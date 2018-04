Tutelle: Organe qui contrôle le bon fonctionnement d’une institution.

Les Régions (wallonne, bruxelloise et flamande) sont le pouvoir de tutelle des communes. Elles contrôlent leurs actions, vérifient la validité des actes qu’elles posent. Au besoin, elles peuvent imposer des mesures – ainsi, dans le domaine financier, les Régions peuvent imposer des plans d’assainissement.

Pour se faire une idée, décrivons comment fonctionne la tutelle en Wallonie Dans certains cas, une décision communale n’entrera en vigueur qu’après avoir reçu la bénédiction de la tutelle régionale. On appelle ça une tutelle d’approbation.

Elle porte sur des actes communaux bien précis (le budget communal, les comptes annuels). En attendant cette approbation, la décision communale reste en suspens. Et si l’approbation n’est pas accordée, la mesure n’existe plus. Dans d’autres cas, la décision communale s’applique et la Région dispose d’un délai pour éventuellement l’annuler – c’est la tutelle d’annulation.

La tutelle vise la commune en tant que telle et, bien sûr, tout ce qu’il y a autour : le CPAS, les intercommunales, les ASBL créées par les communes, les régies, etc.