Serment: le Roi prête serment, mais les politiques aussi: ces moments sont importants dans la vie politique de la Belgique.

"Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du Peuple belge" : il n'y a pas que les mandataires politiques qui prêtent ce serment, les militaires et les fonctionnaires aussi. Mais c'est au sein du personnel politique que l'exercice prête le plus souvent à des incidents.

Il y a d'abord la langue dans laquelle on prononce la phrase. Au choix dans une des trois langues nationales : français, néerlandais ou allemand, ou deux voire trois. Dans ces derniers cas, c'est l'occasion de démontrer ses capacités linguistiques et son attachement à la Belgique unitaire ou à ses différents composants.

L'antisèche, le copion en belge, est parfois de mise : c'est un bon moyen d'éviter le trou de mémoire ou les hésitations.