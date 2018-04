Vote obligatoire: principe qui inscrit non seulement le droit, mais aussi l'obligation de vote dans la loi, sous peine d'amende

Le vote est obligatoire en Belgique depuis 1893. Cette mesure avait pour but de rendre possible le vote de tous et surtout de la classe la plus pauvre sans aucune pression. Un patron ne pouvait pas imposer un jour de travail pendant un scrutin pour empêcher ses ouvriers de se rendre aux urnes.

Concrètement, l'article 62 de la Constitution belge (coordonnée le 17 février 1994) dispose que " Le vote est obligatoire et secret ".

Un électeur qui ne se rend pas aux urnes peut se voir infliger une amende jusqu'à 125 €.

Si l’électeur ne se présente pas à 4 reprises dans un délai de 15 années, il sera rayé des listes électorales pour 10 ans. En outre, pendant ce laps de temps, il ne peut recevoir aucune nomination, ni promotion ou distinction d’une autorité publique.

Dans la réalité, le parquet poursuit rarement les électeurs qui ne sont pas allés voter, notamment en raison de l'encombrement des tribunaux, ce qui n'est pas vrai par contre pour les assesseurs qui n'ont pas justifié préalablement leur absence au bureau de vote.

A noter que bien le droit ait été étendu, l’obligation de vote ne vise que les Belges âgés de 18 ans. Elle ne vaut pas les non-Belges résidant sur le territoire.