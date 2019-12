Bronchiolite : une info, deux articles RTBF, cherchez l'erreur

Alors, disons-le d’emblée : aujourd’hui, l’un des titres a été modifié, ainsi que l’article. Il ne parle plus simplement de "réflexe à oublier". Le nouveau titre est plus précis : "La haute autorité de santé en France invite à oublier le kiné en cas de bronchiolite chez un bébé". Un paragraphe a également été ajouté, pour plus de clarté, avec un lien vers l’autre article. Mais que s’est-il passé ? Comment expliquer ce traitement différent de la même information?

Alors faut-il ou non aller chez le kiné ? L’un des articles titre "Bronchiolite chez bébé, un réflexe à oublier" . C’est donc qu’il ne faut pas y aller. Oui mais voilà, l’autre article titre "La kinésithérapie respiratoire est-elle vraiment contre-indiquée pour la bronchiolite des bébés ?". Un article qui débat du sujet pour conclure qu’au final, si, on peut y aller (en résumé).

Ce sont deux articles parus sur le site de la RTBF, pratiquement en même temps. Deux articles parlant de l’opportunité ou non d’emmener son enfant chez le kiné en cas de bronchiolite. Sujet ô combien crucial quand on est parent et qu’on cherche des solutions face à cette infection virale très fréquente, et parfois impressionnante chez les tout petits.

Cette section du site a ensuite évolué, avec un tournant éditorial début 2016. Les thèmes de base sont toujours présents mais s’y est ajouté un intérêt pour d’autres thématiques. "J’essaie d’apporter un peu plus de profondeur au site et d’apporter des infos qui ne sont parfois pas légères, pas hyper positives. Par exemple dans la rubrique ‘green’avec les infos sur l’écologie", explique Chloé Rosier, la rédactrice et web éditrice de Tendance.

En clair, cela signifie que ce ne sont pas les mêmes personnes, pas les mêmes services, aux manettes. Cela remonte à quelques années, quand on s’est interrogé en interne sur la façon de mettre en ligne des contenus qui n’étaient pas couverts par la rédaction web Info mais qui pouvaient aussi intéresser le public. A la base, il s’agissait de thèmes plus légers, plus conso et loisirs (détente, cuisine, mode, beauté…), de type "magazine" plutôt que liés à l’actu pure. La page Tendance était née. C’était fin 2014.

Au-delà des femmes, la page s’adresse "aux jeunes adultes, aux jeunes parents", précise encore Chloé. Ceci dit, cette orientation éditoriale est implicite et le terme "Tendance" n’y fait pas référence. Les thématiques potentiellement concernées sont diverses, contrairement à la section Sport du site par exemple, dont la spécialisation thématique est très claire. RTBF Tendance n’est pas non plus une marque, comme peuvent l’être les sections du site liées à des chaînes (Vivacité, Musiq’3, etc.). Les contenus sont accessibles et circulent isolément sur le web et les réseaux sociaux, parmi les autres contenus de la RTBF, et touchent en parallèle des publics parfois identiques à ceux de la page Info.

Signe distinctif ? "C’est un peu comme dans un magazine [papier] féminin", répond Marie-Paule Lemmens, la responsable de publication sur les sites RTBF. "Quand on pense aux sujets pour la page, on pense plutôt à un public féminin, dans toutes sortes de domaines". Voilà pourquoi Tendance couvre aussi des sujets santé (un article par jour), ou un thème comme celui de la violence conjugale. Les contenus sont d’ailleurs lus par 52% de femmes, un record pour la RTBF selon Marie-Paule.

De son côté, la page RTBF Info est essentiellement l’émanation du travail de la rédaction Info (il y a aussi des articles de l’émission "On n’est pas des pigeons"), avec d’une part les productions propres des journalistes dédiés au web (entre quatre et sept personnes par jour) et d’autre part, les contributions des journalistes de toute la rédaction Info, tv et radio comprises, qui écrivent aussi des articles régulièrement.

La page RTBF Info s’adresse à tous les publics, y compris donc ceux visés par RTBF Tendance. Elle couvre l’actualité et l’info dans une optique généraliste et diversifiée. Les sujets "santé" y ont toute leur place. Des sujets plus légers sont également susceptibles d’être traités, et davantage aujourd’hui qu’auparavant, notamment en lien avec des reportages JT plus "magazine". Mais il n’y a pas d’attention spécifique sur certains thèmes de prédilection de RTBF Tendance, comme la détente, la cuisine, la mode ou encore les voyages.

Bref l’info sur la bronchiolite, en tant que sujet santé, intéressait les deux sections, et chacune l’a traitée selon ses propres habitudes de fonctionnement et ses propres capacités de développement.

Dépêche versus recherche

Du côté de RTBF Tendance, c’est une dépêche AFP qui a attiré l’attention. L’agence de presse française fournit à l’équipe des dépêches estampillées "AFP-Relaxnews", donc déjà présélectionnées. Il s’agit d’un partenariat entre l’AFP et Relaxnews, "la première agence spécialisée dans l’information loisirs". Par la force des choses, ces dépêches sont susceptibles d’être très franco-française. "On essaie régulièrement de changer les chiffres et de les mettre en version belge", explique Chloé.

Dans ce cas-ci, l’actu était française et cela n’apparaissait pas suffisamment clairement dans la première version de l’article. D’où les modifications. Sur le fond, il n’y a pas eu de recherches spécifiques supplémentaires sur ce thème. Il faut dire que Chloé est la seule rédactrice pour l’entièreté des contenus, aidée par une assistante qui repère les dépêches. Sans commune mesure avec l’équipe à l’Info. "Je ne peux pas écrire sur tous les sujets", confie-t-elle. "J’ai des thèmes de prédilection, je fais des choix. L’AFP est une référence et on peut leur faire confiance 99% du temps".

A la rédaction Info aussi, nous avons recours aux dépêches, notamment de l’AFP (mais pas AFP-Relaxnews). Elles sont relayées sur le site, parfois telles quelles, d'autres fois avec des modifications plus ou moins importantes. On retrouve ce principe de confiance évoqué par Chloé, partant du principe que les journalistes de l’AFP (et d'autres agences) respectent nos critères de qualité.

►►► A lire aussi sur INSIDE : "Dépêches d’agence, la RTBF 'se contente de copier-coller'"?

Dans ce cas-ci cependant, l’équipe web de l'Info a entendu parler de l'actu sur la bronchiolite via les médias français. Et la décision a été de chercher à en savoir plus. "C’était un sujet concernant, un sujet de santé qui allait parler aux gens donc il fallait aller un peu plus loin", se souvient Paul Verdeau, le journaliste chargé du sujet. "En plus c’était des termes techniques, il fallait expliquer ce que ça voulait dire. Se posait aussi la question de savoir si c’était si catégorique que ça… La question avait besoin d’être éclaircie. Mon premier réflexe a été de vérifier ce que disait vraiment le rapport et de rechercher l’avis de kinés belges."

Paul a passé la journée sur cette information. D’où un traitement plus approfondi. Plus adapté à la réalité belge. Et qui a permis d’apporter des nuances par rapport à la dépêche, qui s’est révélée finalement quelque peu caricaturale. De son côté, quand Chloé a vu l’article de Paul apparaître sur la page Info, elle a apporté des précisions dans sa publication. Sans attendre donc de réactions d’internautes. Dans d’autres situations, il arrive que la page Tendance reprenne tel quel un article de la page Info.

Changer de façon de travailler

La différence de traitement s’explique. Cela n’empêche pas les questions pour autant. Vu l’évolution parallèle des deux pages Info et Tendance, n’est-il pas temps de travailler différemment ? Des partages existent déjà mais ne faudrait-il pas les intensifier ? Ou repositionner l’une des pages ? Ou les fusionner ? Car cet exemple à propos de la bronchiolite n’est qu’un exemple parmi d’autres articles montrant les limites du fonctionnement actuel.

Les équipes concernées en sont tout à fait conscientes. Des discussions sont en cours entre responsables pour décider de la meilleure façon d’évoluer. Une réflexion qui concerne aussi d’autres parties du site de la RTBF. Pour plus d’efficacité. Plus de cohérence. Et pour rendre le site plus clair et lisible pour ses lecteurs.

►►► Cet article n'est pas un article d'info comme les autres… Sur la page INSIDE de la rédaction, les journalistes de l'info quotidienne prennent la plume – et un peu de recul – pour dévoiler les coulisses du métier, répondre à vos questions et réfléchir, avec vous, à leurs pratiques.