 fois car des enfants mineurs regardent votre JT. Merci."

La campagne de Child Focus est en effet une "campagne choc". Le sujet de la RTBF donne la parole à une spécialiste de la communication, qui éclaire les points positifs et négatifs de ce genre de démarche, comme l’évoque également l’article, encore plus complet, du site web de la rédaction .

Dans le sujet du journal télévisé, diffusé le 18 novembre dernier dans les deux éditions du jour (13h et 19h30), on peut voir les premières secondes de la campagne, avec des images presque totalement floutées, et la fin de la campagne, toujours en images floutées, avec le slogan de celle-ci.

Au nord du pays, deux reportages ont été diffusés sur le sujet : le premier dans le journal de fin de soirée dimanche 17 novembre, et le second dans ceux du lendemain.

Benoît Patris, manager responsable des équipes radio et télé du jour, le pense aussi. Pour lui, les journalistes et responsables présents à la réunion de rédaction, dont lui-même, puis ceux qui se sont impliqués dans la réalisation du sujet plus tard, ont sous-estimé l’impact auprès du public, parce qu’ils avaient déjà vu la vidéo de Child Focus avant son passage dans le journal : "C’est vrai que nous-mêmes nous en avons beaucoup parlé, et on présuppose en évoquant ces questions entre nous que tout le monde est déjà au courant. Mais ce n’est pas le cas, et parfois il arrive que ce qui devient quelque chose d’acquis pour nous, ne soit pas acquis pour toutes celles et tous ceux à qui cela s’adresse à la fin."

"De nombreux téléspectateurs n’y avaient pas entendu un avertissement, écrit Tim Pauwels dans son article à ce sujet. Le reportage a immédiatement débuté avec les images les plus explicites […] Les présentateurs disent généralement : 'Nous voulons vous prévenir des images choquantes.' C’est un cliché et les présentateurs n’apprécient peut-être pas toujours les clichés. Mais une telle phrase standard a une valeur d’usage".

Pour Tim Pauwels, il aurait donc fallu utiliser une phrase typique, habituelle, qui fait réellement tilt chez le téléspectateur… Il rejoint en cela les conclusions tirées par notre service juridique, suite aux réactions reçues.

Mais ce n’est pas l’unique grief de Tim Pauwels à propos du traitement de ce sujet à la VRT. Le médiateur pointe aussi la longueur des images montrant des scènes explicites. Cette question de la diffusion appropriée ou non des images de la campagne rejoint certaines des critiques également reçues par la RTBF.

Images choquantes : fallait-il les montrer, même en les floutant ?

Certains téléspectateurs s’en sont plaints : était-il nécessaire de montrer les images de la vidéo de Child Focus, dans le journal télévisé, à une heure de grande écoute ? Ces images ont, nous le disions, été floutées, mais la question demeure.

"Une campagne comme celle-ci, c’est difficile de ne pas en parler, parce que justement elle fait polémique, et les mails que nous avons reçus en sont bien la preuve, répond Benoît Patris. La question qu’on peut se poser, c’est jusqu’où on peut aller pour dénoncer des pratiques qui ne sont pas acceptables. Donc nous devons en parler, et nous ne devons pas nous poser nous-mêmes en juges."

Et en parler, en télévision, c’est illustrer, montrer…

Cela n’a aucun sens et ne serait pas compréhensible par le téléspectateur si on faisait totalement l’impasse sur la partie choquante de la vidéo.

"En télévision, on devait pouvoir montrer les encadrés que Child Focus avait imaginés, et qui disaient 'Ceci n’est pas une vidéo porno, ceci est une reconstitution. La vraie scène se passait avec une enfant de 8 ans' ", ajoute Jean-Paul Dubois. Il faut pouvoir amener ça, et cela n’a aucun sens et ne serait pas compréhensible par le téléspectateur si on faisait totalement l’impasse sur la partie choquante de la vidéo. Et il était difficile de flouter davantage car on n’aurait rien vu. Et ça devenait aberrant."

Jean-Paul a supervisé le montage du sujet par le journaliste, et veillé au floutage des scènes explicites. A part la poitrine de l’actrice au début de la vidéo, tout en effet se devine, plus qu’il ne se voit.

Olivier Rozencwajg, le journaliste en charge du reportage se dit in fine peu étonné par les réactions du public. "Le JT rassemble un large spectre de téléspectateurs et donc forcément des gens qui allaient être heurtés par les images, c’est d’ailleurs le but avoué de Child Focus. Après, clairement, on a édulcoré la vidéo, via le floutage, il n’était pas envisageable de la diffuser telle quelle. Mais comme le dit Jean-Paul, comment parler d’une campagne de communication controversée sans la montrer ? Dès lors qu’on y apporte un regard critique, il est nécessaire de mettre à portée du public le matériau en question."

"Sur ces quelques plaintes qu’il y a eu, il y a peut-être aussi un certain nombre de personnes qui ont été choquées mais aussi aidées à interrompre certaines pratiques", estime pour sa part Benoît Patris, le manager info de ce jour-là.

Comparons, à nouveau, avec nos collègues de la VRT. Au téléphone, le médiateur néerlandophone Tim Pauwels nous expliquait faire une différence entre le journal de dimanche soir, et ceux du lendemain. "Dans les journaux de lundi, les scènes explicites, même floutées, sont montrées beaucoup trop longtemps sur antenne. Alors que le règlement de la rédaction veut que les images choquantes ne doivent pas apparaître trop longtemps sur antenne."

Ce règlement stipule aussi que des images choquantes, sanglantes ou violentes ne doivent pas être cachées au téléspectateur, par devoir d’informer, mais que ce devoir d’informer avait certaines limites.

La rédaction de la RTBF ne possède pas de texte similaire, mais la position déontologique et le cadre réglementaire sont sensiblement les mêmes.

Alors, les images choquantes ont-elles été mises trop longtemps sur antenne dans nos journaux ? On peut en tout cas noter que les équipes du journal de la VRT de dimanche soir, et de celui de RTL lundi soir, ont décidé de ne montrer que les toutes premières secondes de la vidéo, et le slogan de fin, la poitrine de l’actrice étant floutée dans les deux cas. Précautions maximum, qui n’ont pas été choisies par les JT de la RTBF et de la VRT lundi.

En conclusion, la rédaction, par la voix de son directeur de l’information, Jean-Pierre Jacqmin, présente ses excuses auprès des personnes heurtées et le reconnait : des précautions ont été prises (retrait d’images choquantes, floutage…), mais elles n’étaient pas suffisantes, au regard des réactions du public. Il aurait fallu être "plus explicite dans l’avertissement" et "les extraits – même floutés – étaient sans doute encore trop présents, trop choquants pour un public non averti à l’heure de diffusion".

