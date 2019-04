Avant les élections, c'est la "prudence" vis-à-vis des candidats

Imaginez : Nous sommes le 23 avril, c’est la finale de The Voice. Et pour ce dernier rendez-vous, il y a un invité un peu particulier : Charles Michel, Premier ministre sortant, venu interpréter sa chanson préférée. Imaginez encore : une semaine avant les élections, Zakia Khattabi se livre dans l’émission 69 Minutes Sans Chichis. A cœur ouvert. Imaginez enfin : un long entretien, à l’avant-veille des élections, uniquement avec Elio Di Rupo, président du Parti socialiste.

Pour l’audiovisuel, c’est le CSA, le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel qui édite une dizaine de grands principes à respecter. Il les a compilés dans son « Règlement Election ». Ce règlement prévoit par exemple que les médias ou les éditeurs, comme il les appelle, définissent un dispositif électoral et le communiquent au public. L’une des obligations phares du règlement porte sur la visibilité des candidats aux élections qui doit être garantie de manière équilibrée, en fonction de leur représentativité. Parmi les autres principes : la visibilité des petites listes, veiller aussi à l’équilibre hommes/femmes dans les débats, respecter le cordon sanitaire, etc.

La période de prudence démarre normalement trois mois tout juste avant le triple scrutin qui nous attend, le 26 mai prochain : les élections européennes, fédérales et régionales. A partir du 26 février, les télés et les radios de la Fédération Wallonie Bruxelles doivent faire preuve de prudence. La presse écrite, elle, n’a pas de réelles règles à suivre.

La question est très sensible. Il y a 5 ans, Elio Di Rupo, Premier ministre sortant et tête de liste aux fédérales, était l’invité de l’émission 69 minutes Sans Chichis, le 9 janvier 2014. Sa participation avait provoqué un tollé. Pourtant la période de prudence électorale officielle n’était pas encore lancée. Mais certains partis, le MR en tête, considéraient que c’était une entorse au principe de neutralité du service public. Le CSA n’avait finalement pas retenu de grief à l’encontre de la RTBF.

Pendant la campagne, le CSA réalise « des petits monitorings aléatoires », détaille Geneviève Thiry, « cela dit, le grand moment qui nous permet de vérifier s’il y a équilibre ou non, c’est quand il y a des plaintes. On se lance alors dans une analyse plus fine, plus précise. Et comme c’est un moment délicat, on a régulièrement plus de plaintes ».

« Le CSA fixe les grands principes », explique Geneviève Thiry du CSA, « et les médias décident de comment ils les appliquent. Il y a toute une part de liberté éditoriale qui revient aux éditeurs sur la façon d’organiser la campagne. […] Sur base du règlement, chaque média audiovisuel qui couvre les élections nous renvoie son texte de fonctionnement interne pendant la période électorale. On vérifie si l’équilibre est respecté ».

C’est parfois un casse-tête à gérer. Et quand l’actualité connaît des moments de crise, ça l’est tout autant. L’exemple le plus frappant, c’est à la veille du scrutin en 2014, avec l’attentat au musée juif de Bruxelles. L’un des premiers témoins, c’est Didier Reynders. Thomas Gadisseux raconte : « Or, on était en période de neutralisation, mais c’était une actu majeure, avec un témoin-clef, par ailleurs ministre. On a veillé à aller chercher différents représentants politiques, pour avoir une parole politique la plus différenciée possible… Et veiller à ce qu’il n’y ait pas de récupération par une force politique face à un événement aussi marquant, à la veille du scrutin ».

« En tout, on a plus de 50 projets pour couvrir la campagne électorale sur nos différentes plateformes », explique Thomas Gadisseux, responsable de l’information politique. « Dans les Journaux Parlés et Journaux Télévisés, le calcul est proportionnel, mais dans certains projets, c’est une égalité parfaite pour les 6 partis. Par exemple, on a 6 Jeudis en Prime, avec le même temps de parole, et puis pour la première fois, un débat avec les 6 présidents de parti ».

" 80% pour les quatre partis représentés dans toutes les assemblées concernées : européenne, fédérale, régionale, et communautaire. A savoir : 30% pour le PS, 26% pour le MR, 13% pour le cdH et 10% pour Ecolo.

A la RTBF, ce comptage se fait de manière proportionnelle, comme le détaille Simon-Pierre De Coster, responsable du service juridique de la RTBF : « dans les quatre dernières semaines, l’idée, c’est qu’il y ait une pondération du poids de chacun des partis politiques, en fonction du poids de ces partis dans les différents parlements européen, fédéral et régional, wallon et bruxellois ».

La deuxième phase démarre le 29 avril. C’est celle des comptages, pour veiller à équilibrer les passages des candidats de chacun des partis politiques sur nos antennes dans les journaux parlés et télévisés et les émissions d’information.

Temps de parole proportionnel ou temps de parole égal ?

Ailleurs, il y a d’autres calculs qui priment. Du côté de RTL-TVI par exemple il y a deux périodes aussi.

La première (du 26 février au 25 avril) implique une formule proportionnelle à la représentativité des partis politiques à la Chambre des représentants : cela donne 37% pour le PS, MR 32%, CDH, 15%, Ecolo 10%, DéFI 2% et le PTB 2%.

Et puis, lors de la deuxième période, du 26 avril au 26 mai, RTL TVI bascule sur une autre formule : le temps de parole égal pour tous les partis représentés dans le Parlement wallon (¼ PS, ¼ MR, ¼ CH, ¼ Ecolo) et le parlement bruxellois (1/6e PS, 1/6e MR, 1/6e cdH. 1/6e Ecolo, 1/6e DEFI, 1/6e PTB-Go !)

Ne pas favoriser les plus grands partis aux dépens des plus petits

Laurent Haulotte, directeur de l’Information et des Sports de RTL Belgique explique : « Depuis qu’on couvre les élections, on a toujours veillé à être le plus équitable possible pour ne pas favoriser les plus grands partis aux dépens des plus petits. Evidemment c’est un peu différent aujourd’hui, il y a plus de partis qu’autrefois. »

Cela dit, il y a le principe et l’application. Par exemple RTL TVI a été pointée du doigt par le CSA pour son émission « les 48 heures bourgmestres ». L’instruction est toujours en cours.

En ce qui concerne les petites listes, « Là, on ne se fixe aucune obligation, détaille Laurent Haulotte. On a la liberté d’en parler si une thématique ou cette petite liste a un point de vue qui nous semble intéressant dans le débat et bien on va en parler dans un reportage ».

Cette formule de temps égal est clairement la plus utilisée parmi les différents éditeurs, selon Geneviève Thiry du CSA. « Parce que pour toutes les petites radios indépendantes, c’est plus facile à gérer que de calculer les proportionnelles ».